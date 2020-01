Le pagelle di Sampdoria-Brescia 5-1: Jankto-Linetty, la coppia dell'assist e del gol. Mateju male

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 6 - Non può nulla sull'1-0 di Chancellor, per il resto amministra con attenzione e personalità

Bartosz BERESZYNSKI 6,5 - Partita da Oscar dei due terzini della Samp: il polacco rimane più in difesa, ma si rende protagonisti di un paio di cross al bacio (dall’85’ MURILLO S.V.)

Julian CHABOT 6,5 - Dopo aver neutralizzato l'attacco del Milan (nel giorno del ritorno di Sua Maestà Zlatan Ibrahimovic) il 21enne tedesco non sfigura nemmeno con Balotelli. Gara di personalità

Vasco REGINI 6,5 - Rientra dopo un'assenza di 4 mesi e gioca 90 minuti di assoluta perfezione

Nicola MURRU 6,5 - Nei primi 45 minuti viaggia come un pendolino, nella ripresa difende e si gestisce

Morten THORSBY 7 - Una forza della natura con il dono dell'ubiquità. Spazia da destra a sinistra e ci mette sempre il piede con coraggio e determinazione. Si guadagna il rigore del 3-1

Ronaldo VIEIRA 6,5 - Si vede poco, ma è fondamentale per la mediana blucerchiata. Ranieri si fida di lui (dall’82’ EKDAL S.V.)

Karol LINETTY 7 - Crea tantissimo fin dai primi minuti. Suona la carica con il colpo da biliardo in occasione del pareggio, pesca Jankto per il gol che completa la rimonta. Unstoppable

Jakub JANKTO 7 - Il coefficiente di difficoltà del suo piattone al volo è altissimo. Così come la qualità degli assist per Caprari e Quagliarella: l'ex Udinese un pochino ispirato oggi

Fabio QUAGLIARELLA 7,5 - Ha aspettato l'ultima giornata del girone di andata per festeggiare con i propri tifosi: il gol a Marassi gli mancava addirittura dal 12 maggio 2019, Samp-Empoli 1-2, 8 mesi fa. E si sa, gol brutti fa fatica a farli. Si sblocca dal dischetto e nel finale si inventa un pallonetto che fa impazzire la Sud. Nel primo tempo prova una rovesciata delle sue: considerasi prove tecniche

Manolo GABBIADINI 6 - Si danna per Quagliarella e sbaglia meno di San Siro. Per oggi basta così (Dal 75’ CAPRARI 7 - Entra e segna dopo due minuti. In tuffo. Capolavoro)

All. Claudio RANIERI 7 - Le assenze in difesa non si fanno sentire e finalmente la sua Samp si diverte. Quello che il presidente Ferrero si augurava 12 partite fa quando ha chiamato l'ex Foxes: missione compiuta

Fabio Quagliarella esulta dopo la doppietta contro il BresciaGetty Images

--- Le pagelle del Brescia ---

Jesse JORONEN 5,5 - Dei 5 gol forse il quinto è quello in cui ha qualche colpa: perchè era fuori dai pali?

Stefano SABELLI 5,5 - Si limita a difendere e lo fa malino con clienti, va detto, scomodi come Murru e Jankto

Massimiliano MANGRAVITI 5 - L'ingenuità che causa il rigore che ammazza la partita è grave. Sul capolavoro di Quagliarella che sigilla la manita marcatura troppo leggera. Rimandato

Jhon CHANCELLOR 6 - Centimentri decisivi in difesa e... in attacco. Secondo gol stagionale del difensore venezuelano

Ales MATEJU 4,5 - Ha sulla coscienza la responsabilità del gol dell'1-1 doriano. Il regalo di Natale posticipato a Linetty innesca la rimonta degli uomini di Ranieri: errore imperdonabile (dall'82' MARTELLA S.V.)

Dimitri BISOLI 5 - Linetty e Vieira lo sovrastano fisicamente: un mis-match che rispecchia il risultato finale

Mattia VIVIANI 5 - Fa le veci dello squalificato Tonali. Male.

ROMULO 5,5 - Partita sottotono soprattutto dal punto di vista mentale, il vero valore aggiunto dell'ex Verona

Nikolas SPALEK 5 - Alle spalle di Torregrossa e Balotelli inventa poco e sparisce nella ripresa (dal 69’ Ndoj 5,5 - Entra quando la partita è già nelle mani della Samp)

Mario BALOTELLI 5,5 - Ectoplasmatico nel primo tempo, si sveglia nella ripresa con un gol annullato per evidente fuorigioco e un paio di tiri dalla distanza che impegnano i pugni di Audero. Non basta per la sufficienza

Ernesto TORREGROSSA 6 - Partita di sacrificio e di lotta. Confeziona l'iniziale vantaggio del Brescia con una sponda alla Lebron James

Eugenio CORINI 5 - Diciassette punti persi da situazione di svantaggio sono tantissimi. La vittoria manca da un mese e la zona retrocessione sta risucchiando le sue Rondinelle. Un altro scontro diretto perso apre ufficialmente la prima crisi del Corini-bis