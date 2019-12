Le pagelle di Parma-Brescia 1-1: male Gervinho e Bruno Alves, bene Spalek e Chancellor

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6 – Sicuro tra i pali, anche se non è mai chiamato in causa in maniera decisiva.

Matteo DARMIAN 5 - Come setitmana scorsa, male Matteo. Mateju non spinge, ma lui comunque non corre più di tanto, non aiutando minimamente la squadra nell'azione offensiva. Sbaglia anche sul gol, dato che tiene in gioco Balotelli.

Simone IACOPONI 6 - Lotta con Torregrossa per quasi tutto l'incontro, alla fine non ne esce sconfitto. Partita sufficiente la sua.

BRUNO ALVES 5,5 - Dopo alcune prestazioni da leader indiscusso, passo indietro per il capitano. Rischia di rovinare tutto ad inizio gara con un retropassaggio sciaguarato non sfruttato da Donnarumma, poi migliora nel corso della gara ma oggi non è sufficiente.

Riccardo GAGLIOLO 6 - Nel primo tempo è il migliore della retroguardia crociata, nella ripresa accusa maggiormente le incurisoni di Sabelli.

HERNANI 6,5 - Il migliore e di gran lunga sulla mediana. Bravissimo in ripiegamento, è uno dei più pericolosi in zona gol dei padroni di casa.

Gaston BRUGMAN 5 - Soffre Spalek per tutto il match, non riesce mai ad impostare decentemente. (Dal 72' Juraj KUCKA 6 - Nella solita emergenza offensiva di D'Aversa entra per fare l'attaccante e si fa sentire sulle palle inattive).

Antonino BARILLA' 5,5 - Non pienamente sufficiente. Corre per quattro ma in maniera confusa e spesso inutile. (Dall'80' Giuseppe PEZZELLA S.V).

GERVINHO 5 - Primi venti minuti da incubo con tanti controlli di palla sbagliati. Poi poco meglio, con qualche problema creato al portiere avversario. Ma da lui ci si aspetta qualcosa in più. (Dal 55' Alberto GRASSI 6,5 - Dopo un periodo di appannamento, finalmente è utile alla causa. Entra e segna nel recupero, regalando un punto anche insperato per i ducali).

Dejan KULUSEVSKI 5,5 - Oggi spesso annullato da Cancellor. Sbaglia molti palloni, almeno nel recupero trova l'assist per il pareggio.

Mattia SPROCATI 5 - Ha la grande occasione da titolare ma fatica a tenere alta la squadra, mentre in ripiegamento non è mai utile. Spesso fumoso e inconcludente.

All. Roberto D’AVERSA 5,5 - Passo indietro rispetto alle ultime uscite. Continua a faticare la squadra di D'Aversa contro le piccole. Quando c'è da fare gioco Gervinho e compagni non riescono a creare nulla. Oggi forse meritava di perderla, ringrazia Grassi nel recupero per il pareggio.

Kulusevski, Sabelli, Parma-Brescia, ImagoImago

=== BRESCIA ===

Jesse JORONEN 6,5 – Poco impegnato, superbo però nel primo tempo su Gervinho.

Stefano SABELLI 7 - Uno dei migliori di questo match. Corre tantissimo sulla sua fascia, è dalla sua corsia che nascono i maggiori problemi per la retroguardia avversaria.

Andrea CISTANA 5,5 - Spesso in difficoltà. Si fa ammonire dopo pochi minuti e il giallo condiziona il suo match. Poco sicuro, spesso impreciso.

Jhon CHANCELLOR 7 - In una partita abbastanza equilibrata, è lui il migliore. Annulla Gervinho e Kulusevski praticamente per tutto il match.

Ales MATEJU 6,5 – Spinge meno rispetto al collega dall'altra fascia, ma comunque la sua partita è onesta e senza sbavature.

ROMULO 6 - Tanta legna a centrocampo e sempre una corsa in più per i compagni.

Sandro TONALI 6,5 - Qualche errore di troppo ma una caterva di palloni recuperati sulla mediana.

Dimitri BISOLI 6 - Generoso a centrocampo. Partita solida e costante la sua.

Nikolas SPALEK 7 - Annulla Brugman in mezzo al campo, si fa anche valere in fase offensiva con diversi inserimenti interessanti. Vicinissimo al gol ad inizio ripresa. (Dall'83' Bruno MARTELLA S.V).

Ernesto TORREGROSSA 6,5 - Partita di grande spessore e intensità. Gioca su tutto il fronte offensivo, tiene impegnati due giocatori avversari da solo. (Dal 78' Leonardo MOROSINI 5,5 - Entra ma non riesce a tenere alta la squadra e così il Parma aumenta il ritmo in attacco).

Balotelli - Parma-BresciaGetty Images

Alfredo DONNARUMMA 5 - Tanto sacrificio e corsa a disposizione della squadra. Purtroppo però ha l'occasione d'oro per portare avanti i suoi, ma la spreca malamente a porta vuota. (Dal 60' Mario BALOTELLI 6,5 - Entra e al primo pallone giocato pareggia i conti. Poi si mette a servizio dell'allenatore e gioca in fascia, diventando a tratti lezioso e inconcludente).

All. Eugenio CORINI 6,5 – Guardando i novanta minuti il Brescia meritava maggiormente la vittoria. Più convinta la squadra ospite e maggiormente propositiva in avanti. Purtroppo però nel finale subentra la paura e il Parma pareggia. Ma prestazione comunque importante in vista del 2020. Chiude l'anno in crescendo.