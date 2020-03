Le pagelle di Parma-SPAL 0-1: Petagna e Valoti giganteggiano, male Alves e Gervinho

La pagelle del Parma

Simone COLOMBI 6 – Non può nulla sul chirurgico rigore di Petagna.

Matteo DARMIAN 6 – Uno dei più propositivi nella prima frazione, poi il calo nella ripresa. (88’ SILIGARDI sv)

Simone IACOPONI 6 – Rispetta le consegne senza strafare.

BRUNO ALVES 5 – Sua la leggerezza che costa al Parma il rigore contro e di fatto la sconfitta. Errore imperdonabile per un calciatore della sua esperienza.

Riccardo GAGLIOLO 6 – Ruvido in marcatura (a volte troppo) e vicino al gol quando si sgancia.

Jasmin KURTIC 6 – A intermittenza: qualche buona palla scodellata ai compagni però la sforna.

Gaston BRUGMAN 5,5 – Poco ispirato, ben contenuto dagli avversari. (73’ CAPRARI 5,5 – Non riesce a invertire il trend negativo).

Alberto GRASSI 5 – Impalpabile in mezzo al campo quest’oggi, contro gli ex compagni di squadra.

GERVINHO 4,5 – Due colossali errori sotto porta macchiano indelebilmente la sua prestazione.

Andreas CORNELIUS 5,5 – Pochi palloni utili per o spilungone danese, oggi a lungo fuori dal match.

Dejan KULUSEVSKI 6 – Oggi gli è mancato lo spunto finale: ottimi spunti vanificati sul più bello. (82’ KARAMOH sv)

All. Roberto D'AVERSA 5,5 – Parma insolitamente distratto in fase difensiva, sciagurato davanti con errori imperdonabili: ducali puniti per un atteggiamento morbido, da non ripetere in futuro.

Andrea Petagna - Parma-SPAL - Serie A 2019-2020Getty Images

Le pagelle della SPAL

Etrit BERISHA 6 – Puntuale e concentrato,

Thiago CIONEK 6 - Qualche sporcatura trascurabile, la pagnotta la porta a casa con una prestazione gladiatoria.

Kevin BONIFAZI 6,5 – Autoritario al centro della difesa.

Alessandro MURGIA 6 – Poco appariscente, ma comunque utile alla causa. (90’ TUNJOV sv)

Francesco VICARI 6,5 - Capitano senza macchia: i centrali spallini quest'oggi disinnescano Cornelius e si muovono bene di reparto.

Mirko VALDIFIORI 6,5 – Prezioso riferimento in mezzo al campo.

Simone MISSIROLI 6 – Non particolarmente brillante ma fa valere la sua comprovata esperienza.

Arkadiusz RECA 6 – Solo uno scorcio di gara per l’esterno sinistro spallino. (FELIPE 6 – Ruvido ma efficace)

FARES 6,5 – Non demerita da esterno alto: rientro fondamentale (a pieno regime) per Di Biagio. (62’ SALA 6 – Presidia la sua zona nel finale)

Mattia VALOTI 7 – Si procura il penalty e manda ai matti la difesa del Parma con i suoi inserimenti tra le linee difficilmente leggibili.

Andrea PETAGNA 7,5 – Il gol ma anche tanto altro: enorme lavoro per i compagni, super impatto fisico e tecnico. Provvidenziale.

All. Luigi DI BIAGIO 6,5 – SPAL combattiva e vincente con merito al Tardini: con questo atteggiamento e questa compattezza salvarsi non sarà una missione impossibile.