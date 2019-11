Le pagelle di Milan-Lazio 1-2: Luis Alberto incanta, bene Acerbi, deludono Leao e Duarte

===Le pagelle del Milan===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Valutazione complicata. Non ha colpe sui gol. Una buona parata su Correa nel primo tempo e due ottimi interventi su Luis Alberto e Acerbi nella ripresa. Nel mezzo peró un paio di uscite tragicomiche.

Davide CALABRIA 5 - In costante difficoltá. La Lazio si infila spesso dal suo lato. Giocatore con evidenti limiti tecnici.

Leo DUARTE 4,5- Sovrastato da Immobile in occasione del primo gol della Lazio. Falloso, distratto, in ritardo anche sulla seconda rete. Mezzo disastro.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Il migliore dietro nel Milan. Sempre attento, in diagonale o di testa.

THEO HERNÁNDEZ 6,5 - Bel duello con Lazzari. Parte dal suo mancino educato il pareggio momentaneo del Milan. Rincorre e attacca, come un dannato.

Lucas PAQUETÀ 5,5 - Spreca una buona chance nel primo tempo. Non convince nell'atteggiamento, spesso troppo molle. (Dal 53' LEAO 5 - Atteggiamento inaccettabile. Entra svogliato, senza energia. Brutta prova)

Ismael BENNACER 6 - Verticalizza poco, ma in mezzo regge abbastanza bene. Cresce nella ripresa, elevando la soliditá del centrocampo rossonero. Calo fisico nel finale.

Rade KRUNIĆ 5,5 - Un po' fuori dai meccanismi. Generoso, ma troppo impreciso. Appoggia poco l'azione. (Dal 85' BONAVENTURA SV)

Samu CASTILLEJO 6,5 - Mezz'ora di strappi, dribbling e tiri. Parte benissimo, sembra in serata, impegna Strakosha. Poi é costretto al cambio per infortunio (Dal 35' REBIC 5 - Si sistema largo a sinistra, senza mai dare un apporto adeguato)

Krzysztof PIATEK 5,5 - C'é il suo zampino sul gol rossonero. Unico guizzo in un'altra prova mediocre.

Hakan ÇALHANOGLU 6,5 - Molto bene nella prima ora. Monopolizza ogni azione pericolosa rossonera. Nel finale finisce la benzina anche lui. Ma sembra uno dei pochi ad avere la giusta personalitá.

ALL. Stefano PIOLI 5,5 - Milan benino per un'ora. Nel finale senza forze per reagire al colpo di Correa. Cambi discutibili, negli uomini e nelle tempistiche.

Joaquin Correa in gol in Milan-Lazio - 2019Getty Images

===Le pagelle della Lazio===

Tomas STRAKOSHA 6 - Attento quando viene chiamato in causa. Sul gol subito viene ingannato da una deviazione ravvicinata.

BASTOS 5,5 - Sfortunato nell'autorete, anche se Piatek lo aveva anticipato nettamente. Il resto della prova non é negativa.

Francesco ACERBI 6,5 - Attento e lucido. Guida la difesa e si concede alcune impostazioni a testa alta. Affidabilitá conclamata.

Stefan RADU 6 - Tiene la posizione e gioca la solita partita gagliarda. Un paio di falli di troppo nella ripresa.

Manuel LAZZARI 6,5 - Suo il pregevole assist per il gol di Immobile. A destra macina chilometri, duellando ad armi pari con Hernandez.

Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ 5 - Ammonito e in generale poco incisivo. Non brilla e non si rende pericoloso. Una lunga fase di pausa. (Dal 60' PAROLO 6 - Porta grinta e dinamismo nel finale di gara. Pedina importante)

LUCAS LEIVA 6 - Ritmo intenso e geometrie semplici. In mezzo senza strafare.

LUIS ALBERTO 7,5 - Migliore in campo. Crea diverso fastidio al Milan con i suoi tagli in mezzo. Elegante, continuo, leggiadro. Manda in porta almeno tre volte i compagni di squadra. Splendido l'assist per Correa.

Senad LULIĆ 6 - Guida spesso lui le ripartenze biancocelesti nel primo tempo. Dal suo lato non si passa. Nel secondo tiene la posizione.

Joaquin CORREA 6,5 - Bene nei movimenti, meno in alcune esecuzioni. Poi é freddissimo a sette minuti dal termine: destro perfetto e tre punti per la Lazio.

Ciro IMMOBILE 7 - Segna di testa il suo gol numero 100 con la maglia della Lazio. Vibrante, in partita, grintoso. Poi accusa un affaticamento muscolare. (Dal 60' CAICEDO 5,5 - Non entra benissimo nel match. Impacciato e poco mobile. Poi si fa male ad una spalla. (Dal 82' CATALDI SV))

ALL. SIMONE INZAGHI 7 - Lazio solida, organizzata, pericolosa. Vince a San Siro contro il Milan: altro sigillo importante nel suo percorso biancoceleste. La sua squadra é viva.