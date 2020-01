Le pagelle di Napoli-Fiorentina 0-2: male Luperto e Allan, Castrovilli incanta. Riecco Chiesa

NAPOLI

David OSPINA 6,5 - È di gran lunga il migliore dei suoi perché evita un passivo più pesante con almeno due parate straordinarie, entrambe su Chiesa.

Elseid HYSAJ 5 - Un po' disorientato per colpa di Gattuso che lo fa partire a destra e poi lo sposta a sinistra. Il suo rendimento rimane lo stesso: decisamente sotto la sufficienza.

Giovanni DI LORENZO 5 - A inizio stagione sembrava un acquisto azzeccato anche per la sua duttilità tattica. Poi il calo vistoso, confermato anche contro la Fiorentina: non è un difensore centrale e Gattuso se ne accorge quando ormai è troppo tardi.

Kostas MANOLAS 5,5 - Qualche chiusura tempestiva, ma anche tanti buchi centrali nei quali gli attaccanti della Fiorentina si infilano come e quando vogliono.

Sebastiano LUPERTO 4,5 - Prestazione disastrosa del difensore, che si esibisce in una serie di errori da matita blu. Non cerca di opporsi in nessun modo a Vlahovic nell'azione del definitivo 0-2.

ALLAN 5 - Dirottato sulla corsia di destra, non è a suo agio e si vede: impreciso, poco lucido e giustamente sostituito nella ripresa. Rischia anche il fallo da rigore con un braccio troppo largo sul quale Pasqua sorvola anche dopo il check al VAR.

dal 56' Diego DEMME 5 - Esordio in Serie A da dimenticare. Rimedia subito un giallo e nel finale rischia anche l'espulsione. Il suo apporto in mezzo al campo è quasi nullo.

Fabian RUIZ 5 - Praticamente invisibile. Nell'arco dei 96 minuti complessivi si fa notare solo per un bel pallone in verticale per Callejon nel primo tempo, poi sparisce letteralmente dal campo. Imbarazzante la differenza di rendimento rispetto alla passata stagione.

Piotr ZIELINSKI 5 - Il centrocampista polacco non è né carne né pesce: non contrasta e quando si tratta di affondare il colpo si rivela inefficace. Bocciato anche lui.

dal 64' Hirving LOZANO 6 - Qualche guizzo sulla destra, fa ammonire Dalbert e almeno ci mette un po' di grinta.

José CALLEJON 5 - Si divora una palla gol pazzesca sul finire del primo tempo, sbaglia tantissimi palloni ed è lontano anni luce dalla migliore condizione.

dal 75' Fernando LLORENTE 5,5 - Entra subito dopo il gol di Vlahovic, ha una sola occasione e la sciupa spedendo a lato di testa da ottima posizione.

Arkadiusz MILIK 5,5 - Terminale offensivo della squadra, riceve pochissimi palloni. Sull'unico impegna severamente Dragowski con una bella girata al volo di sinistro: è il suo unico guizzo.

Lorenzo INSIGNE 5,5 - Negli occhi rimarrà quella punizione sullo 0-2 calciata malissimo con un cross completamente sbagliato. Tuttavia è uno dei pochi a rendersi realmente pericoloso quando gli viene concesso un po' di spazio: sullo 0-1 scheggia il palo con un destro dal limite.

All.: Gennaro GATTUSO 4 - Inspiegabile la linea difensiva con la coppia centrale Manolas-Di Lorenzo, così come difficile da comprendere l'idea di spostare Allan sulla destra. La sua avventura sulla panchina del Napoli sta diventando un incubo: 5 partite di campionato e 4 sconfitte, 3 delle quali al San Paolo. E la sua parte di responsabilità ce l'ha eccome.

FIORENTINA

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 - Grande intervento sulla girata di Milik, sicuro nelle uscite e graziato dal palo sul destro di Insigne.

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Pronti, via e va subito vicino al gol con un colpo di testa ravvicinato. Vive una serata tranquilla anche perché gli attaccanti del Napoli gli fanno il solletico.

German PEZZELLA 6,5 - Prestazione senza sbavature la sua, così come quella dei suoi colleghi di reparto. Comanda la difesa con autorevolezza e neutralizza Milik senza particolari affanni.

Martin CACERES 6,5 - Molto reattivo, pulito negli interventi e sempre concentrato. Spettacolare nel primo tempo un intervento in spaccata che impedisce a Callejon di calciare a botta sicura.

Pol LIROLA 7 - Sulla destra fa quello che vuole e quando parte palla al piede diventa imprendibile per Luperto prima e per Hysaj dopo. Delizioso il tocco per Vlahovic da cui ha origine il 2-0.

Marco BENASSI 6,5 - Presenza importante in mezzo al campo: confeziona l'assist per il gol di Chiesa con una sponda molto intelligente, pressa sui portatori di palla del Napoli e non si ferma mai.

Erick PULGAR 6,5 - Regia sapiente in mezzo al campo, fa un lavoro tatticamente molto utile perché grazie a lui la squadra rimane sempre corta e pronta a far ripartire l'azione.

Gaetano CASTROVILLI 7,5 - Che partita! Propizia il primo gol con un'apertura a tagliare il campo, è sempre nel vivo della manovra e gestisce in maniera intelligente ogni pallone che tocca. Splendido lo scavetto che mette Chiesa solo davanti a Ospina. Il migliore in campo.

DALBERT 6 - Presidia in modo ordinato la corsia di sinistra sfornando anche qualche cross interessante. Mezzo voto in meno perché quando entra Lozano va un po' in difficoltà.

dall'87' Federico CECCHERINI s.v. - In campo una manciata di minuti, ingiudicabile.

Federico CHIESA 7 - Festeggia il terzo gol stagionale in campionato interrompendo un'astinenza che durava dal 27 ottobre. Ospina gli nega la gioia della doppietta con due grandi parate, anche se sulla seconda gli manca quel killer instinct che un attaccante di razza dovrebbe avere.

dal 78' Riccardo SOTTIL s.v. - Entra in campo nel finale quando ormai la partita ha poco da dire. Non giudicabile.

Patrick CUTRONE 6,5 - Corre come un forsennato, lotta su ogni pallone, dà profondità e crea un paio di pericoli non da poco nell'area del Napoli. Segna anche, ma in fuorigioco. Molto utile e già perfettamente calato nella realtà viola.

dal 66' Dusan VLAHOVIC 7 - Il gol è una prodezza straordinaria che, da sola, gli vale un voto alto. Il suo sinistro a giro sotto l'incrocio dei pali è semplicemente perfetto. E pesante, perché chiude la partita.

All.: Giuseppe IACHINI 7,5 - In pochi giorni si prende la doppia soddisfazione di eliminare l'Atalanta in Coppa Italia e di espugnare il San Paolo, impresa che alla Fiorentina non riusciva da 6 anni. Il suo bilancio sulla panchina viola è di un pareggio e 3 vittorie. La squadra appare rigenerata e senza dubbio il merito è anche suo.