Le pagelle di Napoli-Lecce 2-3: Lapadula e Mancosu da sogno, Di Lorenzo rimandato

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 5,5 – Non è impeccabile in occasione del primo gol, lasciando il pallone a disposizione di Lapadula. Incolpevole sulle altre due reti.

Giovanni DI LORENZO 4,5 - Vive una preoccupante fase d’involuzione. In marcatura rimedia una magra figura e viene anticipato nettamente da Lapadula, di testa, in occasione dell’1-2. Rimandato.

Nikola MAKSIMOVIC 5 – Tiene in gioco Lapadula sullo 0-1. La scelta di Gattuso non si rivela vincente.

Kalidou KOULIBALY 5,5 – Cerca di tenere la guardia alta, ma al rientro paga anche lui la scarsa brillantezza fisica.

MARIO RUI 6 – Sforna palloni su palloni dalla sinistra e dalla distanza prova a pungere.

Stanislav LOBOTKA 5,5 – Sacrificato da Gattuso all’intervallo, è troppo lento nelle trame di gioco del Napoli (dal 46’ Dries MERTENS 6,5 – Entra e fornisce subito l’assist per Milik. Pimpante nel tentativo (vano) di rimonta).

Diego DEMME 5,5 – Un passo indietro rispetto all’ultima uscita. Anche lui non riesce a imprimere velocità alla manovra.

Piotr ZIELINSKI 5 – Sprecone in tandem con Milik e soprattutto quando ha di testa la chance per il vantaggio sullo 0-0.

Matteo POLITANO 6 – Un’ora di gioco contraddistinta da un buon primo tempo. Svaria su tutto il fronte offensivo e sfonda sulla destra, ma cala alla distanza. Ogni tanto si dimentica che il campo ha delle linee perimetrali e prima o poi finisce (dal 62’ José Maria CALLEJON 6,5 – Trova il gol della bandiera nel finale. Ha la concretezza mancata ad altri compagni quando il match era ancora in bilico).

Arkadiusz MILIK 6 – Segna un gol con un pizzico di fortuna ma getta al vento un paio di buone occasioni sullo 0-0. Recrimina per un rigore non dato che gli costa anche l’ammonizione per simulazione.

Lorenzo INSIGNE 5 – Qualche tiro a giro ma gli mancano precisione e convinzione. Non ci siamo (dal 76’ Hirving LOZANO 5,5 – Nel finale non lascia il segno).

All. Gennaro GATTUSO 5,5 – Il Napoli produce ma non concretizza in avvio, poi viene punito. Manovra lenta e la difesa non tiene. Brutto passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Napoli-Lecce - 2020Getty Images

Le pagelle del Lecce

Mauro VIGORITO 6 – Non è stilisticamente elegante ma è abbastanza efficace negli interventi. Non ha grandi responsabilità sulle due reti subite, deve migliorare nelle uscite.

Andrea RISPOLI 6,5 – Con le buone o con le cattive non lascia passare Insigne e si propone anche in avanti.

Fabio LUCIONI 5,5 – Uno svarione costa il 2-3 di Callejon. Fin lì aveva retto con discreti risultati.

Luca ROSSETTINI 6,5 – Colonna della difesa, riesce a limitare Milik.

Giulio DONATI 6 – Rischia moltissimo quando tocca Milik in area e viene graziato. Per il resto se la cava e tira dalla lunga distanza quando prova a proiettarsi in avanti.

Zan MAJER 6 – Una buona prova nelle due fasi, tanta quantità (dal 68’ Jacopo PETRICCIONE 6 – Polmoni e cattiveria agonistica nel momento del bisogno).

Alessandro DEIOLA 6,5 – Smista palloni a ripetizione con i giri giusti. Usa il compasso (dal 91’ Nehuen PAZ s.v.).

Antonin BARAK 6,5 – I suoi inserimenti sono sempre pericolosi e va vicino al gol: Ospina glielo nega.

Riccardo SAPONARA 6 – Cuce il gioco giocando tra le linee. Trequartista di qualità, ma ogni tanto si prende qualche pausa.

Filippo FALCO 7 – Ispirato, propizia il primo gol con la conclusione parata da Ospina e regala a Lapadula il pallone dell’1-2. Fondamentale (dal 74’ Marco MANCOSU 7 - Era in ballottaggio con Saponara e si deve accontentare della panchina. Ha, però, cuore e talento perché gli bastano pochi minuti per regalare ai suoi compagni una perla su punizione. Sarà il gol decisivo. Aveva segnato anche nel match d'andata contro il Napoli: l'ultimo giocatore del Lecce ad aver trovato il gol in entrambe le sfide contro una singola avversaria in Serie A era stato David Di Michele, nel 2010-11, contro la Sampdoria).

Gianluca LAPADULA 8 - Un gol da rapinatore d’area, un altro da bomber. Ha realizzato sette gol in questo campionato: l'ultimo giocatore del Lecce a fare meglio in un singolo campionato di Serie A è stato David Di Michele (11 reti nel 2011-12). Letale.

All. Fabio LIVERANI 8 – Vittoria di prestigio su un campo dove il Lecce era passato solo una volta nella massima serie, 22 anni fa. Ci riesce con coraggio e idee. Dopo il successo sul Torino, mette in cascina altri tre punti vitali nella corsa salvezza.