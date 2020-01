Le pagelle di Parma-Udinese 2-0: ottimo Scozzarella, Sepe para tutto, male Musso e Becao

=== PARMA ===

Luigi SEPE 7 - Sempre disordinato sulle palle inattive, perfetto però sui tanti tiri da lontano dell'Udinese, grandioso sulla punizione di De Paul.

Matteo DARMIAN 5,5 – Uno dei peggiori dei crociati. Spinge col contagocce nonostante dall'altra parte ci sia un Sema tutt'altro in giornata.

Simone IACOPONI 5,5 – Solido per quasi tutto il match, regala però un pallone sciagurato a Mandragora, fortunato che l'avversario clamorosamente sbaglia.

BRUNO ALVES 6,5 - Sempre perfetto. Chiude qualsiasi cosa, utile anche in fase offensiva sulle palle inattive.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 – Corre e tanto sulla fascia, si riscopre anche goleador. (Dal 62' Vincent LAURINI 5,5 - D'Aversa lo butta nella mischia quando l'Udinese cambia modulo, lui ci mette troppo ad entrare in partita e regala troppi brividi ai tifosi di casa).

Juraj KUCKA 6,5 – Sempre troppo sottovalutato. Fa il suo in ogni parte del campo. Oggi non più da falso nueve ma a centrocampo è assolutamente onnipresente.

Matteo SCOZZARELLA 7 - Silenzioso nel mezzo, è lui il registra che fa girare al meglio la sua squadra. Anche quando non ha spazio, se lo va a cercare per giostrare al meglio il gioco dei suoi. (Dall'85' Alberto GRASSI S.V).

HERNANI 6 – Ordinato in mezzo al campo, con personalità in entrambe le fasi.

Jasmin KURTIC 5,5 – Non è brillante, corre meno del solito e nel secondo tempo il Parma ne risente. (Dal 73' Kastriot DERMAKU 6 - Nel momento di maggiore difficoltà del Parma, D'Aversa lo mette dentro e Dermaku regala tranquillità alla difesa crociata).

Dejan KULUSEVSKI 6,5 – Forse non brilla come ad inizio anno, ma appena gli spazi si allargano lui corre per quattro e semina il panico nella difesa avversaria. Ritrova il gol con la complicità di Musso.

Andreas CORNELIUS 6,5 – Oggi non segna e questa è una notizia. Ma è sempre utilissimo alla squadra, lavora tantissimo in avanti.

All. Roberto D'AVERSA 6,5 – Solito Parma concreto al Tardini. Crociati solidi dietro e cinici davanti. Senza Inglese e Gervinho D'Aversa si affida ancora ad un grande Cornelius e alla spinta di Kucka. Perfetto Scozzarella nel mezzo, eterno Bruno Alves dietro, Sepe salva tutto. L'Europa è un sogno, ma questo Parma fa comunque paura.

Gagliolo esulta dopo il gol - Parma-Udinese Serie A 2019-20Getty Images

=== UDINESE ===

Juan MUSSO 5 - Malissimo sul secondo gol. Peccato, passo indietro dopo la bella prestazione di settimana scorsa.

Rodrigo BECAO 5 - Male. Spesso goffo, in ritardo, mai sicuro. Si fa ammonire ad inizio secondo tempo e Gotti per paura del rosso decide di cambiarlo. (Dal 55' Mato JAJALO 6,5 - E' lui che cambia e sveglia l'Udinese nel secondo tempo. La palla però non vuole entrare).

William TROOST-EKONG 5,5 - Non solidissimo, spesso in ritardo, diverse volte si perde Kulusevski e Kurtic. (Dal 78' Sebastien DE MAIO 6 - Entra e prova a rendersi utile anche in attacco).

Bram NUYTINCK 6 - Non brillante ma comunque riesce a chiudere Cornelius in diverse occasioni.

Stryger LARSEN 6,5 - Forse il migliore degli ospiti. Attacca e corre per tutta la partita sulla sua fascia.

Rodrigo DE PAUL 6 - Primo tempo veramente difficile, praticamente invisibile in mezzo al campo. Migliora e di gran lunga nella ripresa, meritandosi la sufficienza.

Rolando MANDRAGORA 5 - Difficile dare un voto alla prestazione di Mandragora. Da un certo punto di vista è l'uomo più pericoloso in campo, soprattutto nella ripresa è quello che attacca con maggiore veemenza e ha diverse palle gol da sfruttare. Però l'errore sul gol di Iacoponi è veramente clamoroso, poteva veramente raddrizzare il match.

Seko FOFANA 6,5 - Solida prestazione nel mezzo. Utile in fase difensiva e molto pericoloso in avanti. (Dal 74' Ilija NESTOROVSKI 5 - Entra nella fase finale ma non si vede veramente mai.

Ken SEMA 5,5 - Non sufficiente. Corre col contagocce, mette qualche cross ad inizio partita, poi scopare.

Kevin LASAGNA 5,5 - Qualche buon tiro dalla distanza, traversa clamorosa nel primo tempo. Poco altro però da segnalare.

Stefano OKAKA 5,5 - Nel primo tempo è forse l'unico che ci prova ed è pericoloso soprattutto sui cross dalle fasce. Nella ripresa però viene oscurato da Bruno Alvesa.

All: Luca GOTTI 5 - Oggi l'Udinese non convince. Si sveglia troppo tardi, forse dopo il cambio di Jajalo. Purtroppo la banda di Gotti non trova la porta o sbatte sempre contro il muro di Sepe. Rimane però con un buon bottino in classifica sulla zona calda.