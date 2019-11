Le pagelle di Roma-Brescia 3-0: Smalling, un gol e due assist; Mancini gol di antologia

=== Roma ===

Pau LOPEZ 6: un solo intervento, su conclusione da fuori di Ndoj nei primi 45'. Dopdodiché trascorre un pomeriggio da spettatore non pagante.

Alessandro FLORENZI 6,5: un rientro condito da tanta generosità lungo l'out di destra, che il pubblico gli riconosce con una standing ovation al momento della sostituzione.

Dal 77' Davide Santon 5,5: fatica a entrare in partita, nonostante la vittoria ormai acquisita: dalle sue parti nasce il pericolo che porta alla rete poi annullata di Ayé.

Gianluca MANCINI 7,5: là dietro le prende tutti. Quando si spinge in avanti realizza gol di antologia come quello che vale il 2-0, una girata morbida sotto l'incrocio dei pali su sponda di Smalling.

Chris SMALLING 8: un gol, due assist: cosa chiedere di più a un centrale difensivo? Fa valere tutti nove anni di grandissima esperienza al Manchester United con una prestazione da incorniciare e a tutto campo.

Aleksandar KOLAROV 7: altra gara di grande spinta lungo la catena di sinistra. Da cui crossa, conclude dalla distanza, penetra in area. Prestazione rimarchevole.

Amadou DIAWARA 7: insieme a Veretout, è un vero martello lungo la mediana. E' tra le sorprese positive della partita.

Jordan VERETOUT 7,5: quanti palloni recuperati a centrocampo... Riesce addirittura a inserirsi nelle azioni avversarie trasformandole in possibilità d'attacco per la formazione giallorossa. Indemoniato.

Nicolò ZANIOLO 6: va a segno in tap in (gol però annullato per un controllo fuori dal campo di Pellegrini) ma si presenta meno brillante e un po' più nervoso del solito. Tuttavia, non si può dire certo che la sua prova sia insufficiente.

Dall'80' Diego Perotti: sv.

Lorenzo PELLEGRINI 7: i suoi cross dalla bandierina sono sempre un pericolo. Nel perimo tempo sfiora l'acuto personale con un bel diagonale.

Dal 72' Cengiz Ünder 6,5: subito tonico e propositivo col suo piatto forte: il mancino a giro da fuori area.

Justin KLUIVERT 5: corre a vuoto e compie sistematicamente la scelta sbagliata, specie in fase di contrattacco. Assai rivedibile.

Edin DZEKO 7: segna sottoporta in una partita in cui, come sempre, si sacrifica molto a beneficio dei trequartisti. Gli viene anche annullato un gol per offside.

Mister Paulo FONSECA 7: a giudicare da quanto visto fare dalla sua squadra nel corso della ripresa, deve aver inscenato la più classica delle piazzate negli spogliatoi, tra un tempo e l'altro. Che dire: ha funzionato alla grande.

=== Brescia ===​

Jesse JORONEN 7: uno dei pochi tra le rondinelle la cui garanzia di rendimento dura dal 1' al 90'. Protagonista di numerosi interventi provvidenziali, straordinaria la sua parata con cui toglie dalla porta un pallone diretto sotto il sette da una girata di Dzeko all'80'.

Stefano SABELLI 6: vince la sfida con Kluivert, controllandolo nonostante la grande velocità dell'olandese.

Jhon CANCELLOR 4: disastroso il centrale difensivo venezuelano del Brescia, che nonostante la grande fisicità, non tiene una marcatura.

Andrea CISTANA 6: su tutti i palloni, in difesa. Tanti salvataggi, a correzione di una prova "colabrodo" del collega Chancellor.

Bruno MARTELLA 5,5: l'ex Crotone si divincola bene sulla sinistra durante il primo tempo. Nel secondo, tuttavia, come gran parte della squadra, sparisce dalla circolazione.

Emanuele NDOJ 5,5: qualche buona idea nei primi 45', come ad esempio quel preciso e potente tiro da fuori area ben respinto da Pau Lopez.

Dal 62' Jaromir Zmrhal 5: l'ex Slavia Praga si nota molto poco a metà campo.

Sandro TONALI 6: uno dei migliori in campo della formazione di Grosso. Buone geometrie nel primo tempo; nella ripresa gli vengono a mancare i riferimenti.

Dimitri BISOLI 5: si esprime solamente a tratti con un paio di buoni recuperi difensivi. Per il resto, è buio assoluto.

Dall'85' Leonardo Morosini: sv.

RÔMULO 4,5: lento e senza pretese da trequartista, l'ex Genoa, Lazio e Verona.

Alfredo DONNARUMMA 5: avrebbe un paio di ottime opportunità, là davanti, nel primo tempo. Le spreca malamente.

Ernesto TORREGROSSA 4,5: compassato e con troppa ruggine da smaltire, là davanti.

Dal 70' Florian Ayé 6: subito attivo nonostante il pessimo momento della partita in cui entra in gioco. Segna anche un gol all'87', tuttavia annullato per un controllo col braccio.

Mister Fabio GROSSO 4: Due partite, un litigio con Balotelli, 0 punti, 0 gol fatti e 7 subiti. In linea col suo curriculum da tecnico, fin qui non proprio esaltante.