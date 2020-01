Le pagelle di Parma-Lecce 2-0: bene Hernani, Kucka e Kurtic, disastro Tachtsidis

===Le pagelle del PARMA===

SEPE 6 - Sicuro sulle bordate da fuori di Falco. Attento in uscita.

DARMIAN 6 - Bloccato e non troppo deciso. Gara sufficiente, ammonito nel finale.

IACOPONI 6,5 - Segna di testa, sbloccando un match complicato. Dietro regge benissmo, dimostrando ormai confidenza anche con il ruolo di centrale.

BRUNO ALVES 6 - Determinato e concentrato. Tornato in buone condizioni fisiche. Qualche difficoltá in piú con Lapadula.

GAGLIOLO 6,5 - Molto alto a sinistra. Crossa e ci prova. Gambe ed efficacia.

KUCKA 7 - Molto bene. Si inserisce, recupera, pressa, gioca a tutto campo. La traversa gli nega il gol.

HERNANI 6,5 - Falloso e ammonito. Non riesce a guidare la squadra nel primo tempo. Nel secondo batte il corner del vantaggio e da lí cresce di minuto in minuto. Bene nella ripresa. (Dal 83' GERVINHO SV)

GRASSI 6 - Prova sufficiente. Si nota poco davanti, mentre tiene sempre bene la posizione dietro. In crescita. (Dal 76' SCOZZARELLA SV)

KURTIC 6,5 - Buona la prima. Porta qualitá e dinamismo. Un elemento importante per D'Aversa.

KULUSEVSKI 6,5 - Svagato, impreciso, insofferente nella prima frazione. Un giocatore diverso rispetto a quello di alcune settimane fa. Nella ripresa si sveglia e domina. Uno spettacolo la mezz'ora finale.

INGLESE 5,5 - Non é al meglio e si vede. Gioca per la squadra, ma spreca un paio di buone chance in area. (Dal 70' CORNELIUS 6,5 - Entra e timbra ancora. Tutti i gol in casa: continua il feeling con il Tardini)

ALL. D'AVERSA 7 - Bel Parma. Meno ripartenze e piú gestione oggi. Nel primo tempo ritmi bassi, nella ripresa diverse occasioni. Ha una rosa di buon livello, puó credere all'Europa.

===Le pagelle del LECCE===

GABRIEL 6 - Un paio di buone parate, nessun miracolo. Sui gol non ha colpe.

DONATI 5,5 - Molto attento a destra nella prima frazione. Si propone e copre bene.

LUCIONI 6 - Leader difensivo del Lecce. Sicuro di testa e in marcatura su Inglese. Salva il salvabile.

ROSSETTINI 5,5 - Insomma. Parte bene, ma poi non trova le misure. In ritardo sul secondo gol del Parma.

DELL'ORCO 5,5 - A sinistra per l'assenza di Calderoni. Kulusevski nel secondo tempo lo tormenta.

PETRICCIONE 6 - Uno dei migliori nel Lecce. Volenteroso, costante, attivo. Non molla mai.

TACHTSIDIS 5 - Malissimo nel primo tempo. Arruffone, lento, distratto. Liverani lo richiama di continuo.

DEIOLA 5,5 - Prima in giallorosso. Non brilla, non incide. Necessita di un periodo di ambientamento. (Dall'87' RISPOLI SV)

MANCOSU 5 - Tra le linee, senza incantare. Spesso pasticcione, anche nei controlli piú banali. (Dal 64' LAPADULA 6 - Entra deciso, ci prova, scheggia una traversa. Rientro importante).

FALCO 6 - Due volte al tiro da fuori nel primo tempo: trova pronto Sepe. Ha guizzi e gambe, gli manca la fortuna in fase di conclusione.

BABACAR 5,5 - Si muove molto, a destra e a sinistra. Gioca spalle alla porta, si sacrifica anche in alcuni ripiegamenti. Poche palle giocabili in area. (Dal 78' VERA SV)

ALL. LIVERANI 5,5 - Lecce troppo sterile davanti e poco convincente dietro. Urgono rinforzi in tutti i reparti (soprattutto in mezzo).