=== PARMA ===

Simone COLOMBI 6 - Sempre sicuro quando viene chiamato in causa. Seconda partita di fila senza sbavature. L'assenza di Sepe non si fa sentire.

Matteo DARMIAN 5 – Continua a deludere. Fatica a spingere sulla fascia, non riesce mai a rendersi pericoloso sulla sua corsia. Inoltre anche dietro fa buchi da tutte le parti.

Simone IACOPONI 6 – Grazie alla sua velocità tiene il più possibile Immobile e Caicedo. Sfortunato in occasione del gol degli ospiti.

BRUNO ALVES 5,5 - Abbastanza spaesato. Immobile con la sua velocità lo mette spesso in difficoltà.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 – Il migliore dei quattro dietro, anche perché, in maniera casuale, è l'uomo più pericoloso del Parma in diverse occasioni. Dai suoi piedi arrivano le occasioni più nitide per i crociati.

Jasmin KURTIC 6,5 – Primo tempo da migliore in campo. Tantissimi cross creati da lui. Cala però nella ripresa.

Gaston BRUGMAN 6,5 - Silenzioso nel mezzo, si fa sentire quando serve sia in fase di ripiegamento che in fase di impostazione. (Dal 60' Dejan KULUSEVSKI 6 - Mezz'ora a due facce. Tanti errori ma sempre propositivo e pericoloso appena tocca il pallone).

HERNANI 5,5 – Ordinato in mezzo al campo, ma troppi errori palla al piede. Corre tantissimo, ma spesso a vuoto.

Juraj KUCKA 6,5 - Sempre solita cattiveria nel mezzo. Copre tutti i ruoli in avanti e sulla mediana. Dalle sue giocate si creano tutte le azioni pericolose dei ducali.

Gianluca CAPRARI 5,5 - Qualche lampo nel primo e secondo tempo. E' però troppo poco per meritarsi la sufficienza. Ha bisogna ancora di conoscere meglio i nuovi compagni. (Dal 67' Mattia SPROCATI 5 - Sempre fumoso, mai pericoloso, sembra abbia paura di avere il pallone tra i piedi).

Andreas CORNELIUS 6,5 – Oggi non segna ma è sempre pericoloso e combatte su ogni pallone. Sponde per i compagni, tante botte prese. Tiene sempre alta la squadra. Nel finale viene atterrato da Acerbi e ci stava il penalty.

All. Roberto D'AVERSA 5,5 – Stavolta viene meno il solido e cinico Parma. Il Parma ci prova ma fatica a rendersi pericoloso. L'assenza di Gervinho e un Kulusevski a mezzo servizio si fanno sentire. Ha però di che recriminare, dato l'episodio di Cornelius e Acerbi.

=== LAZIO ===

Thomas STRAKOSHA 6 - Bravo a respingere ogni pallone che passa dalle sue parti.

PATRIC 6 - Prova dignitosa. Non perde mai l'attenzione. Qualche giocata veramente interessante in ripartenza.

Francesco ACERBI 6.5 - Semplicemente perfetto dietro. Cornelius nel secondo tempo combatte su ogni pallone ma lui non si tira mai indietro. Inoltre è utilissimo su diverse palle inattive in attacco. Mezzo voto in meno per quell'intervento più che dubbio sull'attaccante avversario, ma per sua fortuna Di Bello e Banti al VAR non ravvisano alcuna irregolarità nella sua trattenuta.

Ramos Marchi LUIZ FELIPE 6 - Molto lucido nei disimpegni. Partita solida e senza sbavature.

Adam MARUSIC 6 - Non era titolare da una vita. Rispolverato risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa. (Dal 57' Manuel LAZZARI 5,5 - Entra ma non riesce a lasciare il segno. Anzi non è mai nel vivo dell'azione).

Marco PAROLO 6,5 - Partita di grandissimo spessore. Nel mezzo fa filtro in difesa ed è molto utile in fase di ripartenza. Alcuni lanci in avanti di pregevole fattura.

LUCAS LEIVA 6,5 - Colosso che blocca ogni ripartenza. Corre per quattro, esce stanchissimo. (Dall'81' Danilo CATALDI S.V).

LUIS ALBERTO 7,5 - Giocatore in gran forma. Fa veramente la differenza nel mezzo. Crea gioco, dipinge calcio, inventa come non mai. Grandissima partita sulla tre quarti.

JONY 6,5 - Messo in campo un po' a sorpresa da titolare, ripaga al meglio la fiducia dell'allenatore. Soprattutto nel primo tempo semina il panico sulla sua fascia di competenza.

Il gol di Caicedo in Parma-Lazio - Serie A 2019-2020Getty Images

Felipe CAICEDO 7 - Stanco e meno propositivo di altre serate ma quando gli capita l'occasione buona è una sentenza. Se la Lazio è a -1 dalla Juventus e passa anche la Tardini, il merito è soprattutto suo. Match winner (Dal 61' Joaquin CORREA 5 - Ha spazi per rendersi utile ma non li sfrutta mai).

Ciro IMMOBILE 6,5 - Si danna l'anima, non si ferma mai. Sempre pericoloso in attacco. Oggi non segna ma è sempre nel vivo del gioco.

All. Simone INZAGHI 6,5 - Chi vince ha sempre ragione. L'armata di Inzaghi continua a volare a gonfie vele e anche al Tardini, senza strafare più di tanto, ne esce vincitrice. Contro il Parma gli ospiti non pungono più di tanto, forse anche stanchi per il match infrasettimanale contro il Verona. Ma Caicedo comunque regala i tre punti, il record di risultati utili e il -1 dalla Juve. Tantissima roba.