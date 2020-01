Le pagelle di Napoli-Juventus 2-1: Higuain e Dybala deludono, brilla Insigne

===Le pagelle del NAPOLI===

Alex MERET 6 - Sicuro quando chiamato in causa, ma la Juve non é in serata e lui viene impegnato di rado.

Elseid HYSAJ 6,5 - Convincente. Limita Ronaldo e Dybala, chiude spesso in mezzo. Costante.

Giovanni DI LORENZO 6 - Mezzo voto in meno perché ha qualche colpa sulla rete di Ronaldo. Il resto della prova é gagliardo.

Kostas MANOLAS 7 - Brillante, reattivo, lucido come nelle serate di gala. Quando é in queste condizioni psico-fisiche, pochi attaccanti al mondo lo superano.

MARIO RUI 6 - Qualche appoggio sbagliato e un rischio retropassaggio da brividi. Ma anche diverse discese a sinistra e due buone chiusure su Douglas Costa.

FABIAN RUIZ 6 - Non riesce a verticalizzare e non sale in cattedra, ma nel finale cresce e contribuisce al successo azzurro.

Diego DEMME 6,5 - Buona prova davanti alla difesa. Disturba Dybala e imposta. Piede educato, grande vivacitá. (Dal 69' LOBOTKA 6 - Coriaceo e molto disciplinato. Piace a Gattuso per l'atteggiamento)

Piotr ZIELINSKI 7 - Primo tempo guardingo, poi sale di livello nella ripresa, va al tiro e poi segna la rete del vantaggio azzurro. In crescita. (Dal 81' ELMAS SV)

José Maria CALLEJON 7 - Alex Sandro fatica a contenerlo. Crossa, taglia, serve l'assist a Insigne. Molto bene.

Arkadiusz MILIK 6 - Gioca da boa, spesso spalle alla porta. Con De Ligt perde i duelli fisici, ma si muove bene per i due esterni. (Dal 90' LLORENTE SV)

Lorenzo INSIGNE 7,5 - Migliore in campo. Frizzante, con la gamba buona. Segna un gran gol, dopo essere entrato anche nell'azione del primo centro azzurro. Rinato.

ALL. Gennaro GATTUSO 7 - Napoli tosto, messo bene in campo, molto corto e pericoloso nella ripresa. Vince con merito, imbriglia Sarri e la Juventus.

Piotr Zielinski Getty Images

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 5,5 - Male nella respinta sul tiro di Insigne, da cui nasce il gol di Zielinski. Incolpevole sul secondo gol.

Juan CUADRADO 4,5 - Distratto in occasione del gol di Zielinski: se lo perde. Spesso non chiude bene la diagonale. Davanti un paio di cross e poche discese.

Leonardo BONUCCI 6 - Centralmente il Napoli non sfonda e lui gioca d'anticipo su Milik. Qualche lancio sbagliato di troppo.

Matthijs DE LIGT 6 - Un paio di grandi chiusure nel primo tempo, una sola sbavatura che gli costa il giallo nella ripresa. Non ha responsabilitá sui gol.

ALEX SANDRO 5,5 - Callejon lo impensierisce e lui non riesce ad entrare in partita. Davanti non si propone mai, dietro rincorre, spesso senza successo.

Rodrigo BENTANCUR 6 - L'assist finale vale la sufficienza. La sua prova é discontinua, con buone giocate e alcuni interventi fuori luogo. Meglio da mezz'ala che da regista.

Miralem PJANIC 6 - Gioca molto in orizzontale e poco in verticale. Bene in fase di copertura. Poi un problema fisico lo costringe al cambio. (Dal 50' RABIOT 5 - Entra molle nel match, arriva in ritardo, gioca a passo lento, senza voglia)

Blaise MATUIDI 5,5 - Solite imprecisioni e solita corsa. Non riesce mai a giocare di prima. (Dal 72' BERNARDESCHI 5,5 - Nessuna scossa al match. Ammonito per proteste)

Paulo DYBALA 5 - Serata in ombra. Nessun guizzo, nessuna giocata, tanta fatica tra le linee. (Dal 72' D. COSTA 5,5 - Non porta dinamismo e non porta accelerazioni. Stavolta non incide.)

Gonzalo HIGUAIN 5 - L'ex che di solito punisce, stavolta rimane ai margini. Ben marcato e poco servito.

Cristiano RONALDO 6 - Un grande spunto ad inizio ripresa e il gol nel finale (l'ottavo di fila). Il minimo sindacale. Meno in forma rispetto al solito.

ALL. Maurizio SARRI 5 - Juventus svogliata, lenta, prevedibile e sconfitta meritatamente. I cambi non portano effetti.