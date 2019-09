Le pagelle di Roma-Atalanta 0-2: Gollini super, Zapata decisivo. Veretout, che errore!

ROMA

Pau LOPEZ 5 - Partita senza sbavature dell'ex Betis, che poi rovina tutto proprio al 90' con un'uscita inguardabile su Pasalic. Un errore che gli costa un'insufficienza piena.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Il migliore della formazione di Fonseca: crea puntualmente la superiorità numerica con le sue accelerazioni e va anche vicino al gol. Esce a inizio ripresa per infortunio e la Roma perde parecchio in pericolosità.

dal 55' Juan JESUS 5 - Incerto e molto ruvido. Dopo l'ingresso di Zapata soffre le pene dell'inferno e rimedia anche un cartellino giallo per un'entrataccia a gomito alto sul colombiano.

Chris SMALLING 6 - Al debutto in Serie A, l'ex Manchester United disputa una gara diligente andando anche vicino al gol nel primo tempo con un'incornata di poco a lato. Un po' passivo in occasione del gol di Zapata, ma il primo errore era stato di Veretout.

Federico FAZIO 6 - Buona prova al centro della difesa, anche se rischia tantissimo con un retropassaggio che per poco manda in porta Ilicic.

dal 75' Nikola KALINIC 5,5 - L'impegno non manca, entra subito in clima partita ma quel gol sbagliato a tu per tu con Gollini grida vendetta: il portiere dell'Atalanta è bravo, ma il suo sinistro è troppo debole.

Aleksandar KOLAROV 6 - Anima della Roma, parte nel ruolo di terzino sinistro e si accentra presto diventando di fatto il regista della squadra. Meno incisivo del solito, ma si conferma insostituibile.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Parte con un buon piglio, ma si spegne col passare dei minuti e chiude la partita in debito d'ossigeno soffrendo la vivacità dei centrocampisti atalantini.

Jordan VERETOUT 5 - Imperdonabile la sua leggerezza in occasione del gol di Zapata, quando regala il pallone a Gomez sulla trequarti con un passaggio senza senso.

Alessandro FLORENZI 5 - Il suo contributo in fase offensiva è inconsistente: non trova mai i tempi giusti per inserirsi e si vede pochissimo. Può e deve dare di più.

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Primo tempo così così, nella ripresa è il più lucido dei suoi: cerca regolarmente la verticalizzazione per i compagni e tra le linee diventa a tratti imprendibile.

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Rimedia subito un cartellino giallo che inevitabilmente lo condiziona. Quando parte palla al piede è straripante, ma ha sulla coscienza un gol sbagliato e - soprattutto - troppi errori in appoggio.

dal 65' Henrik MKHITARYAN 5 - Impatto zero dell'armeno sulla partita. Si presenta con un controllo sbagliato al limite dell'area, per il resto non combina nulla di buono.

Edin DZEKO 6 - Solito grande lavoro di sacrificio per la squadra: le sue sponde sono sempre utili e intelligenti. Ha una sola palla gol, ma Gollini gli nega la gioia del gol con una splendida uscita.

All.: Paulo FONSECA 5,5 - Non supera la prova del nove facendosi imbrigliare da Gasperini. Cambia continuamente modulo ma non riesce mai a trovare la quadra. Nel finale prova anche le 2 punte ma la Roma non sfonda.

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 7 - Due splendidi interventi su Dzeko nel primo tempo e Kalinic nella ripresa. Sarebbe perfetto se non fosse per quell'uscita a vuoto nel primo tempo non sfruttata da Smalling.

Rafael TOLOI 7,5 - Partita monumentale del difensore che non sbaglia un intervento e salva i suoi con almeno un paio di recuperi prodigiosi, su tutti quello sulla linea sul sinistro di Zaniolo.

Simon KJAER 7 - Al debutto con la maglia dell'Atalanta sfodera una prestazione da incorniciare. Sempre sicuro e attento.

José PALOMINO 6 - Il meno brillante dei tre dietro. Concede una ghiotta chance a Zaniolo sbagliando l'uscita e sbaglia un gol già fatto incornando a lato tutto solo con lo specchio davanti.

Hans HATEBOER 6,5 - A destra corre come un treno ed è il primo a mandare in tilt i meccanismi difensivi della Roma con le sue discese. Ha energie da spendere fino alla fine.

Marten DE ROON 6,5 - Fondamentale per il suo lavoro di filtro davanti alla difesa, impreziosisce la sua gara con la rete facile facile del definitivo 2-0.

Remo FREULER 6,5 - L'assist per il gol di Zapata e un lavoro molto prezioso in mezzo al campo. Ottima la prova dello svizzero.

Timothy CASTAGNE 6 - Meno incisivo rispetto ad altre partite, ma offre il suo contributo senza mai tirarsi indietro quando viene chiamato in causa.

Ruslan MALINOVSKYI 6 - Primo tempo in ombra, cresce nella prima parte della ripresa arretrando il proprio baricentro e favorendo gli inserimenti di Gomez.

dal 79' Robin GOSENS S.V. - In campo pochi minuti, non giudicabile.

Josip ILICIC 5 - Partita da dimenticare per lo sloveno che non appare al top della condizione. Gasperini lo toglie giustamente dopo un'ora e la mossa si rivela azzeccata.

dal 60' Duvan ZAPATA 7,5 - In poco più di mezz'ora un gol da grande attaccante, un palo esterno e una serie di iniziative che creano il panico tra i difensori della Roma. Devastante.

Alejandro GOMEZ 7 - Nel primo tempo carbura lentamente, nella ripresa fa letteralmente la differenza con una serie di giocate di alta scuola. L'azione dell'1-0 parte dai suoi piedi.

dall'88' Mario PASALIC 6 - Entra nel finale e ha il merito di confezionare l'assist per il raddoppio di De Roon anticipando Pau Lopez.

All.: Gian Piero GASPERINI 7 - Impartisce una lezione di gioco e di strategia a Paulo Fonseca con un secondo tempop da manuale. L'inserimento di Zapata avviene con un tempismo perfetto.