Le pagelle di Roma-SPAL 3-1: prova di maturità di Pellegrini, Petagna sfata il tabù dagli 11 metri

--- Le pagelle della Roma ---

Pau LOPEZ 6 - Decisivo sullo 0-0 nel neutralizzare un diagonale insidiosissimo di Petagna. Poco dopo si arrende sul tiro dell'attaccante dagli undici metri. Gara attenta

Alessandro FLORENZI 6,5 - Partiamo dall’ultimo fotogramma: tutta la Roma corre ad abbracciare il terzino dopo l’assist a Mkhitaryan. Un gesto spontaneo che racconta alla perfezione l’attaccamento del 28enne alla maglia. Fonseca gli dà fiducia dal 1’, nonostante l’autogol contro Wolfsberger, e lui la ripaga con un assist che fa contenti tutti i suoi fantallenatori. Com’era il detto? “Il primo BONUS non si scorda mai...”

Mert CETIN 6,5 - Nell'emergenza difensiva con la squalifica di Mancini e l'infortunio di Smalling, il turco viene preferito a Juan Jeus. Test superato. Prova anche a cercare gloria con un colpo di testa di poco alto sulla traversa

Federico FAZIO 6 - Nessuna sbavatura con i vari clienti della serata: Petagna, Paloschi e Jankovic nel finale

Aleksandar KOLAROV 5,5 - Avanti e indietro sulla fascia sinistra come un pendolino, ma pochi assist. Macchia la sua prestazione con l'ingenuità su Cionek in area di rigore: troppa superficialità e irruenza

Jordan VERETOUT 6 - Diciannovesima partita da titolare per il francese, ormai pupillo di Fonseca. Non brilla particolarmente, ma recupera tanti palloni

Amadou DIAWARA 6,5 - Tanta fisicità e testa alta. E' una diga a centrocampo, cresce la sintonia con Veretout

Nicoló ZANIOLO 6 - La fascia destra è il suo regno. In avvio pennella un cross al bacio per Dzeko che viene vanificato dal bosniaco. Nella ripresa Berisha gli nega la gioia del gol. A tratti dilagante, in altri un po' spento

Lorenzo PELLEGRINI 7,5 - Partita di maturità del centrocampista 23enne della Roma. Intensità, attenzione, assist e ora anche il primo gol stagionale, gentilmente deviato da Tomovic. Una buona notizia per il calcio italiano e Roberto Mancini

Diego PEROTTI 6,5 - Nel primo tempo si vede pochissimo, nella ripresa sboccia. Cecchino implacabile dagli undici metri e dispensatore di assist (dal 79' MKHITARYAN 6,5 - Entra e segna, come a Verona. L'arma in più del tecnico portoghese)

Edin DZEKO 6,5 - Nel giorno della sua 200esima presenza in giallorosso gli manca solo il gol. Tante sponde e falli subiti tra cui quello che propizia il rigore del 2-0 (dall'89' KALINIC S.V.)

All. Paulo FONSECA 6,5 - Gestisce rotazioni e infortuni con senso di responsabilità e professionalità. Chi apprezza di più il suo lavoro sono proprio i giocatori che seguono i suoi ordini alla lettera. Quarto risultato utile consecutivo e quarto posto blindato. What else?

Petagna segna lo 0-1 su rigore in Roma-SPALGetty Images

--- Le pagelle della Spal ---

Etrit BERISHA 6 - Nel primo tempo è una saracinesca. Nella ripresa alza bandiera bianca, pur senza colpe, all'assedio giallorosso

Nenad TOMOVIC 5 - In costante difficoltà sulle scorribande di Pellegrini e Perotti che vanno a nozze dal suo lato. La fortuna non lo assiste in occasione della deviazione dell'1-1

FELIPE 5,5 - E' il meno colpevole dei tre dietro, forte della sua esperienza (dal 73' TUNJOV 6 - Un esordio troppo complicato per l'estone classe 2001, anche se ci mette tanta buona volontà)

Francesco VICARI 5 - Un po' come Kolarov eccede in irruenza e causa un rigore. Dzeko era spalle alla porta: errore imperdonabile e 3-1 servito

Thiago CIONEK 6,5 - Il più positivo della banda di Semplici: si sgancia spesso in profondità, creando se non altro scompiglio nella retroguardia di Fonseca. Da una sua intuizione nasce l'1-0 di Petagna dal dischetto

Alessandro MURGIA 5,5 - Partita incolore, quasi ingiudicabile dell'ex Lazio. Un tiro sbilenco che finisce in rimessa laterale è la fotografia della sua serata. Da dimenticare

Simone MISSIROLI 5 - Di solito è il metronomo del centrocampo spallino, orchestrando la manovra a uno, massimo due tocchi. Questa sera è fuori giri, letteralmente surclassato dai mediani giallorossi Diawara e Veretout

Mattia VALOTI 5,5 - E' un diesel, ma più passano i minuti più prende le misure su Florenzi. Questo nel primo tempo. Nel secondo si spegne (dall'84' JANKOVIC S.V.)

IGOR 6 - Con Zaniolo è una bella sfida e il brasiliano non sfigura. Nel finale si lascia scappare Florenzi sul 3-1

Alberto PALOSCHI 5 - Si sbatte tanto, ma raccoglie pochissimo. Il lavoro sporco non basta per la SPAL in questo momento (dall'83' FLOCCARI S.V.)

Andrea PETAGNA 6 - Pau Lopez gli nega la gioia con la punta delle dita su un diagonale diretto nell'angolino. Ha il coraggio di presentarsi dal dischetto per la terza volta dopo due errori e non sbaglia. E' l'ultimo a mollare

All. Leonardo SEMPLICI 5 - "Solo giocando così e cercando di levare qualche errore possiamo uscire da questa situazione di classifica". Queste le parole del tecnico della SPAL a fine partita. La sensazione è la società gli possa dare ancora fiducia, ma a gennaio dovrà arrivare qualche rinforzo per sperare nella salvezza. Allo stato attuale la squadra non è all'altezza della Serie A