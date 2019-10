Le pagelle di Milan-Lecce 2-2: il miglior Çalhanoglu non basta, quanti gol sbagliati da Leão

Le pagelle di Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Para un rigore a Babacar, non può proprio nulla sul sinistro magico di Calderoni. Lui ha fatto il suo.

Andrea CONTI 5 - Parte come un razzo, poi non ha più continuità. Soffre tanto in fase difensiva e regala un rigore al Lecce.

Mateo MUSACCHIO 6 - Negli scontri fisici si fa sentire e si fa trovare pronto. Fondamentalmente Babacar non tocca palla in area di rigore.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Guida bene la difesa. Il Lecce fatica ad entrare in area di rigore, anche a causa del buon lavoro della coppia centrale del Milan che gioca senza patemi.

Theo HERNÁNDEZ 6 - Spinge sulla fascia sinistra che è un piacere. Si spegne però nel finale.

Lucas PAQUETÁ 5,5 - Si inserisce bene nel nuovo ruolo che gli disegna Pioli, ma anche il brasiliano si spegne strada facendo. Solo un problema di condizione fisica? (dal 57’ Rade KRUNIĆ 6 - Ha un buon ingresso in campo, con qualche ottimo pallone giocato nella trequarti avversaria).

Lucas BIGLIA 5 - Male in fase difensiva nel secondo tempo. Perde tanti palloni, tra questi anche l’ultimo che dà il là al gol di Calderoni.

Franck KESSIÉ 5 - Il suo strapotere fisico non viene espresso in campo. Qualche passaggio a vuoto e un’ottima chance sprecata nell’area avversaria. (dall’80’ Ante REBIĆ 5,5 - Non ha un buon impatto, anzi. Sbaglia diversi palloni nella trequarti avversaria nel finale).

Jesús Joaquín SUSO 5,5 - Nel Milan dei cambiamenti, lui fa sempre lo stesso movimento. Nel finale prova anche a dare una mano dietro, ma non basta per portare a casa la vittoria.

Rafael LEÃO 5,5 - Tra le linee è bravissimo ad inserirsi, ma si mangia tre gol che risultano essere decisivi ai fini del risultato. (dal 57’ Krzysztof PIATEK 6,5 - Entra e segna quasi subito. Si è rivisto il vecchio Piatek. Finalmente).

Piatek - Milan-Lecce - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Hakan ÇALHANOGLU 7 - Il turco è una furia, forse la miglior partita dell’ex Leverkusen da quando è arrivato al Milan. Un gol, un assist e tante giocate. È l’uomo ovunque dei rossoneri, ma non basta per trovare i tre punti.

All. Stefano PIOLI 6 - Il suo è un buon Milan. Peccato che duri solo 30 minuti. Tante occasioni sprecate e poi il calo fisico nel secondo tempo. Si deve puntare di più sulla prima parte, studiando però un modo per far coesistere Piatek e Leão.

Le pagelle di Lecce

Vasconcelos GABRIEL 5,5 - Subisce due gol, il primo sicuramente evitabile. Più in generale, non dà sicurezza al reparto.

Biagio MECCARIELLO 5 - Quello del terzino non è il suo ruolo e lo si è visto in campo. Più volte saltato da Leão e Theo Hernández.

Luca ROSSETTINI 6 - Qualche sbavatura, ma tutto sommato si salva con dei recuperi a portiere battuto.

Fabio LUCIONI 5,5 - Salva sulla linea su Biglia nel primo tempo, ma fa una gran fatica nel primo tempo.

Marco CALDERONI 7 - Il Lecce non ci credeva più, ma dal nulla è arrivato il bolide del terzino sinistro del Lecce che beffa Donnarumma al 92’.

Calderoni, Petriccione - Milan-Lecce - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Zan MAJER 5 - Troppi errori in ripartenza. Concede sempre un’altra chance al centrocampo del Milan. (dal 64’ Jacopo PETRICCIONE 6,5 - Grande ingresso in campo da parte del classe ’95 che imposta tutte le azioni del Lecce nel secondo tempo).

Panagiotis TACHTSIDIS 5 - Il Lecce riesce a tenere il campo nonostante una prima mezz’ora non felice. Il greco va in difficoltà ad ogni percussione del Milan e sbaglia tante ripartenze, concedendo sempre un’ulteriore occasioni agli avversari.

Andrea TABANELLI 5,5 - Nel primo tempo fatica tantissimo. La linea mediana del Lecce non tiene un pallone e lui non riesce a ripartire. Un po’ meglio nella ripresa.

Marco MANCOSU 5,5 - Lui ha grandi doti di inserimento nell’area avversaria, ma fallisce ben due occasioni.

Filippo FALCO 5,5 - Ha un paio di occasioni nel primo tempo, ma spreca calciando a lato. (dal 46’ Diego FARIAS 6,5 - È una spina nel fianco per l’intera difesa del Milan. Lui entra e il Lecce comincia a crederci).

Khouma BABACAR 6 - Annullato dalla coppia Romagnoli-Musacchio, sbaglia un rigore ma ha la scaltrezza per trovare il gol in ribattuta.

All. Fabio LIVERANI 6 - La sua formazione iniziale lascia qualche dubbio, ma riesce a ribaltare il tutto con i cambi di Farias e Petriccione. Il pareggio è meritato per quanto visto nei secondi 45 minuti.