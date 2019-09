Le pagelle di Napoli-Brescia 2-1: Mertens a -1 da Maradona, Balotelli promosso

Le pagelle del Napoli

OSPINA 6,5 – Incolpevole sul gol di Balotelli, reattivo nelle altre occasioni.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Pienamente calatosi nella parte: agisce con personalità sulla fascia destra ed è concentrato in fase difensiva.

Nikola MAKSIMOVIC 5,5 – Luci e ombre: si fa sovrastare da Balotelli in occasione del gol che riapre il match. Dà forfait per infortunio (76’ HYSAJ sv).

KOSTAS MANOLAS 7 – Devastante sulle palle alte: la sua capocciata a conti fatti è il gol partita: e prima gliene annullano pure un altro. Stra potere fisico. (65’ LUPERTO 5,5 - Soffre nel finale la pressione degli ospiti)

Faouzi GHOULAM 6,5 - Buona la recita del terzino algerino: un "fattore" sulla sinistra con tanti cross ficcanti offerti agli attaccanti.

Piotr ZIELINSKI 5,5 – Dialoga bene con i compagni ma pecca spesso in sede di ultimo passaggio. Sempre troppo timido il centrocampista offensivo polacco.

ALLAN 6,5 – Netto passo in avanti rispetto al Cagliari. Signore del centrocampo: qualità e quantità per lui.

FABIAN RUIZ 7 - Disegna calcio in lungo e in largo: legittimi l'interessa del Barcellona per uno dei centrocampisti più ispirati della Serie A.

José Maria CALLEJON 7 – Autore dell'uomo assist per Mertens: preciso e generoso in ogni momento della gara. Una garanzia per i fantallenatori. Tornato ai suoi livelli dopo la prova opaca contro il Cagliari.

Fernando LLORENTE 6 – Nel primo tempo compone una coppia formidabile con Mertens, poi si spegne alla distanza. (73’ ELMAS 6 – Impatta bene nel match e sfiora un gran gol a tempo scaduto)

Dries MERTENS 6,5 – L'uomo più in forma del Napoli sblocca il punteggio con definizione puntuale da par suo che gli consente di portarsi a una rete dal record di Maradona. Poi potrebbe anche raddoppiare: questione di centimetri. Anima partenopea.

All. Carlo ANCELOTTI 6,5 – Il Napoli macina e produce tantissimo ma ha il demerito di non chiudere le partite. Ed è un difetto da correggere al più presto.

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 6,5 – Esplosivo quando chiamato in causa, sui gol non può nulla.

Stefano SABELLI 5 – Malissimo gli esterni bassi del Brescia, specie in fase difensiva.

Andrea CISTANA 6 – Conferma ciò che di buono si dice di lui, prova coraggiosa e arcigna

Jhon CHANCELLOR 5,5 – Qualche sbandamento di troppo in marcatura.

Bruno MARTELLA 4,5 - Dalla sua parte si accede senza telepass: una sciagura, difensivamente parlando. Fa rimpiangere Mateju. (69’ Ales MATEJU 6 – Presidia la sua zona nel finale)

Dimitri BISOLI 6 – Combattivo e perennemente predisposto alla battaglia; una delle anime di questo Brescia.

Sandro TONALI 6,5 – Regista illuminato. A tratti giganteggia, a tratti pecca di gioventù: ma le stimmate sono quelle del campione. Autore dell’assist per Balotelli e di un gol strepitoso annullato dal Var. Il gesto tecnico però rimane.

Daniele DESSENA 5,5 – Un po’ in ombra, attore non protagonista mel match del San Paolo (72’ ROMULO 6 – Più pimpante del compagno).

SPALEK 5 - Troppi errori tra le linee: è l'uomo chiamato a fornire l'ultimo passaggio, ma lo sbaglia praticamente sempre. (85' MATRI sv)

Mario BALOTELLI 7 – Primo tempo sottotono, secondo tempo da protagonista assoluto: torna al gol con uno stacco aereo prepotente ed è difficilmente contenibile dai difensori avversari nel finale. Può essere l’anno della riabilitazione definitiva.

Alfredo DONNARUMMA 5,5 – Qualche cenno di vita nel finale dopo una partita giocata a fari spenti.

All. Eugenio CORINI 6 – Il Brescia non demerita affatto nel complesso perchè dopo aver rischiato di andare sotto nel punteggio pesantemente mette la testa fuori dall'acqua e rende dura la vita ai padroni di casa nel finale.