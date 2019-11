Le pagelle di Milan-Napoli 1-1: Lozano pungente, rinasce Bonaventura, male Rebic e Callejon

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 - Due buone parate su Allan e un'ottima uscita su Insigne. Non ha colpe sul gol subito.

Andrea CONTI 6 - Attento a destra. Viene ammonito, ma non rischia quasi mai dietro. Buoni un paio di cross.

Mateo MUSACCHIO 6,5 - Bravo e attento. Una gran chiusura a campo aperto su Lozano.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Gioca con astuzia su Insigne prima e Mertens poi. Nessuna sbavatura.

THEO HERNÁNDEZ 6 - Tiene in gioco Lozano sul primo gol del Napoli. Davanti si propone sempre, mostrando tutte le sue qualità.

Lucas PAQUETÁ 5 - Troppi errori non da lui. Sbaglia appoggi e verticalizzazioni semplici.

Lucas BIGLIA 5 - Lento, impreciso, banale. Tre spanne sotto Bennacer. (Dal 73' CALABRIA 6 - Dentro nel finale, in un ruolo molto più avanzato del solito. Impatto positivo).

Rade KRUNIĆ 6,5 - Buona prova. Assist per Bonaventura, presente nelle azioni d'attacco rossonere. Buon piede e tante idee.

Ante REBIC 5 - Male. Gioca per un problema occorso a Suso nel riscaldamento. Non si trova, sbaglia movimenti e appoggi. Delude e spreca anche un'occasione abbastanza semplice mandando a lato di testa un servizio di Krunic. (Dal 46' KESSIE 6 - Una ripresa di grinta. Non è al meglio, ma sbaglia poco e ci mette impegno)

Krzysztof PIATEK 5 - Poco presente, poco cinico nelle due occasioni che gli capitano, un giocatore in crisi d'identità evidente. (Dall 85' LEAO SV)

Giacomo BONAVENTURA 7 - Ritorna al gol dopo oltre 400 giorni. Magnifica la conclusione, sontuose un paio di giocate offensive. Pedina fondamentale ritrovata per Pioli e per il Milan.

ALLENATORE: Stefano PIOLI 6 - Milan ordinato. Dietro rischia poco, davanti produce altrettanto poco. Ancora tanti margini di crescita. Un pareggio che dà qualche sicurezza in più.

La rovesciata di Kalidou Koulibaly, Milan-Napoli, Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle del NAPOLI===

Alex MERET 6 - Nessuna super parata, incolpevole sul gol. Sicuro in uscita.

Giovanni DI LORENZO 6 - A destra. Bene dietro, poco propositivo in avanti. Comunque sufficiente.

Nikola MAKSIMOVIĆ 6 - Segue Koulibaly e regge bene la fisicità di Piatek. Intelligente.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Leader, determinato, forte. Sbarra due volte la strada a Piatek.

Elseid HYSAJ 5,5 - Rischia un'autorete clamorosa. Davanti si propone, ma in modo confusionario.

Josè Maria CALLEJÓN 5 - Gara mediocre. Sbaglia una conclusione abbastanza semplice nella prima frazione. Giocatore da ritrovare, soprattutto mentalmente. (Dal 59' MERTENS 5,5 - Dentro una mezz'ora. Qualche scelta avventata. Non benissimo)

Eljif ELMAS 6 - Interessante in fase di possesso, meno in quella di interdizione. Può crescere.

ALLAN 7 - Uomo ovunque, finalmente ai suoi livelli. Contrasta e riparte. Ci prova da fuori e infila spesso dentro per le punte. Nota positiva per Ancelotti.

Piotr ZIELINSKI 6 - Partita vivace, meglio nella ripresa che nella prima frazione. Cresce e si propone con continuità.

Hirving LOZANO 6,5 - Il gol è da rapace d'area. Bravo nella conduzione di alcuni contropiedi. (Dall'83' LLORENTE SV)

Lorenzo INSIGNE 6 - Primo tempo di alto livello. Si muove tra le linee, innesca Lozano, colpisce una traversa. Cala nel secondo tempo, fino all'infortunio. (Dal 65' YOUNES 5,5 - Entra con brio, si spegne presto. Sbaglia due palloni semplici nel finale)

ALLENATORE: Carlo ANCELOTTI 6 - Napoli ancora poco convincente. Squadra che pare aver perso delle certezze e che non crea quanto ci si aspetterebbe.