Le pagelle di Napoli-Parma 1-2: i crociati colpiscono ancora grazie al duo Kulusevski-Gervinho

=== NAPOLI ===

Alex MERET 7 - Ha poco da fare, ma si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Pazzesca la parata su Gervinho nel primo tempo che vale praticamente un gol.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Continua a fare avanti e indietro sulla fascia destra. Il problema è che quando Gervinho parte non è semplicissimo tenerlo, ma lui riesce nell'intento più volte.

Kostas MANOLAS 6,5 - Fa buona guardia dietro. Utile anche in fase offensiva sulle milioni di palle inattive. Ma alla fine non riesce mai ad essere pericoloso di testa.

Kalidou KOULIBALY 4 - Può un giocatore stare in campo quattro minuti ed essere il peggiore? Beh se in quattro minuti fa due errori clamorosi e uno di questi causa il gol del vantaggio del Parma, diventa il peggiore. E l'infortunio non c'entra nulla, accade dopo l'errore. (Dal 4' Sebastiano LUPERTO 6: Primi minuti veramente difficili per lui, con un Parma pericoloso e col morale alle stelle. Nella seconda parte di gara prende le misure, anche perché Sprocati non crea grandissimi problemi).

Mário RUI 6 - Si sgancia con continuità sulla fascia sinistra. Male però nel contropiede decisivo nel finale.

Marques ALLAN 5 - Il peggiore del centrocampo degli azzurri. Non si vede mai, assolutamente fuori dal gioco. (Dal 63' Dries MERTENS 6,5: Entra e mette subito il cross perfetto per il gol di Milik. Poi va vicino al vantaggio in più occasioni. Buon ingresso del belga).

Fabián RUIZ 6 - Alterna giocate intelligenti a qualche errore di troppo nella propria metà campo.

Piotr ZIELINSKI 6 - Nel primo tempo è sicuramente il migliore del Napoli, con diverse occasioni create da ogni parte. Cala però nella ripresa e la sua scivolata nel finale regala il gol della vittoria agli ospiti.

José CALLEJÓN 5,5 - Bene sulla fascia, meno in area quando fatica ad essere pericoloso. Nel finale ha l'occasione per pareggiare ma la spreca malamente

Lorenzo INSIGNE 5 - Difficile dare un voto alla prestazione di Lorenzo. Non gioca male, corre molto e crea tantissimo soprattutto nel primo tempo. Purtroppo sono gli errori che pesano, di cui uno veramente clamoroso. Fischiato, abbandona il campo. (Dal 78’ Hirving LOZANO S.V: Ha pochi palloni per mettersi in luce).

Arkadiusz MILIK 7 - Forse il migliore del Napoli. Sempre pericoloso su ogni pallone, bravissimo a trovare il gol del pareggio alla sua maniera.

All. Rino GATTUSO 5,5 - La squadra partenopea non gioca male e ha moltissime di occasioni per pareggiare i conti e vincere l'incontro, ma la palla non entra grazie a un grande Sepe a una poca cattiveria sotto porta. Ha preparato questa partita in pochi giorni e si è visto, ma il problema è nella testa di questo Napoli. C'è da lavorare sulla fiducia di questi giocatori.

Gervinho - Napoli-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

=== PARMA ===

Luigi SEPE 7 – Ancora un'altra prestazione di altissimo livello. Sempre sicuro sui tiri dalla distanza e sui numerosi cross, ottimo sulla punizione di Insigne.

Matteo DARMIAN 5 - Uno dei peggiore. Il Napoli dalla sua parte passa praticamente sempre, Matteo fatica costantemente a chiudere ed è sempre in ritardo.

Simone IACOPONI 6 - Supportato da un immenso Bruno Alves, fa il suo senza grandi sbavature.

BRUNO ALVES 7,5 - Il Parma è cinico davanti, ma è anche estremamente solido dietro. Il merito è certamente del capitano Bruno Alves che è perfetto in ogni occasione. Il Napoli ha 11 corner e sulle fasce scatena decine di cross, ma che sono sempre e solo preda del portoghese.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 - Unica macchia nella partita l'aver lasciato saltare con troppa facilità Milik in occasione del gol. Per il resto Riccardo fa un grande match sulla fascia.

HERNANI 6 - Rischia di rovinare tutto con quel tocco fortuito su Zielinski. Piccolo passo indietro rispetto alla bella prestazione contro la Sampdoria, però comunque fa il suo sulla mediana.

Gaston BRUGMAN 6,5 - Da play oggi se la cava egregiamente l'uruguagio. Bravissimo a giostrare e a impostare il gioco.

Antonino BARILLA' 6 - Sufficiente. Corre per quattro, prova a rendersi utile sia in fase difensiva che in attacco. (Dal 66' Alberto GRASSI 6: Ci mette qualche minuto a prendere le misure, poi bada ad aiutare Brugman davanti alla difesa).

GERVINHO 7 - Solito Gervinho, ormai da due anni. Cincischia col pallone, spesso è irritante e sbaglia moltissime giocate in avanti. Ma quando si scatena e parte in velocità è assurdo. Palo incredibile nel primo tempo, giocata degna dei migliori al mondo nella ripresa quando scarta tutta la difesa avversaria. Corre per dieci e nel finale trova il gol della vittoria.

Dejan KULUSEVSKI 7 - Ha fatto due partite sottotono e il mondo intero si è scagliato contro il ragazzo che, ricordiamolo sempre, è un 2000, quindi ci sta che non giochi sempre da fenomeno. Oggi però torna il campioncino ammirato da inizio anno. Questo ha numeri grandiosi.

Andreas CORNELIUS 5 - Soprattutto in un inizio di gara dove il Parma gioca alla grande, lui sembra un po' un pesce fuor d'acqua. Non riesce mai a farsi vedere. (Dal 16' Mattia SPROCATI 5 - Ha la grande occasione ma fatica a tenere alta la squadra, mentre in ripiegamento non è mai utile. (Dal 78' Giuseppe PEZZELLA S.V)).

All. Roberto D’AVERSA 7 - Bravi i suoi giocatori, bravissimo l'allenatore che col suo gioco fatto di difesa e contropiede continua a colpire. La squadra parte bene e va in vantaggio, poi bada a difendere con ordine e disciplina, sino alla clamorosa ripartenza. 24 punti, sopra al Napoli. Tanta roba.