Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 5,5 - Intuisce entrambi i rigori ma, anche per un po' di sfortuna, non riesce a pararli. Male soprattutto sul tiro di Dalbert che porta allo 0-3 di Vlahovic.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Attacca poco e male e in difesa non riesce a frenare l'emorragia. Co-protagonista, assieme a Thorsby, del disastro che porta i viola in vantaggio.

Lorenzo TONELLI 5,5 - Meglio di Colley, ma neppure lui riesce a tenere dritto il timone. Sfiora il gol nel finale del primo tempo, ma Dragowski è sensazionale.

Omar COLLEY 4,5 - In difficoltà in difesa, con tanto di ammonizione, e addirittura disastroso nell'area avversaria: per due volte ha la possibilità di accorciare le distanze, per due volte la scialacqua.

Nicola MURRU 4,5 - Un primo giallo per essersi scagliato contro Vlahovic dopo lo 0-2, un secondo (forse eccessivo) per una sbracciata in area su Pezzella. E dopo 39 minuti la sua partita è già finita.

Gaston RAMIREZ 5 - Fa viaggiare il proprio sinistro da calcio da fermo, ma non basta. Ed è sciagurato, con quel braccio alto, nel regalare un rigore alla Fiorentina (dal 67' Fabio DEPAOLI 5,5 - Ci mette voglia nonostante il risultato e va vicino al gol. Chiude con un giallo)

Morten THORSBY 4,5 - Il suo goffo e comico autogol, in pratica, spezza in due la gara. E neppure il resto del suo primo tempo, fino alla sostituzione all'intervallo, prosegue molto meglio (dal 46' Jakub JANKTO 5 - Ranieri punta su di lui per la ripresa, senza ottenere le risposte sperate)

Andrea BERTOLACCI 5,5 - Può far poco nel contesto generale, ma se non altro fa ammonire per due volte Badelj. Pure lui esce all'intervallo (dal 46' Ronaldo VIEIRA 5,5 - Il bell'assist per il gol di Gabbiadini è l'unica luce in una ripresa in cui è completamente al buio)

Karol LINETTY 5 - La sua vivacità iniziale si spegne subito per non riaccendersi più. Opaco.

Manolo GABBIADINI 6 - L'intesa con Quagliarella non è sempre ottimale, ma se non altro prova a impensierire Dragowski. E nel finale riesce a rendere leggermente meno amaro il ko.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Si batte come al solito come un leone, ma ha la colpa di sprecare la palla dell'1-3. Ci riprova anche nella ripresa, trovando un grande Dragowski.

All. Claudio RANIERI 5,5 - Thorsby, Ramirez e Murru le combinano grosse e mandano in tilt il piano partita. Qui le colpe dell'allenatore, diciamo così, sono relative.

Dusan Vlahovic abbraccia Federico Chiesa, Sampdoria-Fiorentina, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomjei DRAGOWSKI 7 - Riscatta ampiamente l'errore di sabato scorso su Malinovskyi con una prestazione super. Bravissimo in particolare su Tonelli, sul finire del primo tempo.

Nikola MILENKOVIC 6 - Un paio di sbavature in disimpegno, ma per il resto se la cava bene. L'azione del gol doriano si sviluppa dalla sua parte.

German PEZZELLA 6,5 - Vince il duello con Quagliarella. E quando l'avversario sfugge alla sua guardia, non riesce ad andare a segno.

Martin CACERES 6,5 - Bene anche lui. Interventi precisi e solo qualche affanno. Sostanza ed esperienza al servizio della squadra.

Pol LIROLA 7 - Fa su e giù per la propria fascia di competenza mille e mille volte. E, nella ripresa, in più di un'occasione diventa addirittura straripante.

Alfred DUNCAN 6,5 - Bell'esordio in maglia viola. Viene favorito dal contesto, ma anche lui dà il proprio contributo in fase di manovra e recupero palla (dal 71' Marco BENASSI s.v.)

Milan BADELJ 5 - La sua squadra è in vantaggio per 3-0 e lui che fa? Si fa ammonire per la seconda volta, tornando anzitempo negli spogliatoi. E non stava neppure giocando male.

Gaetano CASTROVILLI 7 - Fa pesare tutta la propria enorme qualità appena aumentano gli spazi. Gran prima parte di secondo tempo. Nell'azione del tris c'è il suo zampino (dal 67' Erick PULGAR 6 - Controllo e ordinaria amministrazione)

DALBERT 6,5 - Meno appariscente di Lirola, ma anche lui si comporta bene. Suo il tiro che, non trattenuto da Dragowski, consente a Vlahovic di firmare il tris.

Federico CHIESA 7,5 - In coppia con Vlahovic fa più o meno quel che vuole: due gol, altrettanti pali. Dopo un periodo buio, sta vivendo un gran periodo di forma (dall'81' Rachid GHEZZAL s.v.)

Dusan VLAHOVIC 7,5 - Due gol e un'autorete provocata nel suo tabellino. Iachini lo sceglie al posto di Cutrone e il serbo gli dà ragione. Gran pomeriggio.

All. Giuseppe IACHINI 7 - Schiera bene la squadra, con le giuste distanze, ma viene favorito anche dagli errori individuali dei giocatori della Sampdoria.