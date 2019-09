Le pagelle di Lecce-Verona 0-1

Le pagelle del Lecce

GABRIEL 6,5 – Uno dei migliori dei suoi, tiene a lungo in vita il Lecce con interventi al limite del prodigioso.

BENZAR 4,5 - Costantemente in affano sulle accelerazioni degli avanti scaligeri. Serataccia. (59’ RISPOLI 5,5 – La musica non cambia poi tantissimo)

Luca ROSSETTINI 5,5 – Qualche falla qua e là, non ha cominciato nel migliore dei modi la stagione.

Fabio LUCIONI 6 – Sfiora il gol in apertura, poi prova a compattare il reparto.

Cristian DELL’ORCO 5,5 – Soffre in fase difensiva e non riesce quasi mai a rilanciare l’azione. (82’ CALDERONI sv)

Matteo MANCOSU 6 – Ultimo a mollare, con gol del pareggio sfiorato nel finale.

Jehven SHAKOV 5 – Impatto zero a centrocampo, sovrastato dai pari ruolo avversari. (65’ LA MANTIA 5,5 – Non riesce a mordere nel finale.)

Panagiotis TACHTSIDIS 4,5 – Regia al rallentatore, davvero troppo compassato.

Zan MAJER 5 – Impalpabile, il centrocampo del Lecce oggi è davvero poca cosa.

Filippo FALCO 5 – Non conferma i buoni segnali del Meazza: fa il solletico alla difesa avversario.

Gianluca LAPADULA 5,5 – Si sbatte, ma non punge.

ALL. Fabio LIVERANI 5 – Davvero poca roba il suo Lecce quest’oggi, a lungo in balia dell’avversario e a conti fatti meritatamente sconfitto dalla banda Juric.

Matteo Pessina - Lecce-Verona - Serie A 2019/20Getty Images

Le pagelle dell’Hellas Verona

Marco SILVESTRI 6,5 – Salva capra e cavoli nel finale con la deviazione provvidenziale su Mancosu.

Amir RRAHMANI 7 – Presidia la sua zona e punge in area salentina. Autoritario.

Marash KUMBULLA 5,5 – Anello debole della difesa scaligera, gravato da giallo e a rischio penalty. Deve ancora trovare la quadra. (78’ BOCCHETTI sv)

Koray GÜNTER 6 – Rispetta le consegne, senza prendere troppe iniziative.

Davide FARAONI 6,5 – Bene sulla destra con tante corse in avanti e qualche conclusione verso la porta. Fattore.

Liam HENDERSON 6 – Parte molto bene poi esce dal vivo del gioco. (74’ PESSINA 7 - perchè entra e dopo pochi minuti piazza il gol partita al Via del Mare con stop e sinistro mortifero in buca d'angolo. Può ritagliarsi spazi importanti in questo Hellas.)

Miguel VELOSO 6,5 – Punto di riferimento prezioso in mezzo al campo.

Darko LAZOVIĆ 6,5 – Partecipa all’azione del gol partita con intelligente passaggio in profondità. Molto propositivo sulla destra.

Sofyan AMRABAT 6,5 – Tanta energia e animus pugnandi in mezzo al campo. Se il centrocampo del Verona soppianta il reparto avversario il merito è anche suo.

Gennaro TUTINO 5 – Netto passo indietro rispetto a Roma, oggi proprio non lascia il segno (60’ VERRE 6 – Contribuisce agli assalti finali dell’Hellas)

Mattia ZACCAGNI 7 - Ovvero l'uomo più qualitativo in campo con suggerimenti sistematicamente ispirati ai compagni. L'ultimo dei quali è il puntuali assist servito sui piedi del compagno Pessina per il gol partita.

All. Ivan JURIĆ 6,5 – Il gol di Pessina e la vittoria esterno è il giusto premio per una squadra con le idee più chiare rispetto agli avversari.