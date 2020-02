Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6 - Può fare ben poco sulla zampata ravvicinata di Orsolini e sul doppio capolavoro di Barrow. Le colpe, questa sera, sono di altri.

Davide SANTON 4,5 - Barrow agisce nella sua zona di campo e fa più o meno quel che vuole. Esce con il mal di testa (dal 61' Bruno PERES 6,5 - Molto bene. Il suo ingresso porta una nuova vitalità sulla fascia destra. Perfetto il cross che consente a Mkhitaryan di accorciare le distanze)

Gianluca MANCINI 4,5 - In bambola totale. Si fa saltare come un pivellino da Barrow, consentendo all'avversario di presentarsi agevolmente davanti a Skorupski.

Chris SMALLING 4,5 - Malissimo anche lui. Non interviene nell'azione del primo gol bolognese, poi rischia di mandare a segno anche Svanberg.

Aleksandar KOLAROV 6 - Soffre parecchio quando deve fronteggiare Orsolini, ma in attacco è uno dei più insidiosi. Tanto da provocare l'autorete di Denswil. Poi anche lui, tra i fischi del pubblico, crolla.

Bryan CRISTANTE 4,5 - Regia lenta, filtro mediocre, pochissimi spunti degni di nota. E, per completare la serataccia, l'espulsione diretta che lascia la Roma in 10 nel finale.

Jordan VERETOUT 5 - Poco da segnalare anche da parte sua. Opaco, spento. In coppia con Cristante viene sommerso dalle maglie bianche del Bologna (dal 79' Nikola KALINIC s.v.)

Cengiz UNDER 5,5 - Tenta generosamente di portare maggiore vivacità alla manovra offensiva della Roma: ci riesce soltanto a tratti (dal 57' Carles PEREZ 6,5 - Assieme a Bruno Peres dà la scossa alla Roma. Indiavolato e vogliosissimo, anche lui partecipa all'azione che manda in gol Mkhitaryan)

Henrikh MKHITARYAN 6 - Fuori dal gioco e incapace di trovare la giusta posizione per gran parte del match. Poi è il suo colpo di testa vincente a regalare alla Roma l'illusione del pareggio.

Diego PEROTTI 6,5 - Per buona parte della gara è il migliore della Roma. Con le sue iniziative è l'unico a portare vita nell'attacco giallorosso. Lodevole, nonostante il ko.

Edin DZEKO 6 - Lotta generosamente nonostante il contesto complicatissimo e, alla fine, il suo lo fa. Tra sponde e aperture per i compagni, sfiora anche la rete.

All. Paulo FONSECA 5 - Niente da fare: la Roma non gira. E lui, dalla panchina, non trova il modo per impedire al Bologna di prendere possesso del campo.

Musa Barrow esulta dopo il gol del momentaneo 1-2 in Roma-Bologna, Serie A 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 7 - Ex della partita, viene superato senza colpe per due volte. Ma nel finale consente al Bologna di tenere stretto il risultato con più di un intervento su Dzeko.

Takehiro TOMIYASU 6 - Viene spesso preso d'assalto da Kolarov e Perotti. Però resiste ed è prezioso anche nella metà campo avversaria.

DANILO 6 - Bene in anticipo, bene in chiusura. Una sola macchia, ma piuttosto pesante: si lascia anticipare da Mkhitaryan, che di testa non perdona.

Mattia BANI 6 - Rischia il mondo quando, già ammonito, affossa Perotti in area rischiando rigore ed espulsione. Un brivido in una serata in cui anche lui fa ampiamente il suo.

Stefano DENSWIL 5,5 - Non se la cava male. Tutt'altro. Però l'autorete che regala il momentaneao pareggio alla Roma è troppo goffa per consentirgli di arrivare alla sufficienza.

Mattias SVANBERG 7 - Partitone. Contrasta e costruisce, porta ordine e si inserisce a sorpresa. Sfiorando il gol e non trovandolo solo per dettagli (dal 73' Nicolas DOMINGUEZ 6 - Entra in un momento complicato, ma prova a tenere botta)

Jerdy SCHOUTEN 7 - Personalità, freddezza, ottime qualità tecniche. In mezzo al campo si fa sentire eccome. Bell'intuizione estiva da parte del Bologna.

Riccardo ORSOLINI 7 - Un altro gol, il settimo di una stagione eccellente. Oltre alle solite giocate che fanno impazzire chi ha la sventura di doverlo marcare (dall'83' Andreas SKOV OLSEN 5,5 - Non entra bene in partita, sbagliando più volte la scelta finale)

Roberto SORIANO 6,5 - Quando trova spazio per manovrare è micidiale pure lui. Specialmente nel primo tempo è elemento fondamentale delle manovre rossoblù.

Musa BARROW 8 - Il protagonista assoluto del match. Un assist vincente per Orsolini e due gol uno più bello dell'altro fanno gongolare il Bologna, autore di un investimento pesante a gennaio. Prestazione lussuosa (dall'86' Musa JUWARA s.v.)

Rodrigo PALACIO 6,5 - Viene a prendere palla, si allarga, gioca coi compagni, calcia in porta. Di tutto e di più. Altra prestazione positiva, nonostante non vada a segno.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 7,5 - La manovra della sua squadra nella metà campo avversaria, a tratti, è pura bellezza. Palla sempre tenuta a terra, squadra corta, altruismo. La sua mano si sente, eccome.