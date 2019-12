Le pagelle di Napoli-Bologna 1-2: Insigne c'è, Maksimovic no. Dzemaili e Sansone decisivi

NAPOLI

David OSPINA 6 - Una sola parata impegnativa su un sinistro ravvicinato di Sansone smorzato da Manolas. Incolpevole sui due gol del Bologna.

Nikola MAKSIMOVIC 5 - Confermato terzino destro, se la cava senza strafare. Nel finale, però, rovina tutto e perde un brutto pallone che dà il la all'azione del gol di Sansone che decide la partita.

Kostas MANOLAS 5,5 - Partita impeccabile fino all'80', ma il buco in occasione del gol di Sansone è un errore da matita blu. L'azione avviene a mille all'ora, ma lui sbaglia il movimento a salire.

Kalidou KOULIBALY 5,5 - Per lui vale il discorso fatto per il compagno di reparto. L'opposizione in occasione della rete di Sansone è troppo morbida: Dzemaili fa una grande giocata, ma lì sarebbe servita maggiore presenza. Non impeccabile nemmeno in occasione dell'1-1 con una respinta di testa che finisce proprio sui piedi di Skov Olsen.

Giovanni DI LORENZO 6 - Sulla sinistra non è un pesce fuor d'acqua, ma quasi. Fa fatica a trovare il tempo giusto per gli inserimenti davanti e anche in fase difensiva non sempre è impeccabile. Sufficiente, ma niente di più.

Fabian RUIZ 5,5 - Quando tocca il pallone è sempre bello da vedere, ma continua a commettere tanti (troppi) errori in fase di appoggio mettendo in difficoltà la squadra.

Eljif ELMAS 6 - Gioca una partita onesta svolgendo il compitino senza strafare. Ha una buona propensione negli inserimenti, ma non sempre i compagni lo capiscono.

dal 65' Dries MERTENS 5 - Clamorosa la palla gol divorata nel finale con un destro nel cuore dell'area di rigore che finisce in tribuna. Non entra in campo con la giusta determinazione.

Piotr ZIELINSKI 5,5 - Partita anonima del centrocampista polacco che a un certo punto si intestardisce nelle conclusioni da lontano ma conferma di non avere il piede caldo: per lui ancora zero gol stagionali.

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Propizia il gol di Llorente con una bella giocata conclusa con un tiro insidioso. Dal suo piede parte la maggior parte delle azioni offensive del Napoli. Cala un po' solo nella parte finale della gara.

Hirving LOZANO 5,5 - Approccio giusto: è lui a cercare di rompere l'inerzia del match con spunti e accelerazioni sulla destra. Nella ripresa serve un gran pallone a Mertens che il pallone spreca. Deve imparare a essere più concreto negli ultimi 16 metri.

dall'82' Amin YOUNES s.v. - Solo pochi minuti per lui, ingiudicabile.

Fernando LLORENTE 6,5- Nei primi 45 minuti ne azzecca poche, poi all'improvviso si accende: sblocca il risultato con un tap-in comodo da due passi e sfiora il raddoppio con una deviazione ravvicinata. Discontinuo ma concreto. Il VAR gli cancella la doppietta per un fuorigioco millimetrico.

All.: Carlo ANCELOTTI 4,5 - Squadra senza grinta, troppo arrendevole di fronte alle prime difficoltà e confusa. La vittoria in campionato manca ormai da un'eternità e il quarto posto è sempre più lontano. Incomprensibile davvero la differenza di rendimento tra Champions e Serie A.

Stefano Denswil e Hirving Lozano - Napoli-Bologna Serie A 2019-20Getty Images

BOLOGNA

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Respinge il bolide di Insigne ma nulla può sulla ribattuta da due passi di Llorente. Sicuro nelle uscite alte, per il resto non deve effettuare grandi interventi.

Takehiro TOMIYASU 6,5 - Il giapponese presidia la corsia destra con sicurezza e idee chiare. Non spreca un pallone, anzi: cerca sempre di far ripartire l'azione tenendo il pallone a terra. Si conferma un giocatore interessante.

Mattia BANI 7 - Grande prova del centrale del Bologna: non sbaglia un intervento e rimane lucido anche nell'assalto finale.

Larangeira DANILO 6,5 - Grande combattente, preciso nelle chiusure e negli anticipi. Fortunato al 95' quando il VAR cancella il 2-2 di Llorente: in quella occasione si era lasciato cadere un po' troppo facilmente.

Stefano DENSWIL 5,5 - Sulla sinistra non sembra del tutto a suo agio. Soffre Lozano in avvio, poi si riprende e si rende utile respingendo un paio di palloni velenosi nel convulso finale.

Gary MEDEL 5,5 - Trotterella in mezzo al campo senza incidere più di tanto. Non sembra possedere la sua proverbiale grinta. Rimedia un cartellino giallo nel primo tempo che lo condiziona.

dal 63' Mattias SVANBERG 6,5 - Ottimo impatto sulla partita. Quando parte centralmente palla al piede fa male al Napoli e crea superiorità numerica.

Andrea POLI 6 - Grande corsa e lavoro prezioso anche se oscuro. Regge il confronto con i centrocampisti del Napoli.

Riccardo ORSOLINI 5 - Prestazione deludente, gioca i primi 45 minuti sottotono e viene lasciato giustamente negli spogliatoi nell'intervallo. Forse non era al meglio dal punto di vista della condizione.

dal 46' Andreas SKOV OLSEN 7 - Rispetto a Orsolini è tutta un'altra musica. Segna il suo primo gol in A con una zampata di destro da due passi. Poi fa soffrire la difesa del Napoli con i suoi scatti in profondità.

Blerim DZEMAILI 7 - Il più pericoloso dei suoi nella prima frazione con una girata di destro che finisce fuori di un niente. Lotta con buon dinamismo in mezzo al campo e firma l'assist per il gol di Sansone con un tocco in profondità davvero notevole.

Nicola SANSONE 7 - Un po' troppo fumoso nel primo tempo, ma nella ripresa sale in cattedra e per il Napoli sono dolori. Sulla sinistra diventa imprendibile e ha il grande merito di segnare la rete del definitivo 2-1 con un destro potente da due passi che non dà scampo a Ospina.

Rodrigo PALACIO 7 - Ha la freschezza atletica di un ragazzino ed è la cosa che più sorprende in un giocatore di 37 anni che ha raggiunto le 300 presenze in Serie A. Costringe Koulibaly a spendere un giallo con un'accelerazione e dà una mano anche in fase di ripiegamento. Eccezionale.

dall'84' Mattia DESTRO 5,5 - Gioca meno di dieci minuti ma fa in tempo a sprecare un contropiede e a rimediare un cartellino giallo per un'entrataccia ai danni di Di Lorenzo.

All.: Sinisa MIHAJLOVIC (in panchina Miroslav TANJGA) 7,5 - Durante la toccante conferenza stampa di venerdì Mihajlovic aveva usato toni non particolarmente concilianti con la squadra. La migliore risposta è arrivata al San Paolo: grande prova di carattere e vittoria in rimonta contro una big (anche se in crisi) come il Napoli. I 3 punti lontano dal Dall'Ara mancavano addirittura dal 15 settembre (4-3 a Brescia).