Le pagelle di Roma-Lazio 1-1: Spinazzola vince il duello con Lazzari, Immobile irriconoscibile

--- Le pagelle della Roma ---

PAU LÓPEZ 4,5 - Sbaglia l'unico intervento della partita: un semplice rinvio su un campanile di Santon. Poteva fare qualsiasi cosa. Tranne quello che ha fatto.

Davide SANTON 6 - Preferito a capitan Florenzi, l'ex Inter si limita alla copertura, ma la fa egregiamente. Macchia la sua ottima prestazione con un tentennamento in occasione del gol di Acerbi. Anche lui perchè non ha spazzato fuori? (Dall’83’ Kolarov S.V.).

Gianluca MANCINI 6 - Contiene Immobile con sicurezza e personalità e quando sale in attacco è sempre utile. Una sua sponda per Veretout è da applausi

Chris SMALLING 6,5 - La sua partita inizia con un boato dei tifosi giallorossi per una chiusura su Immobile. Un muro roccioso come nelle ultime prestazioni, nonostante anche l'ex United sia in concorso di colpa per il gol dell'1-1

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - La dimostrazione che la migliore difesa è l'attacco. Preferito a Kolarov, l'esterno che ha sfiorato l'Inter nelle scorse settimane costringe Lazzari a compiti difensivi. La mossa di Fonseca che ha messo alle corde la Lazio

Jordan VERETOUT 7 - L'uomo più pericoloso della Roma: crea palle gol e sfiora il 2-1 più volte (dall'89' PASTORE S.V.)

Bryan CRISTANTE 6,5 - Impreziosisce la sua gara di corsa e quantità con l'assist al bacio per Dzeko

Cengiz UNDER 7 - Sempre al centro dell'azione dei giallorossi, spazia sulla destra e sulla sinistra e fa il bello e il cattivo tempo con la retroguardia biancoceleste. Gli manca solo il gol

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Il suo palo a fine primo tempo è una perla di rara bellezza

Justin KLUIVERT 6 - Si sbatte tanto anche se spesso non riesce a cavarne nulla. E' protagonista del rigore mancato: giusta la decisione di Calvarese (dall’80’ PEROTTI S.V.).

Edin DZEKO 7 - Terzo gol consecutivo per il bosniaco, il nono in campionato: già eguagliato il bottino personale dell’anno scorso. Se la Champions rimane un obiettivo raggiungibile per i giallorossi è anche (e soprattutto) per merito suo

All. Paulo FONSECA 6,5 - Un altro tassello nel mosaico della Roma del futuro targata Fonseca: solidità difensiva mixata alla fantasia in attacco. Tutto molto bene

Edin Dzeko e Luis Alberto - Roma-Lazio Serie A 2019-20Getty Images

--- Le pagelle della Lazio ---

Thomas STRAKOSHA 5 - Rispetto alla prova del suo collega, dopo la frittata su Dzeko si riscatta con un paio di parate decisive su Dzeko e Pellegrini

Luiz FELIPE 6 - Utile nel primo tempo quando la Roma attacca forza 4, si fa ammonire e per Inzaghi è da togliere (dal 46' PATRIC 6 - Protagonista inconsapevole del rigore poi annullato, è attento e disciplinato in copertura)

Francesco ACERBI 7,5 - Una sicurezza in difesa (miracoloso in un paio di interventi in spaccata in area piccola) e decisivo in attacco con il tap-in da bomber navigato dopo la frittata di Pau Lopez e Santon

Stefan RADU 6 - Esperienza al servizio della squadra. Un apporto importante in serate speciali come questa

Manuel LAZZARI 5 - La prestazione peggiore dell'anno per il terzino. Letteralmente surclassato da Spinazzola

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - In affanno come tutto il centrocampo della Lazio. Lontano dal suo standard

Lucas LEIVA 6 - Tanta quantità, poca qualità per il pupillo di Inzaghi

Luis ALBERTO 5,5 - Non brillantissimo, siamo abituati a ben altro da lui (dal 70' PAROLO 6 - Ordinaria amministrazione)

Senad LULIC 5,5 - In difficoltà sulla marcatura di Under: dalla sua parte arrivano i pericoli maggiori per la difesa della Lazio

Joaquín CORREA 5 - Irriconoscibile (dal 75' CAICEDO S.V.- )

Ciro IMMOBILE 5 - Come il collega di reparto, un ectoplasma. Poco altro da dire

All. Simone INZAGHI 5,5 - Passaggio a vuoto dopo 11 vittorie consecutive. Anche la Lazio è umana