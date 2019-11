Le pagelle di Roma-Napoli 2-1: Zaniolo, Veretout e Meret da applausi. Disastro Mario Rui

ROMA

Pau LOPEZ 6,5 - Nel primo tempo si erge a protagonista deviando un corner un destro di Insigne destinato nell'angolo alto. Trasmette sicurezza, incolpevole sul gol di Milik.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Determinante nell'azione dell'1-0 quando sfonda a destra e serve un assist perfetto per Zaniolo. Nella ripresa è più trattenuto ma supera ampiamente la sufficienza.

Mert CETIN 5 - Alla prima da titolare, il difensore turco tradisce nella fase più calda del match: combina un mezzo pasticcio in occasione della rete di Milik e si fa espellere nel recupero concedendo una punizione pericolosissima al Napoli.

Chris SMALLING 6,5 - Altra prestazione convincente del difensore inglese, che si conferma sempre di più un acquisto azzeccato e sottovalutato. Nel primo tempo salva un gol già fatto con una spettacolare rovesciata sulla linea. Mezzo voto in meno per uno svarione di testa che poteva costare caro.

Aleksandar KOLAROV 5 - Si fa parare un rigore da Meret calciando con meno convinzione del solito, poi viene letteralmente bruciato da Lozano in occasione del gol del Napoli. Pomeriggio difficile per il serbo.

Jordan VERETOUT 7,5 - Parte piano, poi cresce in maniera esponenziale col passare dei minuti disputando un secondo tempo letteralmente perfetto. Recupera mille palloni, macina chilometri sul campo e ha la freddezza necessaria per segnare il rigore del 2-0.

Gianluca MANCINI 7 - Centrocampista per caso e per necessità, l'ex Atalanta dimostra una maturità tattica sorprendente. Gioca con grande naturalezza senza mai forzare la giocata e dal suo piede parte il lancio per Spinazzola da cui nasce il gol di Zaniolo.

Justin KLUIVERT 6 - Partita vivace dell'olandese che nel primo tempo è il primo a provare la conclusione e nella ripresa colpisce una traversa con un gran destro dal limite. Utilissimo nelle ripartenze a campo aperto, deve migliorare negli ultimi 16 metri.

dal 77' Diego PEROTTI 6 - Ha a disposizione una ventina di minuti recupero compreso e dà il suo contributo gestendo bene il pallone nel finale.

Javier PASTORE 7 - L'argentino esce nel finale tra gli applausi convinti dei tifosi romanisti che in lui vedono un giocatore completamente trasformato rispetto alla scorsa stagione. Tanta classe e visione di gioco da vendere: rigenerato da Fonseca.

dall'89' Davide SANTON s.v. - Gioca troppo poco per essere giudicato.

Nicolò ZANIOLO 7 - Quarto gol consecutivo dopo quelli rifilati a Borussia Moenchengladbach, Milan e Udinese. Fulmina Meret con un sinistro perfetto sotto l'incrocio dei pali. Giocatore di personalità e che dà l'impressione di avere ancora enormi margini di miglioramento.

dall'81' Cengiz UNDER s.v. - In campo pochi minuti nel finale, non giudicabile.

Edin DZEKO 6 - Partita difficile per il bosniaco che si rende utile soprattutto spalle alla porta, lavorando un buon numero di palloni e smistandoli con sapienza. È il vero regista offensivo della squadra, ammirevole il suo spirito di sacrificio.

All.: Paulo FONSECA 7,5 - Arrivato in Italia in punta di piedi e tra lo scetticismo generale, il tecnico portoghese sta compiendo una vera e propria impresa. Gli alibi non mancherebbero (gli infortuni su tutti) eppure questa Roma è una delle squadre che giocano meglio in Serie A. Trascorrerà una notte da solo al terzo posto: se lo merita tutto.

José Callejon e Aleksandar Kolarov - Roma-Napoli Serie A 2019-20Getty Images

NAPOLI

Alex MERET 7,5 - Para un rigore a Kolarov con un balzo prodigioso, poi rischia di parare anche il penalty di Veretout. Al conto aggiungiamo una paratona su siluro di Kolarov nel primo tempo e un miracolo su incornata di Pastore da due passi (sarebbe stato offside ma lui non poteva saperlo). Sensazionale.

Giovanni DI LORENZO 6 - Smalling gli nega la gioia del gol salvando sulla linea un colpo di testa a botta sicura. Gioca una buona gara senza andare mai in difficoltà.

Kostas MANOLAS 5,5 - Accolto dai fischi dei suoi ex tifosi, il difensore greco non gioca con la solita sicurezza balbettando in qualche circostanza. Sul gol di Zaniolo ha un'indecisione di troppo, puntualmente punita dal centrocampista della Roma.

Kalidou KOULIBALY 6 - Il miglior Koulibaly è lontano anni luce, non commette errori particolarmente gravi ma non mostra quella sicurezza alla quale eravamo abituati. Una flessione preoccupante in ottica futura.

Mario RUI 4 - Si fa infilare da Spinazzola in occasione dell'1-0, commette un ingenuo fallo da rigore intervenendo con un braccio larghissimo in piena area e nel finale va letteralmente in tilt perdendo palloni e contrasti in serie. Disastroso.

José CALLEJON 5 - Impalbabile in zona offensiva, macchia la sua già non eccelsa prestazione commettendo un fallo da rigore con un intervento scomposto con il braccio.

dal 58' Hirving LOZANO 6,5 - Finalmente uno squillo del messicano che entra subito in partita dando velocità e concretezza là davanti. Brucia Kolarov e serve l'assist (sporcato da Cetin) per il gol di Milik.

Piotr ZIELINSKI 6,5 - Il polacco è uno dei migliori nelle file degli azzurri. Nel primo tempo domina in mezzo al campo e colpisce un palo clamoroso con un bolide da fuori. Lotta anche nella ripresa e nel finale mette i brividi alla Roma con un destro a giro fuori di poco. Finalmente una prestazione all'altezza.

Fabian RUIZ 5 - Lo spagnolo delude, senza troppi giri di parole. Troppo leggero in mezzo al campo, prova a farsi vedere tra le linee ma combina davvero poco. Di lui si ricorda solo un sinistro a lato dal limite dell'area.

Lorenzo INSIGNE 6 - Sulla sinistra è un punto di riferimento. Non vive la sua giornata migliore, ma si procura comunque un paio di ottime chance: sulla prima manca il bersaglio di poco, sulla seconda Pau Lopez gli toglie il pallone dall'angolo alto.

dall'83' Amin YOUNES s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Arkadiusz MILIK 6,5 - Molto vivo, interpreta bene il match e ha il merito di riaprire la partita con una zampata da pochi passi. Nel primo tempo colpisce una clamorosa traversa con un colpo di testa da due passi. Quinto gol consecutivo tra campinato e Champions: è in formissima.

Dries MERTENS 5 - Stavolta il belga delude. Nel primo tempo spreca una buona chance sparando alle stelle da ottima posizione, nella ripresa si eclissa e viene giustamente sostituito.

dal 65' Fernando LLORENTE 6 - Non ha molte occasioni per mettersi in mostra, bravo a destreggiarsi nel finale conquistando un calcio di punizione dal limite che poi Milik spara sulla barriera.

All.: Carlo ANCELOTTI 5 - Il saldo di questo primo scorcio di stagione è negativo. Rimedia la terza sconfitta in campionato che allontana sempre di più gli azzurri dalle zone alte della classifica. Totalmente sbagliato l'approccio al match. Fino al rigore parato da Meret il Napoli semplicemente non era esistito. E anche a inizio ripresa la Roma entra in campo con un altro piglio.