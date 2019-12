Le pagelle di Milan-Sassuolo 0-0: Pegolo super star, Hernandez incontenibile lungo la sinistra

=== Milan ===

Gianluigi DONNARUMMA 6,5: il Sassuolo è pericoloso con Boga e, dalla distanza, con Kyriakopoulos e Traoré: in tutti i casi "Gigio" si dimostra pronto e reattivo.

Andrea CONTI 5,5: poca spinta lungo la corsia di destra. Boga, inoltre, gli sfugge un po' troppo spesso.

Mateo MUSACCHIO 6: tiene la marcatura su Caputo senza particolari problemi.

Alessio ROMAGNOLI 6,5: il Sassuolo fatica a rendersi pericoloso per vie centrali, tanto che gli unici tentativi - in questo senso - arrivano dalla distanza.

Theo HERNANDEZ 7: travolgente lungo l'out di sinistra, da cui estrae dal cilindro il gol dell'1-0 poi annullato dopo il controllo-Var per via di un controllo di mano di Kessié. Affila i coltelli con Berardi e, lungo la fascia dei competenza, è protagonista di numerosissime incursioni, sino a tempo scaduto, in cui è Pegolo a dirgli di No.

Franck KESSIE 6: buona presenza scenica a centrocampo, tra corsa e agonismo. Sostituito a inizio ripresa per esigenze tecnico-tattiche.

Dal 56' Lucas Paquetá 6,5: propositivo e subito pericoloso con un grande Pegolo a negargli la gioia del gol-lampo respingendo coi piedi una sua conclusione ravvicinata.

Ismaël BENNACER 5: a porta spalancata - seppur dalla distanza - getta letteralmente alle ortiche un contropiede rossonero facendosi recuperare da Berardi. Parecchi errori anche in fase di controllo del pallone in fase nevralgica.

Giacomo BONAVENTURA 6: tante percussioni, conclusioni dalla distanza, corridoi e inserimenti: ma davanti alla porta occorre maggiore lucidità.

SUSO 5,5: gli mancano gli spunti nel pomeriggio di San Siro. E, ovviamente, la fase offensiva ne risente.

Dall'85' Samu Castillejo: sv.

Krzysztof PIATEK 6: gli manca solo il gol. Palesa tantissimi miglioramenti nel dialogo con la squadra, sfoderando addirittura un pregevole assist col tacco a favore di Paquetá. Esce corrucciato, ma la strada intrapresa è quella giusta.

Krzysztof Piatek, Milan-Sassuolo, Getty ImagesGetty Images

Dal 78' Rafael Leão 7: con una legnata di destro butta giù la traversa, con un mancino rasoterra scheggia il palo. Entra a 12' dalla fine, ma le occasioni migliore sono le sue.

Hakan ÇALHANOGLU 6: apprezzabili i tentativi da fuori, su cui si oppone un maestoso Pegolo. Qualche idea in più, tuttavia, non guasterebbe.

Mister Stefano PIOLI 6: un po' troppo tardivo l'ingresso in campo di Leão. Se non altro, la fase difensiva appare solida e ben organizzata.

=== Sassuolo ===

Gianluca PEGOLO 8: compie almeno 5 interventi decisivi, di quelli che salvano il risulto. Lui e i legni colpi dai rossoneri, assicurano il pari a reti bianche e il punto a San Siro. Eroe di giornata, proprio come Stefano Turati (oggi in panchina) allo Stadium: solo, con 20 anni esatti di differenza...

Jeremy TOLJAN 6,5: controlla bene Bonaventura e, lungo la destra, affonda spesso e volentieri il colpo. L'ex Celtic e Borussia Dortmund ha indubbiamente una qualità tecnica di livello internazionale.

Gianmarco FERRARI 6: si sacrifica molto su Piatek e compagni, per quanto il Milan arrivi spesso e volentieri al tiro.

Dal 75' Filippo Romagna 6: bene nel serrate finale.

MARLON 6: tanto dinamismo nell'inseguire l'avversario, qualche sbavatura di troppo in fase di disimpegno.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5: tra i migliori dell'undici neroverdi, specie per quel suo mancino caldo dalla distanza.

Francesco MAGNANELLI 5: compie un errore parecchio marchiano a fine primo tempo, lanciando il contropiede che porta Bennacer a concludere a porte sguarnita. Ci penserà poi Berardi...

Dal 79' Pedro Obiang: sv.

Domenico BERARDI 6,5: gioca una partita di grande sacrificio. Preziosissimo in fase di ripiego, quando salva capra e cavoli sul gol ormai certo di Bennacer.

Filip DJURICIC 5,5: si accende a intermittenza là davanti. Caputo ne risente parecchio.

Dal 68' Hamed Junior Traoré 6: subito intraprendente con il tiro da fuori area.

Jeremie BOGA 6: alterna dribbling ubriacanti e pricolose serpentine a scarsa lucidità davanti a Donnarumma.

Francesco CAPUTO 5: mal servito dai compagni; pochi palloni toccati e zero occasioni gol.

Mister Roberto DE ZERBI 6: con l'aiuto di Pegolo e dei legni, porta a casa un ottimo punto da San Siro.