=== PARMA ===

Luigi SEPE 6: Interviene solo su Boga e Berardi nel secondo tempo. Per il resto spettatore. E per il Parma di questa stagione è già un risultato.

Matteo DARMIAN 6,5: Da quella fascia il Parma spinge tantissimo soprattutto nel primo tempo. Prima ottima partita con la banda ducale dell'ex United. Corre sempre tanto, ma per la prima volta crea anche molto.

Simone IACOPONI 6,5: Si riprende nettamente dalla pessima partita di domenica sera contro la Lazio, quando è stato il peggiore in campo. Sicuro, solido, i tre attaccanti del Sassuolo non passano mai.

Bruno ALVES 6: Sempre perfetto sulle palle inattive, stavolta Iacoponi quasi lo mette in ombra.

Riccardo GAGLIOLO 6: Ritorna titolare dopo la panchina di domenica, non fa rimpiangere Pezzella.

HERNANI 6: Più grinta che qualità a centrocampo. L'ex Zenit, comunque, merita la sufficienza.

Matteo SCOZZARELLA 6,5: Buona prova nel suo debutto stagionale. Dopo alcune panchine gioca una buona gara. Buono in impostazione, bene anche in fase offensiva. (Dal 67' Gaston BRUGMAN 5,5: Entra ma non riesce molto a mettersi in mostra. Spesso si nasconde).

Antonino BARILLA' 7: Solito, straordinario, Tonino Barillà. Sempre utile negli inserimenti, ci crede sino al 95' e viene premiato. E' suo il gol vittoria in pieno recupero.

Dejan KULUSEVSKI 6,5: Che dire, sembra di avere una Ferrari e usarla sempre nel traffico di Milano. Il ragazzo ha dei numeri incredibili, ma sbaglia perennemente l'ultimo passaggio, la giocata decisiva. Quando imparerà a fare la scelta giusta in avanti avremo un signor giocatore. Comunque si può lavorare, ricordiamo che è un 2000. (Dall'86' Mattia SPROCATI S.V).

Roberto INGLESE 5: La nota negativa di questa festa crociata. Non gioca una cattivissima partita, ma non sembra al momento quel fenomenale centravanti ammirato lo scorso anno. E poi tira il rigore della paura e lo sbaglia. Il suo momento comunque arriverà. Il Parma ha bisogna del mitico Bobby. (Dal 78' Andreas CORNELIUS 6: Entra e con qualche accelerazione e con il suo immenso fisico crea diversi grattacapi alla retroguardia avversaria).

GERVINHO 7: Oggi è carichissimo ed è la costante spina nel fianco negli avversari. Fa quello che vuole con la sua corsa. Trova ben due gol, ma entrambi annullati. Quando gli si lascia campo mette i brividi a qualsiasi difesa avversaria.

All Roberto D'AVERSA 6,5: Seconda vittoria stagionale, sicuramente migliore rispetto a quella contro l'Udinese. Il Parma crea tanto, gioca anche bene, ma la porta avversaria sembra stregata. La vittoria però arriva nel recupero ed è assolutamente meritata.

Gervinho immortalato durante Parma-Sassuolo - 2019Getty Images

=== SASSUOLO ===

Andrea CONSIGLI 7,5: Saracinesca. Fino al 94' sembrava impossibile fargli gol. Para qualsiasi cosa, si deve inchinare ad un tocco di un compagno di squadra.

Jeremy TOLJAN 5,5: Non benissimo. Poco incisivo in attacco, tante sbavature in difesa.

Vlad CHIRICHES 5: La difesa del Sassuolo fa acqua da tutte le parti. Spesso Gervinho parte senza avversari. Condanniamo come peggiore in campo Chiriches perché, oltre a far sempre fatica contro gli attaccanti ducali, commette alcune ingeniutà che potevano avere esiti ben peggiori.

Gian Marco FERRARI 5: Come il compagno di reparto. Il tridente del Parma fa veramente male ai due centrali neroverdi.

Mert MULDUR 6: Fatica in fase offensiva, rispetto al collega dall'altra fascia almeno spinge più volte sulla fascia.

Manuel LOCATELLI 5: Messo dentro per far rifiatare un compagno per un turnover infrasettimanale, fatica a centrocampo contro Barillà e compagni. (Dal 46' Hamed Junior TRAORE' 6: entra e fa il suo sulla linea mediana).

Pedro OBIANG 5,5: E' il migliore del centrocampo ospite, non si merita la sufficienza per la grave ingeniutà sul rigore.

Francesco MAGNANELLI 5,5: Sempre un match di grande sacrificio per il capitano, che però non riesce a mettersi pienamente in mostra sulla linea mediana. (Dall'84' Mehdi BOURABIA S.V: sfortuato, la palla gli rimbalza sulla sua testa e finisce in rete).

Domenico BERARDI 6: Dei tre attaccanti è l'unico sufficiente. Crea qualcosa, si rende pericoloso anche con qualche conclusione da fuori.

Francesco CAPUTO 5: Molto male. Mai pericoloso, mai propositivo, corre a vuoto.

Jeremie BOGA 5,5: Uno squillo col diagonale parato da Sepe, poi poco altro. Gioca in una posizione non sua e fatica terribilmente (Dal 68’ Gregoire DEFREL 5: Entra ma non si vede veramente mai).

All. Roberto DE ZERBI 5: Brutto passo indietro rispetto alla prestazione contro la SPAL. Sepe passa una serata tranquilla, gli attaccanti neroverdi non pungono, la difesa fatica contro Gervinho e compagni.