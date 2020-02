Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6 – Non può nulla sulla zampata ravvicinata di Faraoni, poi lo sla

Davide CALABRIA 6 – Soffre come di consueto quando si tratta di coprire, ma cresce alla distanza ed è un fattore sulla destra nella seconda parte di gara. Sufficiente, seppur “stiracchiato”. (77’ SAELEMEKERS 5,5 – Gran corsa, piedi ruvidi).

Mateo MUSACCHIO 6 – Non sempre irreprensibile in marcatura, ma se la cava tutto sommato e contribuisce a costruire gioco dalla prima linea

Alessio ROMAGNOLI 6,5 – Autoritario dietro e propositivo quando si tratta di cercar fortuna davanti.

Theo HERNANDEZ 6 – Partita dai due volti: carente in fase difensiva, straripante dalla metà campo in sui. È comunque sempre un bel prendere.

Samuel CASTILLEJO 6 – Fa e disfa ma nel complesso crea qualche grattacapo alla difesa scaligera e non si tira indietro. Per poco non autografa il gol vittoria: lo ferma il palo. (90’ MALDINI sv)

Franck KESSIE 5,5 – Soffre il dinamismo degli avversari e certo il migliore e più ispirato dei facitori di gioco. Lì in mezzo si è sentita eccome l’assenza di Bennacer.

Hakan CALHANOGLU 6,5 – Segna un gol fondamentale e si adatta da interno di centrocampo. Diligente.

Giacomo BONAVENTURA 6 – Non è in perfette condizioni fisiche e si vede, ma dà il 100% e ha il merito di procurarsi la punizione del gol. Buon interprete del ruolo di esterno sinistro nel 4-4-2 di Pioli, ma lo stato di forma deve giocoforza salire. (64’ PAQUETA’ 5,5 – Il mistero s’infittisce: entra e sembra sul punto di spaccare la partita, poi il black out totale)

Rafael LEAO 5,5 – Non riesce mai a sfondare del tutto, gli è mancato qualcosa quest’oggi. Orfano di Ibra, perde qualche colpo.

Ante REBIC 5,5 – Vedi sopra, troppo altalenante la sua prestazione contro la sua ex squadra

All.: Stefano PIOLI 5,5 – Un Milan oggettivamente falcidiato dalle assenze strappa un pari al solidissimo Hellas Verona: avete letto bene, al netto della superiorità numerica della ripresa per il Diavolo il punticino è guadagnato visto che ai punti avrebbe meritato la banda Juric. Il tecnico emiliano è chiamato agli straordinari: se a Ibra viene il “raffreddore” (come si è puntualmente verificato quest’oggi) sono guai là davanti.

Castillejo - Milan-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 6 – Beffato dalla deviazione della barriera sul gol di Calhanoglu.

Amir RRAHMANI 6,5 – Funzionano quest’oggi tutti i centrali dell’Hellas. Concentrati, sul pezzo e in qualche occasione provvidenziali.

Koray GÜNTER 6 – Vedi sopra, più attento del solito.

Marash KUMBULLA 6,5 – Gran prospetto non c’è che dire.

Davide FARAONI 6,5 – Firma il suo terzo gol in campionato, a San Siro da ex interista. Uno dei propulsori del compattissimo Verona di Juric.

Sofyan AMRABAT 5,5 – Sino all’espulsione è tra i migliori in campo, quel tackle sulla gamba di Castillejo non è giustificabile e pregiudica la vittoria al suo Hellas.

Miguel VELOSO 6 – Regista poco appariscente ma efficace. Il metronomo di questa squadra.

Darko LAZOVIĆ 6,5 – Bene al solito in fase offensiva con tante sgroppate. Spina nel fianco.

Matteo PESSINA 6,5 – Sarebbe potuto essere l’eroe di giornata ma la sua incornata aerea sbatte sul palo.

Mattia ZACCAGNI 7 - Simbolo di un Hellas Verona atletico ma anche tecnico: suo l'assist per Faraoni, ma nella partita di San Siro ci mette dentro tante accelerazioni e intuizioni tra le linee. (90 DAWIDOWICZ sv Entra nei secondi finali).

Valerio VERRE 6 – A corrente alternata, ma quando si accende sa far male alla difesa rossonera. (70’ BORINI 5,5 – Non incide nell’ultimo scampolo di match).

All. Ivan JURIĆ 6,5 - Applausi per un Verona solido, compatto e con le idee chiare. Che ai punti avrebbe meritato la vittoria, vittoria che forse sarebbe maturata se Amrabar non avesse commesso quella sciocchezza.