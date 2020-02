=== Roma ===

Pau LOPEZ 6: trascorre un tardo pomeriggio di sostanziale tranquillità. La difesa fa finalmente scudo con ordine e la conclusione più pericolosa sponda Lecce (di Lapadula) s'infrange sul palo.

Bruno PERES 5,5: generoso sulla fascia destra in cui, tuttavia, a momenti di grande generosità, contrappone attimi di distrazione quasi imperdonabili. Deve, evidentemente, recuperare continuità.

Chris SMALLING 7: fa muro sulle conclusioni nello specchio di Majer e compagni. E' presente su ogni pallone da recuperare e da gestire. Prestazione di altissimo livello da parte dell'ex centrale difensivo del Manchester United.

Gianluca MANCINI 5,5: qualche sbavatura di troppo in marcatura su Lapadula.

Aleksandar KOLAROV 7: macina chilometri e partecipa sempre molto attivamente alla manovra giallorossa sino a trovare, meritatamente, l'acuto personale che, all'80', vale il definitivo 4-0.

Bryan CRISTANTE 6,5: assiste Veretout in mediana con ordine e responsabilità.

Jordan VERETOUT 6,5: spicca, come sempre, per grinta e caparbietà in qualità di frangiflutti di riferimento.

Cengiz ÜNDER 7: sblocca il risultato dopo appena 13' su invito di Mkhitaryan, disputando un'ottima ora di gioco palesando rapidità e grande iniziativa.

Cengiz Under esulta insieme a Henrik Mkhitaryan, Roma-Lecce, Getty ImagesGetty Images

Dal 61' Carles Pérez 6,5: entra benissimo in partita con una spettacolare voléee e l'assist vincente a beneficio di Kolarov.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5: duetta con Dzeko in velocità e leggiadria. Un affatticamento muscolare lo costringe a dare forfait dopo i primi 45'.

Dal 46' Justin Kluivert 6,5: corsa, spunti continui e un paio di tentativi insidiosi davanti allo specchio. L'olandese figlio d'arte è "on fire".

Henrikh MKHITARYAN 7,5: come Dzeko, mette a referto una rete personale e un passaggio vincente. Sono le giocate che indirizzano la partita della Roma sul binario giusto, prima della goleada della ripresa. L'armeno può finalmente essere l'arma in più per i giallorossi in questo ultimo terzo della stagione.

L'esultanza della Roma dopo il gol di Mkhitaryan, Roma-Lecce, Getty ImagesGetty Images

Edin DZEKO 8: un assist, un gol e non solo: è il punto di riferimento dell'intero impianto ofensivo romanista. Fonseco gli concede giusto una decina di minuti di riposo in vista della delicata trasferta in Belgio contro il Genk in Europa League.

Edin Dzeko, Roma-Lecce, Getty ImagesGetty Images

Dall'81' Nikola Kalinic: sv.

Mister Paulo FONSECA 7: mette un freno all'emorragia di punti con una bella goleada. Ma più che le - tante - reti realizzate, le maggiori soddisfazioni arrivano da quelle, finalmente, non subite.

=== Lecce ===

Mauro VIGORITO 5: si becca un tunnel e un gol - da Kolarov - su cui ha qualche responsabilità di troppo. Prestazione insufficiente da parte del portiere che ha preso il posto di Gabriel.

Giulio DONATI 5: poca spinta lungo la destra. Forse sarebbe il caso, per Liverani, di rispolverare il più intraprendente Rispoli.

Dall'83' Biagio Meccariello: sv.

Fabio LUCIONI 4,5: atleticamente non riesce a seguire la verve offensiva della Roma, che lo attacca da ogni fronte.

Luca ROSSETTINI 5: male in disimpegno, nel finale rischia di concedere il rigore alla Roma sbilanciando Kalinic in piena area.

Marco CALDERONI 6: disordinato sull'out di sinistra, in cui viene costantemente attaccato da Ünder.

Alessandro DEIOLA 6: tra i pochi positivi nell'undici di Liverani. Grande disponibilità per la fase offensiva. Ne beneficiano, essenzialmente, Mancosu e Lapadula.

Jacopo PETRICCIONE 5: nella sua "fedina", l'erroraccio a centrocampo su pressione di Mkhitaryan, che gli sradica il pallone dai piedi prima di servirlo a Ünder per la rete dell'1-0.

Dal 46' Yevhen Shakhov 6: aa

Zan MAJER 5,5: prestazione molto più timida rispetto alle ultime esibizioni, davvero positive. L'immagine a supporto di questa tesi, il sinistro poco convinto, vanificato dal recupero di Smalling dopo l'erroraccio di Bruno Peres al 34'.

Dal 66' Panagiotis Tachtsidis 5,5: l'ex di turno fatica ad entrare in partita. Dopo 3' arriva il tris di Dzeko e, di fatto, la chiusura dei conti.

Marco MANCOSU 6: una punizione pericolosa e tanto coraggio nel tentativo di affondare il colpo - tuttavia senza successo - nella difesa avversaria.

Antonin BARAK 5,5: frizzanti nella prima mezzora di gioco, prima di estraniarsi completamente dal match.

Gianluca LAPADULA 6,5: un suo colpo "alla Dybala" (una volée a giro stampatasi sul palo più lontano) avrebbe meritato miglior sorte. Un grandissimo gesto tecnico...

Mister Fabio LIVERANI 5: forse troppo spregiudicato all'Olimpico. Che le tre vittorie consecutive abbiano dato alla testa?