Le pagelle di Napoli-Torino 2-1: Manolas decisivo, nel Toro si salva solo Sirigu

===NAPOLI===

David OSPINA 6 – I primi due minuti di partita sono da ansia, con il Torino che attacca a testa bassa come se dovesse recuperare nel recupero di una finale di Champions. Poi il Toro si spegne e dalle sue partiti non arrivano più praticamente fino al 91’.

Giovanni DI LORENZO 7 – Zero problemi nel contenimento di Ansaldi, che dalle sue parti si fa vedere solo nel finale. Puntuale con l’inserimento che di fatto vale il gol partita.

Kostas MANOLAS 7 – Ha il merito di aprire la gara nel punteggio. Gioca una partita ordinatissima dietro, con Belotti e Zaza che non sono mai – ma proprio mai – un problema. Il gol è il ‘plus’ che gli vale il premio di uomo partita.

Nikola MAKSIMOVIC 6,5 – Partita attenta, nessuna sbavatura. Insieme a Manolas è eccellente nel contenimento dei due avanti granata.

Elseid HYSAJ 6,5 – Bene in contenimento nel primo tempo su una delle rare discese del Torino con De Silvestri, sul gol di Edera in realtà non ha colpe perché scala giustamente come dovrebbe. Partita attenta.

Fabian RUIZ 6 – Meno brillante rispetto alla versione vista in coppa col Barcellona, cala un po’ dal punto di vista fisico e in realtà è lui che si fa una mezza dormita sul gol finale del Torino.

Stanislav LOBOTKA 6,5 – Match di personalità, con una buona presenza sia sulla fase del palleggio che del contenimento. Da applausi una serpentina che quasi lo porta in gol. Dal 79’ ALLAN – sv.

Piotr ZIELINSKI 6,5 – Sempre prezioso nelle due fasi, gioca una gara attenta e duttile.

Matteo POLITANO 5,5 – Probabilmente la nota meno positiva della serata del Napoli. Ancora un po’ fuori dal contesto dei movimenti di squadra. Si vede poco e combina poco. Può e deve crescere. Dall 83’ Eljif ELMAS – sv.

Arkadiusz MILIK 6 – Davanti non è mai pericoloso, ma è generoso nel solito lavoro per la squadra con tante sponde e con un lavoro che non può non essere preso in considerazione ai fini della valutazione finale. Dal 74’ Dries MERTENS 6,5 – Entra carichissimo e alla fine è decisivo con la sua bella palla tagliata che vale l’assist a Di Lorenzo. Lo spavento post tocco duro col Barcellona è già superato.

Lorenzo INSIGNE 6 – E’ sì nella punizione che manda in gol Manolas, ma anche nel gol mangiato dopo il generoso assist di Ansaldi. In un discorso più ampio, Insigne è sempre presente ma anche troppe volte poco preciso. Sufficiente, di certo. Ma nulla di più. Specie per uno con quelle doti tecniche di base.

All. Gennaro GATTUSO 7 – Per la prima volta in questo campionato il Napoli ha infilato una serie di 3 successi consecutivi; che diventano 5 se analizziamo le ultime 6 partite. Gattuso insomma ha perso solo col Lecce e ha ridato vita a una squadra totalmente priva di linfa. Fosse iniziata prima questa cavalcata il Napoli sarebbe probabilmente ancora lì a giocarsi un posto Champions. Il sesto posto però vale l’Europa League: traguardo che questo Gattuso merita come minimo.

===TORINO===

Salvatore SIRIGU 6,5 – Unico baluardo di un Toro privo di idee e gioco. Tiene a galla i suoi. Altrimenti il punteggio sarebbe stato certamente più ampio.

Armando IZZO 5,5 – Fatica a contenere Insigne, che alla fine non punge mai ma che al tempo stesso gli scappa via spesso.

Nicolas N’KOULOU 5,5 – Con Milik è una bella lotta: il polacco non segna, ma spesso riesce a metterci il fisico nella sponda. I problemi del Toro comunque non sono dietro. Questa squadra non crea nulla...

Gleison BREMER 5 – Si perde nettamente Manolas nel gol dell’1-0 del Napoli. Una colpa dal quale non si riprende più.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 – Avrebbe un’occasione in avvio, ma al di là di quella poi non combina più nulla. Hysaj lo contiene alla grande.

Daniele BASELLI 5,5 – Ne vede veramente poche in mezzo al campo in quello che di fatto era la prima nel 2020, il rientro. Non una serata di festa. Dal 66’ Soualiho MEITE 5 – Non ne vede una.

Tomas RINCON 5 – Si perde il taglio di Di Lorenzo sul gol del 2-0, perde tutti i duelli in mezzo al campo ed è anche ammonito. Serataccia. Dall’83’ Simone EDERA 6 – Ha il merito di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Niente di più, niente di meno.

Cristian Daniel ANSALDI 5,5 – Primo tempo con tantissime sbavature, come quella che manda in porta Insigne. Non che la ripresa vada meglio, ma l’assist nel finale per Edera attenua un po’ la durezza sul suo giudizio. Alla fine comunque negativo.

Sasa LUKIC 5 – Non pervenuto.

Simone ZAZA 5 – Non pervenuto, come il compagno Lukic, se non per uno sbilenco tentativo di rovesciata. Dall’83’ Simone VERDI – sv.

Andrea BELOTTI 5,5 – Prova a lottare, come sempre. A giocare generoso. Ma il Toro non gli consente di giocare una palla buona che sia una e la sua partita chiaramente ne risente.

All. Moreno LONGO 5 – Prima di Moreno Longo, l’ultimo allenatore del Torino ad aver subito tre sconfitte nelle sue prime tre panchine granata in campionato è stato Lido Vieri nel 1995/96. Ecco, non il miglior biglietto da vista per uno che col “cuore Toro” – solito leitmotif che si tira fuori quando si parla di ex passati da quelle parti – avrebbe dovuto dare una scossa. Questo Torino invece è un elettroencefalogramma piatto, tabula rasa. Preoccupante. Anche perché se Lecce e Sampdoria fanno punti, il Toro diventa a tutti gli effetti una squadra in lotta per non retrocedere.