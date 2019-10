Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 6,5 - Protagonista, sia in negativo che in positivo, sullo 0-0: prima rischia di regalare il vantaggio a Pandev, poi si supera su un doppio tentativo ravvicinato di Goldaniga. Nel finale dice di no anche a Kouamé.

Matteo DARMIAN 6 - Rimane piuttosto ancorato alla propria zona, senza particolari pensieri di gloria. Fa il suo, favorito dall'andamento della partita.

Simone IACOPONI 6,5 - In assenza di Bruno Alves, tocca a lui spostarsi al centro e prendere in mano le redini della difesa. Missione ampiamente compiuta.

Kastriot DERMAKU 6,5 - All'esordio in Serie A, non sfigura. Affatto. Sia in chiusura che in anticipo se la cava più che egregiamente (dal 75' Giuseppe PEZZELLA s.v.)

Riccardo GAGLIOLO 6 - Viene spostato da D'Aversa sulla fascia, patisce l'attivismo di Ghiglione ma non cede. Chiude in mezzo dopo l'uscita di Dermaku.

Juraj KUCKA 7 - Ex dell'incontro, come l'anno scorso punisce la squadra che lo ha portato in Italia. Fondamentale anche quando respinge a porta vuota un tentativo a botta sicura di Pandev. Core 'ngrato.

Matteo SCOZZARELLA 6,5 - Buona regia, limpida e precisa nonostante un'ammonizione. Pennella perfettamente sulla testa di Cornelius la punizione che vale il raddoppio (dal 62' HERNANI 6 - Ordinaria amministrazione nella fase finale del match)

Antonino BARILLÀ 6,5 - Sua la prima conclusione del match, di poco alta. Sempre in movimento in mezzo al campo, partecipa bene alle trame della squadra.

Dejan KULUSEVSKI 7,5 - Dopo Cornelius è il grande protagonista del match. Sempre vivace e brillante, entra nel tabellino con due assist e un gol.

Roberto INGLESE s.v. (dall'11' Andreas CORNELIUS 8 - Chi si sarebbe aspettato un tardo pomeriggio così? Parte dalla panchina, entra solo grazie all'infortunio che toglie di mezzo Inglese e spacca la partita: la sua tripletta affonda il coltello nelle piaghe del Genoa e, probabilmente, scava la metaforica fossa di Andreazzoli)

GERVINHO 6 - Lascia il proscenio ai compagni d'attacco, ovvero Cornelius e Kulusevski. Piazza comunque la zampata sul tabellino, fornendo a Cornelius il pregevole assist del 3-0.

All. Roberto D'AVERSA 7 - Fa buon viso a cattivo gioco quando deve togliere dal campo Inglese, ma trova in Cornelius l'assoluto protagonista della gara. Pure la scelta di confermare Kulusevski si rivela azzeccata.

Juaraj Kucka esulta, Parma-Genoa, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Genoa

Ionut RADU 5,5 - Prende 5 reti su cui può far tutto sommato poco. Ha forse qualche responsabilità solo sul quarto, il terzo di Cornelius.

Edoardo GOLDANIGA 5 - Ha sulla coscienza il doppio errore sotto porta che, sullo 0-0, impedisce al Genoa di passare in vantaggio. E pure dietro non fa molto meglio (dal 54' Peter ANKERSEN 5 - Non entra male in campo: si propone discretamente ed evita un gol di Barillà. Rovina però tutto con l'orrendo retropassaggio che regala a Kulusevski il pokerissimo)

Cristian ZAPATA 5 - Dovrebbe essere favorito dall'immediata uscita per infortunio di Inglese, ma crolla alla distanza senza riuscire a proteggere la porta di Radu. Salta a vuoto sulla punizione di Scozzarella, consentendo a Cornelius di raddoppiare.

Jawad EL YAMIQ 5 - Quando Kulusevski lo punta sono guai. Esce dal campo con il mal di testa.

Paolo GHIGLIONE 6 - Tra i migliori del Genoa. Se non altro tenta senza sosta di proporsi al cross. Suo il centro che regala a Pinamonti il gol della bandiera.

Lasse SCHONE 5 - Non brilla. Da lui, colpaccio estivo del Genoa, ci si aspetterebbe ben altro. Non a caso Andreazzoli lo toglie prima della fine dell'incontro (dal 71' Filip JAGIELLO 5,5 - Non può cambiare le sorti del match)

Ivan RADOVANOVIC 5,5 - Regia lineare e geometrica, ma si becca un giallo evitabile. Quando il Parma riparte in contropiede, poi, per lui sono dolori.

Lukas LERAGER 5,5 - Si dedica molto alla fase di copertura, ma senza risultati particolarmente apprezzabili. Giornata complicata anche per lui.

Marko PAJAC 5 - Attacca poco e maluccio e non copre su Kulusevski. Sanguinosa la palla persa che porta al contropiede del 3-0.

Goran PANDEV 5 - Male. Spreca quasi tutti i palloni che gli arrivano e viene murato da Kucka mancando l'unica chance a disposizione. Esce già all'intervallo (dal 46' Andrea PINAMONTI 6,5 - Dopo pochi minuti dal suo ingresso fa meglio dei compagni d'attacco, firmando il punto della bandiera genoana)

Christian KOUAMÉ 5 - Inizia benino, ma quando il Parma prende il largo si spegne anche lui. Nei secondi finali Sepe gli nega la rete del 5-2.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 5 - Viene penalizzato anche dagli episodi (gli errori sotto porta di Pandev e Goldaniga, i tre gol subiti in pochi minuti), ma la classifica è sotto gli occhi di tutti. L'esonero sembra questione di ore.