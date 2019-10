Le pagelle di Napoli-Atalanta 2-2: Milik croce e delizie, Koulibaly stecca ancora

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 5 - Ha salvato il Napoli tante volte in questa stagione, ma è clamorosa la sua papera che regala il momentaneo 1-1 per il gol di Freuler.

Giovanni DI LORENZO 6 - Spinge con continuità sulla fascia destra. Meno efficace in fase difensiva.

Nikola MAKSIMOVIĆ 6 - Partita dai due volti: segna il gol del vantaggio, poi sbaglia sul gol di Ilicic, tenendo in gioco proprio lo sloveno sul servizio di Toloi.

Kalidou KOULIBALY 5 - A volte è devastante, ma sui gol ha colpe gigantesche. Si perde Freuler in occasione dell’1-1, completamente fuori posizione in occasione del pareggio di Ilicic.

Sebastiano LUPERTO 5,5 - Lascia sempre scoperta la fascia sinistra. Da quella parte, l’Atalanta spinge come vuole.

José María CALLEJÓN 6,5 - Ha quattro occhi ed è sempre pericoloso sulla fascia destra ogni volta che tocca palla.

Marques ALLAN sv - Fa una grande chiusura su Gosens, ma è costretto al cambio già dopo 10 minuti. (dall’11’ Piotr ZIELINSKI 6 - Entra bene in campo con qualche giocata delle sue. Fosse solo più continuo...).

Fabián RUIZ 6,5 - Giocatore di caratura superiore. Quando si mette a dribblare in mezzo al campo è uno spettacolo. Suo l’assist per il gol di Milik, ma sbaglia il possibile 3-1.

Lorenzo INSIGNE 6 - Fantastica l’apertura per Callejon che sforna l’assist per Maksimovic, ma la sua partita vive solo di guizzi.

Arkadiusz MILIK 6,5 - Nel primo tempo si mangia l’impossibile, colpendo anche un palo. Nella ripresa molto meglio, con una clamorosa traversa e il gol del momentaneo 2-1. (dall’82’ Fernando LLORENTE sv - Alla prima offensiva rischia di guadagnare un rigore, ma il fallo è il suo).

Hirving LOZANO 5 - Ancora una volta il messicano fatica ad entrare in partita. Il Napoli ha le occasioni, ma lui non gioca di squadra. (dal 59’ Dries MERTENS 6 - Non ha grosse occasioni, ma il suo ingresso cambia comunque la partita).

All. Carlo ANCELOTTI 6 - È il Napoli più bello della stagione, ma non riesce a vincere. Solito problema, solito Napoli.

Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Tieni in piedi l’Atalanta nel primo tempo. Sbaglia forse il tempo dell’uscita su Milik, ma la sua è un’ottima gara.

Rafael TOLÓI 7 - In difesa riesce comunque a difendersi, ma il centrale brasiliano si fa apprezzare in altri contesti. L’ex Roma, infatti, piazza ben due assist al San Paolo.

Berat DJIMSITI 5,5 - Viene poco aiutato, ma commette troppe sbavature in marcatura, lasciando liberissimo Milik. (dal 64’ Simon KJAER 5,5 - Con il suo ingresso la difesa dell’Atalanta continua a tremare. Che rischio che si prende su Llorente nel finale).

José Luis PALOMINO 6 - Non parte benissimo, lasciando qualche buco di troppo. Meglio la sua prestazione nella ripresa.

Hans HATEBOER 5,5 - Sulla fascia sinistra il Napoli concede tanto, considerando la non ottima partita difensiva di Luperto, ma Hateboer non spinge come potrebbe.

Marten DE ROON 5 - Fatica a rompere il gioco del Napoli che è sempre velocissimo a passare da una metà campo all’altra. Si fa anche ammonire e salterà la prossima.

Remo FREULER 6,5 - Perfetto negli inserimenti, trovando anche il gol del pareggio. Prova a dare una mano in fase difensiva, ma lì è meno efficace.

Robin GOSENS 5,5 - Non brillante come al suo solito. Lascia troppi spazi aperti dietro di sé.

Mario PASALIĆ 6 - Sfiora un palo e prova a scambiare con i compagni di squadra. Non sempre è efficace in avanti. (dal 69’ Timothy CASTAGNE 6 - Dà più equilibrio all’Atalanta una volta entrato).

Alejandro GÓMEZ 6 - Quando scambia palla a terra con i compagni di reparto dà sempre fastidio, ma gli manca il momento ideale per colpire letalmente la difesa del Napoli. (dal 74’ Luis MURIEL 6 - Non fa la differenza, ma una volta entrato è sempre pericoloso con le sue ripartenze).

Josip ILICIC 7 - Quando tocca palla, fa tremare tutta la retroguardia del Napoli. Entra nell’azione del primo pareggio, realizza con freddezza il gol del 2-2 nel finale. Lo sloveno si prende il lusso di dribblare Koulibaly in più occasioni.

All. Gian Piero GASPERINI 6 - La sua squadra viene schiacciata nel primo tempo, ma l’Atalanta ha la capacità di rimanere comunque in partita. Molto meglio l’atteggiamento nella ripresa, con i nerazzurri che pareggiano poi nel finale e rischiano di trovare anche il gol del 3-2.