Le pagelle di Roma-Torino 0-2: Belotti devastante, Sirigu insuperabile. Dzeko impalpabile

Le pagelle della Roma

Pau LÓPEZ 6 - Lui tieni in piedi la Roma, respingendo su palo e traversa le conclusioni di Belotti. Di più non può fare.

Alessandro FLORENZI 5,5 - Lui spinge sulla fascia, ma dietro lascia troppi spazi. Quante ripartenze che becca la Roma a sinistra.

Gianluca MANCINI 5 - Questa volta non è il solito Mancini, né in fase di impostazione né in fase difensiva. Troppo spazio lasciato ai trequartisti degli ospiti e si addormenta in occasione del gol del vantaggio di Belotti.

Chris SMALLING 5 - Questa sera in confusione sui contropiede del Torino. Nel finale regala anche un rigore ai granata per un intervento col braccio.

Aleksandar KOLAROV 5 - Sulla fascia si fa vedere, ma non è un fattore. Qualche tiro, pochi cross utili.

Jordan VERETOUT 5 - Qualche fiammata, ma perde troppi palloni sul pressing del Toro. (dal 63’ Henrikh MKHITARYAN 5 - Una volta entrato ha subito un’occasionissima, ma la spreca malamente. Poi sparisce).

Veretout - Roma-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Amadou DIAWARA 5,5 - Non riesce a fare filtro in mezzo al campo e lascia Veretout ‘da solo’.

Nicolò ZANIOLO 6 - Nel primo tempo le sue fiammate fanno male alla difesa del Toro, ma quelle giocate non si concretizzano in gol. Nella ripresa cala. (dall’88’ Cengiz ÜNDER sv - Uno scampolo di secondi per lui).

Lorenzo PELLEGRINI 6 - Lui è comunque presente ed è sempre pericoloso, almeno nel primo tempo. La mira, però, non è buona.

Diego PEROTTI 6 - Troppo a sprazzi per essere il Perotti utile alla causa. L’argentino prova a farsi vedere con qualche recupero in difesa. (dal 73’ Nikola KALINIC 5,5 - Un quarto d’ora buono per lui. Un quarto d’ora di nulla).

Edin DZEKO 5 - Annullato dalla coppia Nkoulou-Djidji. Quando ha spazio, sbaglia l’impossibile.

All. Paulo FONSECA 5 - Viene imbavagliato dal pressing del Toro. Con Dzeko poco pungente, non riesce a trovare le armi per fare male alla compatta difesa granata.

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 8 - È una sicurezza tra i pali, perché anche la Roma ha le sue occasioni, ma il portiere dei granata chiude su tutti e tutto.

Armando IZZO 6,5 - Dà battaglia come al solito e sale a dare un’alternativa in più alle manovre offensive. Rischia un po’ troppo nel finale, quando meriterebbe un secondo giallo.

Nicolas NKOULOU 6,5 - Perfetto in copertura su Dzeko. Non lascia neanche un centimetro al bosniaco.

Koffi DJIDJI 6,5 - Quando non ci arriva Nkoulou, c’è subito lui a dare manforte. La difesa del Toro fa una grande prestazione.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Non spinge tantissimo, ma è comunque bravo a rientrare e ad aiutare la difesa.

Saša LUKIC 6 - In pressing fa sentire la sua presenza.

Tomás RINCON 6,5 - Dà fastidio alla linea mediana della Roma con tanto pressing. Smista palloni con precisione.

Ola AINA 6,5 - Corre come un furetto per tutto il campo e, quando può, va a mordere sulle caviglie dei trequartisti giallorossi. (dall’89’ Diego LAXALT sv - Si vede poco nel finale).

Ola Aina, Zaniolo - Roma-Torino - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Simone VERDI 6 - Non riesce ad essere ficcante tra gli spazi, ma dà comunque il suo contributo in fase offensiva. (69’ Soualiho MEÏTÉ 6 - Aumenta l’intensità a centrocampo nel finale).

Alejandro BERENGUER 6 - Dà una mano in fase di pressing e ed è velocissimo a far partire il contropiede. Si mangia però un gol nel finale di gara. (dal 90+6 Michel Ndary ADOPO sv - Fa il suo debutto nel finale, in una partita storica per il Toro).

Andrea BELOTTI 8 - È uno show quello del ‘Gallo’ che fa reparto da solo: colpisce un palo, una traversa, segna un gran gol e rifinisce per i compagni. Un fardello per tutta la difesa della Roma.

All. Walter MAZZARRI 7 - Disegna bene la partita, con un Torino capace di soffire e fare male in ripartenza. La linea di pressing molto alta, con i due trequartisti dediti anche alla fase difensiva, è la carte vincente, riuscendo a bloccare Veretout che non riesce a verticalizzare e ad impostare.