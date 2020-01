Le pagelle di Milan-Sampdoria 0-0: Suso irritante, Donnarumma miracoloso. Gabbiadini, quanti errori!

--- Le pagelle del Milan ---

Gianluigi DONNARUMMA 7 - Se il Milan rimane a galla fino al 90' è anche (e soprattutto) grazie a lui. Miracoloso in un paio di uscite basse su Gabbiadini

Davide CALABRIA 5 - Il confronto con Theo Hernandez è impietoso: la spinta offensiva è pressochè nulla, anche se ha l'attenuante di un compagno di fascia, Suso, sottotono. In difesa corre qualche rischio sulle scorribande di Murru

Mateo MUSACCHIO 6 - Prestazione senza infamia e senza lode, anche se dà un po' troppa libertà a Gabbiadini

Alessio ROMAGNOLI 6 - Sbaglia poco e dirige la difesa alla solita maniera. Da capitano

Theo HERNANDEZ 6,5 - In costante proiezione offensiva anche se riesce ad incidere meno di altre gare a causa di una marcatura puntuale di Bereszynski. Il terzino francese è provvidenziale in un salvataggio sulla linea dopo l'uscita di Donnarumma (con annesso rimpallo). Tanti rossoneri dovrebbero prendere esempio dal suo spirito di sacrificio

Rade KRUNIC 5 - Viene preferito a Kessie, in calo nelle ultime uscite. L'inizio di gara del bosniaco è complicato tra un'ammonizione sul groppone e tante palle perse. Nella ripresa non migliora (dall'85' PAQUETA' S.V.)

Ismaël BENNACER 7 - Un gigante in mezzo al campo (e non si parla di altezza). Personalità strabordante sia in fase di impostazione che in fase di copertura. Si trova sempre nel posto giusto al momento giusto e si toglie anche qualche sfizio in attacco, trovando in un paio di occasioni l'ultimo passaggio. La migliore prestazione dell'algerino in rossonero

Giacomo BONAVENTURA 5 - Un passo indietro rispetto al finale di 2019 positivo. Rimane imbrigliato nella morsa di Thorsby e Vieira e riesce solo una volta ad arrivare al tiro. Centrale (dal 65' LEAO 5,5 - Il portoghese entra assieme a Ibra in un San Siro in trepidante attesa: la condizione migliore per mettersi in mostra. Le sue discese sulla sinistra hanno sempre il difetto di rimanere inconcluse. La sua prestazione si macchia con un errore marchiano tutto solo davanti ad Audero dopo una sponda al bacio di Musacchio

SUSO 4 - Irritante. Sbaglia tutto quello che gli capita tra i piedi, rallentando sistematicamente le ripartenze dei rossoneri. Chabot gli sbarra la strada nell'unico colpo di genio. Pioli gli dà fiducia fino al 90', San Siro non lo perdona più. Quando prova una conclusione improbabile che finisce in curva si alzano i decibel della frustrazione

Krsysztof PIATEK 4,5 - Un pomeriggio da incubo: poche palle giocabili, poco movimento e tanto, tantissimo nervosismo. Il Meazza continua a pizzicarlo, la pressione del gigante di Malmoe per ora è negativa (dal 55' Zlatan IBRAHIMOVIC 6 - Due sponde, una di piede e una di testa sono il suo biglietto da visita dopo 2794 giorni di assenza dalla Serie A. L'unica occasione per far esplodere San Siro gli capita su un calcio di punizione: il colpo di testa dello svedese, però, è troppo debole. Capitolo assist? Si inventa una rasoiata morbida per Krunic che tutto solo spreca. Per ora basta così, considerando che è da due mesi e mezzo che non scendeva in campo)

Hakan CALHANOGLU 5,5 - E' l'unico che "vede" la porta sempre e comunque. Anche troppo. Quando entrano lo svedese e il portoghese viene arretrato a mezzala e sparisce

All. Stefano PIOLI 5,5 - Sono ancora tantissimi i problemi da risolvere e il mercato deve ancora fare la sua parte. L'effetto Ibra non ha dato i suoi effetti in una gara casalinga tutto sommato abbordabile. L'allenatore parmigiano dà fiducia a Krunic, ma capisce troppo tardi che il bosniaco è in giornata no. C'è tanto lavoro da fare, soprattuto dal punto di vista mentale

Zlatan Ibrahimovic in Milan-SampdoriaGetty Images

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 6,5 - Partita attenta senza grandi pericoli complice la sterilità dell'attacco rossonero

Bartosz BERESZYNSKI 6,5 - Ha il compito più difficile della retroguardia blucerchiata: contenere le folate di Theo Hernandez e Leao. Se la cava egregiamente

Julian CHABOT 6,5 - Un intervento da Oscar (o da Golden Globe per essere attuali) su una delle poche discese ispirate di Suso. Personalità da vendere per il tedesco 1998 che "annulla" l'effetto Ibra nel finale

Omar COLLEY 6 - Nonostante qualche sbavatura e qualche lancio nel vuoto, gara di spessore del centrale gambiano

Nicola MURRU 6 - Suso non gli crea tanti grattacapi, per cui può sganciarsi e tentare fortuna in attacco. Dalla sue folate nascono le occasioni migliori della Samp

Gaston RAMIREZ 6 - La sua partita dura meno di mezz'ora a causa di una forte botta sopra il ginocchio sinistro dopo uno scontro con Theo Hernandez. Ha il tempo per impensierire Donnarumma con un missile dal limite deviato in angolo (dal 29' DEPAOLI S.V. - dal 42' JANKTO 6 - Entra e segna, ma una posizione irregolare di Gabbiadini gli toglie la gioia. Nella ripresa incide poco)

Morten THORSBY 6 - Quantità e qualità a centrocampo con qualche spunto anche nell'area di rigore di Donnarumma. Promosso

Ronaldo VIEIRA 6 - La sua forza è la consapevolezza dei propri limiti. Gioca semplice e sbaglia poco. Fondamentale per Ranieri

Karol LINETTY 6 - I suoi strappi innescano le ripartenze della squadra genovese: non molla mai

Manolo GABBIADINI 4,5 - Tre errori (di cui due clamorosi) che costano due punti alla Samp. Ad inizio ripresa viene ipnotizzato da Donnarumma in uscita e sbaglia un rigore in movimento. Riesce a creare tanto, ma non concretizza: un po' il liet-motiv della sua carriera

Fabio QUAGLIARELLA 5 - Aiuta i compagni dando profondità, ma non riesce mai ad incidere. Una stagione nera (dall'85' EKDAL S.V.)

All. Claudio RANIERI 6 - Un punto prezioso strappato a San Siro con una prestazione umile da parte dei suoi. Il doppio infortunio di Ramirez e Depaoli condiziona i suoi cambi, ma la Samp regge e nella ripresa sfiora quasi la vittoria. Si vede la luce fuori dal tunnel