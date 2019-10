Le pagelle di Milan-SPAL 1-0: brilla Hernandez, Suso decisivo, Piatek si vede poco

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Ammonito per proteste. Un paio di buone uscite, nessuna parata di livello.

Leo DUARTE 6 - A destra. Inizia con qualche impaccio, poi prende le misure. Nel secondo tempo da centrale piú a suo agio.

Mateo MUSACCHIO 6 - Un tempo in gestione. Nessuna sbavatura, poco lavoro, quasi sempre in raddoppio su Petagna. Poi si infortuna. (Dal 46' CALABRIA 6 - Si propone e ci prova. E soprattutto limita gli errori, che nell'ultimo periodo erano costati punti)

Alessio ROMAGNOLI 6 - Diligente e attento. Sbaglia solo una volta, ma Petagna non lo punisce.

THEO HERNÁNDEZ 7 - Uno dei pochi giocatori veramente di livello di questo Milan. Ha forza fisica e tecnica. Gli viene annullato un gol dopo un buon inserimento. Spinge sempre, va al cross e tira. Esterno completo.

Lucas PAQUETÁ 6,5 - Alterna una grande giocata a una banalitá. Intermittente e discontinuo nel primo tempo. Spreca un paio di occasioni importanti. Ma nella ripresa cresce ed é uno dei pochi ad alzare la qualitá. (Dall'88' BONAVENTURA SV)

Ismael BENNACER 6 - Regia molto basica. Pochi fronzoli e nessuna giocata da ricordare. Ammonito nella ripresa, termina il match stanchissimo.

Franck KESSIE 5,5 - Nei primi 45 minuti sbaglia ogni pallone che tocca. Cresce nel secondo, migliorando anche nella precisione.

Samu CASTILLEJO 6 - Parte benino, centra una traversa, ha voglia. Poi si spegne, fino al cambio. Sufficienza per l'impegno. (Dal 57' SUSO 7 - Entra e pennella su punizione l'1-0. Il piú contestato tra i tifosi rossoneri in questo inizio di stagione entra e risolve una partita molto delicata. Linfa vitale, per lui e per la squadra. Gli potrebbe servire)

Krzysztof PIĄTEK 5,5 - Poco servito, poco cercato, ma anche poco propositivo. Si procura lui la punizione da cui nasce il vantaggio rossonero.

Hakan ÇALHANOĞLU 6 - Meno brillante rispetto all'ultima gara interna contro il Lecce, ma comunque efficace. Determinato.

ALL.: Stefano PIOLI 6 - Milan sufficiente e nulla piú. Squadra che deve lavorare tanto, ma che ha limiti tecnici evidenti. Sará una strada in salita.

Un contrasto a centrocampo fra Krzysztof Piatek e Simone Missiroli, Milan-SPAL, Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle della SPAL===

Etrit BERISHA 6,5 - Un paio di parate agevoli nel primo tempo su Paquetá e Calhanoglu. Bravo nella ripresa ancora su Paquetá. Sulla punizione di Suso si fa sorprendere, ma non vede partire il pallone.

Nenad TOMOVIĆ 6 - Pochi sbagli, tante chiusure. Regge dal suo lato, senza mai demeritare.

Francesco VICARI 5 - Piatek gli va via una volta e lui spende il fallo per il cartellino. Peró é il fallo da cui nasce la punizione vincente di Suso. Non dá mai la sensazione di essere sicuro.

Thiago CIONEK 5,5 - A volte troppo duro (quando ad esempio di guadagna una meritata ammonizione), a volte senza mezze misure. Non convince.

Gabriel STREFEZZA 5,5 - Dedizione e grande corsa. Poco altro, perché al cross spesso esagera. (Dal 83' PALOSCHI sv)

Alessandro MURGIA 6 - Ha qualitá nel palleggio e buona tecnica di base. Gli manca la capacitá di verticalizzare.

Simone MISSIROLI 6 - Regista sempre piú a suo agio nel ruolo. Finché ne ha, la SPAL regge in mezzo. Cala lui e cala tutta la squadra. (Dal 72' VALOTI 5,5 - Venti minuti di apnea. Entra nel momento migliore del Milan e paga dazio)

Jasmin KURTIĆ 5,5 - Poco in partita. Spesso frettoloso e superficiale. Si procura un paio di punizioni interessanti, ma non va mai al tiro.

Arkadiusz RECA 5,5 - A sinistra spinge e si alza molto nella prima frazione. Scompare nella ripresa. (Dal 81' SALA SV)

Sergio FLOCCARI 6 - Vecchio volpone generoso, che lotta per guadagnarsi punizioni importanti. Va anche al tiro e combatte fino alla fine.

Andrea PETAGNA 5,5 - Tenta di trascinare la SPAL con le sue sgroppate solitarie. Troppo solo e troppo testardo.

ALL.: Leonardo SEMPLICI 5,5 - Come si salverá questa SPAL? Squadra modesta, con tecnica di base modesta, che fatica a creare occasioni e a rendersi pericolosa. Malino.