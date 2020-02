Le pagelle di Milan-Torino 1-0: Castillejo assistman, Paquetà delude ancora. Belotti troppo solo

--- Le pagelle del Milan ---

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Poco lavoro per il portierone rossonero: nono clean sheet stagionale

Davide CALABRIA 5,5 - Tanti, troppi errori in attacco: quando crossa regala sempre il pallone al Torino. In difesa Ansaldi gli crea pochi problemi

Simon KJAER 6 - Partita ordinata e senza sbavature fino all'infortunio muscolare a fine primo tempo (dal 44' GABBIA 6,5 - Debutto in Serie A per il classe '99 cresciuto nelle giovanili del Milan. Concentrato, attento e disciplinato nei rari affondi granata. Una bella notizia per Pioli)

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Dà continuità alla prova positiva con la Juve, dopo la défaillance del derby. Annulla Belotti e infonde sicurezza al debuttante Gabbia

Theo HERNANDEZ 6 - Accompagna sempre l'azione con la corsa da centometrista. L'impressione, però, è che sia un pochino in calo

Samu CASTILLEJO 6,5 - Da inizio gennaio una sicurezza sull'out di destra del 4-4-2 di Pioli. Le sue scorribande mettono in grande difficoltà Ansaldi e Bremer. Da una di queste nasce l'assist dell'1-0 di Rebic. Si divora il 2-0 con un controllo macchinoso nella ripresa, unica macchia in una partita di grande intensità

Franck KESSIE 6 - Tanta legna a centrocampo dove spazia a sinistra e a destra e sovrasta un guerriero come Rincon. Cala nella ripresa

Ismael BENNACER 6,5 - Grinta e polmoni al servizio di Pioli. In un paio di occasioni spacca in due il centrocampo granata con una progressione di 40 metri. Ha un vizio, quello dell'ammonizione: sono già 11 i cartellini gialli collezionati dell'algerino in 18 presenze

Ante REBIC 7 - Il croato sta vivendo un 2020 da sogno. Ogni volta che tocca il pallone crea apprensione alla retroguardia granata, predilige il gioco di prima e velocizza sempre la manovra rossonera. Tutte le azioni pericolose del Milan passano dai suoi piedi. Il colpo da biliardo al 25' vale altri tre punti. Sei gol dell'ex Eintracht da quando è arrivato Ibrahimovic, quattro nelle ultime cinque di campionato. Non è un caso (dall'87' LEAO S.V.)

Lucas PAQUETÁ 5 - Torna titolare dopo quasi 3 mesi complice l'infortunio di Calhanoglu. Prova incosistente del brasiliano con tante palle perse e poche idee chiare. Un solo lampo al 19' con un piazzato da fuori area parato in tuffo da Sirigu. C'è un'insicurezza evidente e San Siro non lo aiuta (dal 68' BONAVENTURA 6 - Non sbaglia niente e dà nuova linfa all'attacco rossonero. In crescita dopo mesi di prove mediocri)

Zlatan IBRAHIMOVIC 6 - Partita difficile per Zlatan che comunque rimane il metronomo dell'attacco del Milan. Una sponda per Paquetà nel primo tempo, un missile a fil di palo nella ripresa (era bucata la rete?), ma poco di più. Il suo bottino da quando è ritornato a Milanello rimane di due gol in 6 partite. Basta e avanza, per ora

All. Stefano PIOLI 6,5 - Gestisce bene la vicenda Musacchio e schiera con coraggio il debuttante Gabbia. Attende un po' troppo per la sostituzione di Rebic (palesemente stanco). Poco male

Rebic - Milan-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

--- Le pagelle del Torino ---

Salvatore SIRIGU 6 - Gran parata su Paquetà nel primo tempo, poco dopo non può nulla sul piazzato di Rebic. Dà sicurezza al suo reparto

LYANCO 5 - Viene anticipato da Rebic in occasione dell'1-0. Un errore che costa la quinta sconfitta dei suoi (dall'85' LYANCO S.V.)

Nicolas NKOULOU 6 - Resiste agli affondi di Ibra con personalità. Un'impresa per pochi

Gleison BREMER 6 - Difende con attenzione e attacca con parsimonia, non come in Coppa Italia

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Tanta, tantissima voglia di fare, ma predica nel deserto. E' l'unico granata a crederci fino alla fine

Sasa LUKIC 5,5 - Palla al piede perde sempre un tempo di gioco. Il cortocircuito del gioco del Torino

Tomas RINCON 5 - Viene spesso saltato troppo facilmente dai mediani rossoneri. Il suo calo fisico è un grave problema per il centrocampo granata già falcidiato dagli infortuni

Alex BERENGUER 5,5 - Perde una palla velenosa in occasione del gol del Milan. Migliora nel secondo tempo quando gravita nella zona di Calabria. Comunque sotto il suo standard (dall'85' MILLICO S.V.)

Cristian ANSALDI 5 - In ritardo di condizione, si ritrova spesso nella terra di nessuno. Anche perchè dalla sua parte è costretto a dare una mano a Bremer per contenere Castillejo

Simone EDERA 6 - Torna a indossare dal primo minuto la maglia del Torino in Serie A dopo 505 giorni. Partita onesta, soprattutto in fase di non possesso (dal 63' ZAZA 5 - Mezz'ora ectosplasmatica)

Andrea BELOTTI 5,5 - Un colpo di testa innocuo su calcio d'angolo è l'unico tiro del Gallo, sempre più isolato al centro dell'attacco granata. L'istantanea perfetta del momento del Torino

All. Moreno LONGO 5 - Il suo Torino, soprattutto nel secondo tempo, ha dato segnali positivi con qualche azione manovrata, ma è ancora troppo poco per stare tranquilli. Ora la classifica fa paura