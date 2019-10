Le pagelle di Roma-Cagliari 1-1: Olsen è un muro, Dzeko non punge

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6 - Non deve compiere alcuna parata di rilievo. Intuisce il calcio di rigore di João Pedro, senza riuscire ad arrivare sul pallone.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Attacca più nel primo tempo che nel secondo, dando il via all'azione dell'1-1. Fondamentale un suo intervento su Simeone, a tu per tu con Pau Lopez (dall'80' Davide SANTON s.v.)

Gianluca MANCINI 5,5 - Un po' in difficoltà. Scoordinato l'intervento con il braccio largo in area che induce Massa ad assegnare il calcio di rigore al Cagliari.

Chris SMALLING 6,5 - Praticamente imbattibile sui palloni aerei, anche nell'area del Cagliari. Dietro se la cava bene, senza errori marchiani.

Aleksandar KOLAROV 6,5 - Ha spesso parecchio spazio e prova a sfruttarlo per sfornare un cross dopo l'altro. Per sua sfortuna, i compagni non ne approfittano.

Bryan CRISTANTE 6 - Prova a giocare in verticale, sbagliando complessivamente poco. Nel finale va vicinissimo alla rete della possibile vittoria.

Amadou DIAWARA 6 - Regia lineare per una trentina di minuti, poi deve uscire per un infortunio apparentemente serio. Auguri (dal 31' Mirko ANTONUCCI 6 - Discreto. Con le sue iniziative qualcosa crea. Esce nel finale per far spazio a Kalinic) (dal 74' Nikola KALINIC 6 - Porta scompiglio nella difesa sarda e segna il 2-1, poi annullato)

Justin KLUIVERT 6,5 - Non troppo continuo, ma quando ha spazio per affondare mette in difficoltà la difesa del Cagliari. Da un suo cross nasce la rete dell'1-1.

Jordan VERETOUT 6 - Inizia sulla trequarti in maniera piuttosto anonima. Poi, dopo l'infortunio di Diawara, arretra in mezzo al campo con risultati migliori.

Nicolò ZANIOLO 6,5 - Il migliore della Roma. Come giovedì in Austria, è l'uomo che crea la maggior parte delle palle gol giallorosse. Solo un grande Olsen lo ferma.

Edin DZEKO 5,5 - Prezioso nella rifinitura, meno quando ha il compito di ergersi a salvatore della patria nel finale: ha diversi palloni per giustiziare Olsen, ma non trova la rete della vittoria.

All. Paulo FONSECA 6 - Avrebbe meritato più del pareggio. Coraggioso, pur nell'emergenza, nel proporre sempre una squadra offensiva.

Joao Pedro esulta dopo il gol in Roma-CagliariGetty Images

Le pagelle del Cagliari

Robin OLSEN 7 - Ex poco rimpianto, considerata la disastrosa stagione vissuta a Roma, si prende una rivincita coi fiocchi: con le sue parate frena più di un tentativo giallorosso, consegnando al Cagliari un punto d'oro.

Fabrizio CACCIATORE 5,5 - Limita al massimo le incursioni nella metà campo avversaria, ma in difesa lascia troppo spazio a Kolarov.

Fabio PISACANE 6,5 - Rispetto al compagno di reparto Ceppitelli non combina disastri. Solido, in collaborazione con Olsen nega un gol ad Antonucci. Nel finale rischia su Kalinic, ma Massa annulla il gol del croato.

Luca CEPPITELLI 5 - Inizia male, con un'ammonizione per un fallo abbastanza ingenuo su Dzeko, e prosegue peggio: l'autorete del pareggio giallorosso è da Mai Dire Gol.

Luca PELLEGRINI 5,5 - Forse sente l'emozione di tornare nello stadio dov'è cresciuto. La Roma sfonda con un po' troppa facilità nella sua zona di campo (dall'80' Federico MATTIELLO s.v.)

Nahitan NANDEZ 6,5 - Allargandosi a destra dà vita a più di una situazione pericolosa. Grande il tocco filtrante per Simeone, che spreca davanti alla porta.

Luca CIGARINI 6 - Qualche buona geometria nel primo tempo, poi deve limitarsi unicamente a una sofferente protezione della difesa.

Marko ROG 5,5 - Non riesce a dettare legge in mezzo al campo. Né in fase di copertura, né quando prova qualche sporadico inserimento.

Radja NAINGGOLAN 5,5 - Non è ancora nelle migliori condizioni e si vede. Il momento migliore della sua giornata sono gli applausi del suo ex pubblico al momento dell'uscita dal campo (dal 75' Artur IONITA s.v.)

João PEDRO 6,5 - Freddissimo nel superare Pau Lopez dal dischetto. È sempre lui l'anima offensiva del Cagliari.

Giovanni SIMEONE 5,5 - Tiene in ambasce la difesa della Roma ma, complice Spinazzola, si mangia il secondo vantaggio poco prima dell'intervallo (dal 59' Lucas CASTRO 5,5 - Non dà un grande apporto alle ripartenze del Cagliari. Un tiro da fuori e poco altro)

All. Rolando MARAN 6 - Il suo Cagliari è solido e, in certe occasioni, pure fortunato. Ringrazia soprattutto Olsen se esce dall'Olimpico con un punto.