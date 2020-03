Le pagelle di Milan-Genoa 1-2: Ibrahimovic ci prova sempre, benissimo Criscito e Sanabria

===Le pagelle del Milan===

Asmir BEGOVIC 5,5 - Inerme in entrambi i gol. In generale poco sicuro e un po' arrugginito.

Andrea CONTI 4 - In costante difficoltá. Criscito da quel lato domina la fascia. Lui non spinge e subisce. Disastroso. (Dal 91' CALABRIA SV)

Matteo GABBIA 4,5 - Sanabria e Pandev ne mettono in mostra alcuni limiti. Paga l'inesperienza. Prima frazione da incubo. Una partita che gli servirá in futuro.

Alessio ROMAGNOLI 5 - Stranamente molto distratto e impreciso. Meglio nella ripresa, quando alza la squadra.

Theo HERNANDEZ 5 - Irriconoscibile nel primo tempo. Svagato e poco incisivo. Cresce nel secondo, non riuscendo peró a ritrovare la precisione.

Franck KESSIÉ 5 - Non ci siamo. Sovrastato, anche fisicamente, da Cassata. Perde duelli e palloni.

Ismael BENNACER 5,5 - Mezzo voto in piú per la buona mezz'ora finale. Prima anche lui aveva sofferto. Soffre i raddoppi.

Samu CASTILLEJO 5,5 - Qualche dribbling, un paio di traversoni ficcanti. Poco altro. Abulico.

Hakan CALHANOGLU 5 - Spreca una grande occasione a tu per tu con Perin. Non trova mai lo spunto giusto, sbaglia un paio di verticalizzazioni facili. (Dal 56' BONAVENTURA 6,5 - Uno dei pochi rossoneri ad interpretare nel modo giusto in match. Entra e crea pericoli)

Ante REBIC 5 - La peggior partita del suo (fin qui) fantastico 2020. Largo a sinistra, sempre fermato, anche quando prova il tiro. (Dal 56' LEAO 5,5 - Non incanta. Si posiziona largo e si nasconde. Poco presente)

Zlatan IBRAHIMOVIC 7 - Meglio da rifinitore che da finalizzatore nella prima parte di gara. Poi segna. Di testa le prende tutte lui. Davvero l'ultimo a mollare.

ALL. Stefano PIOLI 5 - Uomo lasciato solo al comando di un gruppo poco unito. Milan svagato, assente, impreciso.

===Le pagelle del Genoa===

Mattia PERIN 7 - Molto bravo due volte nel primo tempo, su Ibrahimovic e Calhanoglu. Poi non deve compiere altre prodezze.

Cristian ROMERO 6,5 - Meglio da marcatore che da "libero" nella difesa a tre. Tiene bene dal suo lato.

Adama SOUMAORO 6 - Ci mette fisico e voglia su Ibra. Compito difficile, ma portato in qualche modo a termine.

Andrea MASIELLO 6,5 - Cerca l'anticipo e dá coraggio alla linea difensiva. Un colosso nel finale.

Davide BIRASCHI 6,5 - Bene largo a destra. Quando si alza a spingere, crea pericoli. Dietro non subisce.

Francesco CASSATA 7 - Ancora in gol grazie a un buon inserimento. In mezzo detta legge, vincendo totalmente il duello con Kessié.

Lasse SCHONE 6,5 - Forse il miglior primo tempo giocato con la maglia del Genoa. Entra nell'azione del secondo gol, si fa sempre trovare pronto, gioca di prima. Poi esce stremato. (Dal 57' STURARO 6,5 - Dinamismo, corsa, voglia. Entra con il piglio giusto)

Valon BEHRAMI 6,5 - Cattivo, tosto, concentrato. Giá leader. Gran partita, fermata solo da un problema muscolare. (Dal 62' JAGIELLO 6 - Sufficiente l'apporto. Entra per gestire i possessi avanzati.)

Domenico CRISCITO 7 - Rigenerato totalmente dalla cura Nicola. Convinto e dominante. Bravissimo in chiusura e in uscita palla al piede.

Antonio SANABRIA 7,5 - L'assist per Pandev, un lavoro costante spalle alla porta. In giornata, vivo, brillante. In alcuni frangenti incontenibile.

Goran PANDEV 7 - Segna subito, poi gioca per la squadra. Tecnica sempre notevole. Anima di questo Genoa. (Dal 79' PINAMONTI SV)

ALL. Davide NICOLA 7 - Ottimo Genoa. Nell'approccio, nella mentalitá, nelle idee. Ha trovato la quadratura.