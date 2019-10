Le pagelle di Roma-Milan 2-1: Zaniolo ritrovato; Biglia, Calabria, Kessié e Conti dietro la lavagna

Le pagelle della Roma

Pau LÓPEZ 6 - Non può nulla sul gol di Theo Hernández, deviato da Smalling. Per il resto fa il suo, senza che sia impegnato troppo dall’attacco del Milan.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Prova a spingere in avvio, ma non ha tanto campo con Theo Hernández. È costretto così ad una partita difensiva. (dal 77' Yildirim ÇETIN 6 - Buon impatto alla gara, il turco sembra avere una buona personalità).

Chris SMALLING 6 - Ha una clamorosa chance per segnare il gol del momentaneo 2-0, decisivo nel deviare la conclusione a Theo Hernández e beffare il suo portiere. Tolti questi due episodi, però, gioca una gara attenta.

Federico FAZIO 6 - Qualche classico errore in fase di impostazione, ma è attento in marcatura sia su Leão che su Piatek.

Aleksandar KOLAROV 6 - Nonostante Conti e Calabria lascino spazi, lui non riesce ad essere così incisivo come dovrebbe.

Gianluca MANCINI 6,5 - Perfetto nel gioco aereo. Una buona prestazione per lui davanti alla difesa. Lo si vede anche a pressare.

Jordan VERETOUT 6,5 - Bravo nella doppia fase. Sia a difendere con belle chiusure e con molto pressing, ma il francese è molto produttivo anche ad impostare il gioco.

Nicolò ZANIOLO 7 - Il gol al Borussia Mönchengladbach lo ha sbloccato. Quando prende la palla è una furia, con l’ex Inter che crea sempre pericoli alla difesa avversaria. Segna il gol vittoria per i giallorossi dopo un grave errore della difesa del Milan. (dall'83' Davide SANTON sv - Entra nel finale per dare un po’ di riposo a Zaniolo).

Javier PASTORE 6 - Vive di guizzi, come per tutta la sua carriera. Qualche tunnel e due gol sbagliati.

Diego PEROTTI 6,5 - Prima da titolare in campionato per l’argentino che è molto presente sulla fascia. Un paio di palloni al bacio per Dzeko e Pastore. (dal 53' Mirko ANTONUCCI 6 - Si immola a difendere sulla fascia sinistra. Compito riuscito).

Edin DZEKO 7 - Nonostante la mascherina, segna di testa sul secondo palo, sfruttando l’ennesimo errore in copertura del Milan. Lui c’è sempre e ha segnato anche oggi.

All. Paulo FONSECA 6 - La sua Roma fa una partita incredibile, considerando le tante assenze. L’adattamento di Mancini come mediano non è stato così negativo, anzi.

Le pagelle di Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Tieni in piedi il Milan in diverse occasioni nel primo tempo e in avvio di ripresa. Male però sul gol di Zaniolo, quando si tuffa in anticipo lasciando l’intero specchio della porta aperto al giocatore della Roma.

Andrea CONTI 4,5 - Non riesce mai a salire e a crossare. Diversi errori nel primo tempo, quando regala palloni su palloni agli attaccanti della Roma. (dal 52' Davide CALABRIA 4,5 - Suo l’assist per il gol del Theo Hernández, ma per il resto è disastrosa la sua partita in fase difensiva. Disastrosa).

Mateo MUSACCHIO 5,5 - Tiene per un’ora, poi anche lui si unisce il club degli errori individuali.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Tutto sommato fa una buona gara in marcatura.

Theo HERNÁNDEZ 6,5 - Non è sempre preciso al cross, ma è ben altra roba rispetto a quanto si vedeva con Ricardo Rodriguez. Suo il gol del momentaneo pareggio, sue le tante giocate che hanno permesso al Milan di avvicinarsi, quanto meno, all’area avversaria.

Lucas PAQUETÁ 5 - Non riesce ad interpretare al meglio il nuovo ruolo. Fatica a scambiare con Suso sulla fascia. (dal 63' Krzysztof PIATEK 5 - In pratica non lo si vede una volta entrato).

Lucas BIGLIA 4,5 - Troppo lento a far partire il Milan. E quanti palloni persi.. (dal 72' Ismaël BENNACER 5,5 - Non un grande ingresso in campo. Riesce solo a fare fallo).

Franck KESSIÉ 4,5 - Difficile trovare un peggiore nel Milan di oggi. Perde un sacco di palloni al limite dell’area e si perde totalmente Dzeko in occasione del primo gol.

Jesús Joaquín SUSO 4,5 - Fa sempre e solo lo stesso movimento. E gioca da solo, sempre avulso dalla manovra del Milan.

Rafael LEÃO 5 - Contro il Lecce era comunque riuscito a costruirsi delle palle gol, oggi neanche quello. Non riesce a combinare nulla.

Hakan ÇALHANOGLU 5,5 - Ci mette tanto impegno e rientra per costruire gioco da dietro, ma è poco preciso.

All. Stefano PIOLI 5 - Non cambia l’XI di Lecce, ma la sua squadra non fa passi in avanti. È difficile anche per lui cambiera l’inerzia di questo Milan, ma dalla mezz’ora in poi i rossoneri hanno vissuto solo di guizzi e azioni personali.