Le pagelle di Sampdoria-Inter 1-3: anima Brozovic, Sanchez ingenuo, male Quagliarella

===Le pagelle della SAMPDORIA===

Emil AUDERO 5 - Stagione nefasta fino ad ora. I limiti emerse nelle prime giornate si palesano anche oggi. Graziato su un fuorigioco di Candreva (aveva preso gol sul suo palo), si fa trovare impreparato anche su Gagliardini. Lo scorso anno era l'uomo in piú della Samp, ora pare quello in meno.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 - Meglio da laterale puro (il suo ruolo) che da terzo a destra della difesa a tre. Nella ripresa spinge, nel primo tempo soffre le incursioni a sinistra di Asamoah.

Omar COLLEY 5 - Inadeguato per la Serie A. Perde anche nei duelli fisici (tre persi su sei alla fine). Lautaro gli va via tre volte, Lukaku un paio.

Julian CHABOT 5 - Il giovane tedesco ha piedi discreti, ma enormi difficoltá in marcatura. Su Sanchez sempre in ritardo. Non una scelta felice.

Fabio DEPAOLI 5,5 - Spinta moderata, tanta preoccupazione difensiva e la sensazione di non essere al top fisicamente. Malino. (Dal 56' BONAZZOLI 6 - Quantomeno porta freschezza, dinamismo e voglia. Non riesce ad armare il suo mancino, ma partecipa all'assalto centrale della Samp)

Karol LINETTY 6 - Agonista puro, combattente, ci mette sempre e comunque determinazione. Suo il passaggio per Jankto. Qualche problema quando deve gestire il possesso. (Dal 73' CAPRARI 5,5 - Dentro nel finale, senza brillare. Un paio di cross interessanti)

Albin EKDAL 5,5 - Regia a singhiozzo. La Doria in mezzo soffre il vigore nerazzurro. Meglio ad inizio ripresa, in 11 contro 10. (Dal 69' VIEIRA 6 - Due conclusion da fuori, impegna Handanovic. Forza fisica notevole)

Jakub JANKTO 6,5 - Il gol e frutto di un mancino potente e angolato. Dal suo lato la Samp riesce a creare i pericoli maggiori.

Nicola MURRU 5,5 - La gamba pare esserci, la precisione no. Cross sbilenchi e tanta corsa. Non basta.

Fabio QUAGLIARELLA 5 - Dove é finito il capocannoniere dello scorso campionato. Benzina finita? Sicuramente non sembra lui. Impreciso anche nelle conclusioni piú banali.

Emiliano RIGONI 4,5 - Male. Ammonito, sempre fermato, non trova la posizione. 21 possessi persi sono davvero troppi. Di Francesco lo richiama spesso. Ha qualitá, ma non sta rendendo come previsto.

ALL. Eusebio DI FRANCESCO 5 - La Samp é una squadra che ha problemi ovunque. Dietro, in mezzo e persino davanti. Ha evidenti colpe. Bene solo 15 minuti nella ripresa, tra l'espulsione di Sanchez e il gol di Gagliardini.

Alexis Sanchez - Sampdoria-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6 - Nessun miracolo stavolta. Attento sui tiri da fuori ed efficace in uscita.

Alessandro BASTONI 6,5 - Buona prova e ottima personalitá. Ammonito subito, non si fa intimorire. Lanci e chiusure, di testa impeccabile. Sicuramente da riproporre nella turnazione.

Stefan DE VRIJ 6 - Insomma. Anticipato un paio di volte da Quagliarella, che peró non ha la solita mira. Meno bene rispetto alle ultime uscite.

Milan SKRINIAR 5,5 - Anche qui qualche problemino. Non contrasta Jankto sul gol, viene ammonito per un fallo ingenuo al limite. Abbiamo apprezzato Skriniar migliori.

Antonio CANDREVA 6 - Si impegna, lotta, va al cross. Meno in evidenza rispetto alle prime uscite, ma sicuramente sufficiente. (Dal 57' D'AMBROSIO 6 - Entra per blindare il risultato e la sua fascia. Missione riuscita senza problemi particolari)

Roberto GAGLIARDINI 7 - Si fa trovare pronto. Riserva di lusso, che per adesso ha sempre fatto bene quando chiamato in causa. Conte crede in lui.

Marcelo BROZOVIC 7 - Primo dell'Inter per palloni giocati (100), recuperi (9) e contrasti (6). Serve a Gagliardini un pallone d'oro. Promosso a pieni voti.

Stefano SENSI 7 - Il primo gol (aiutato dalla deviazione di Sanchez) e la partecipazione al secondo. Sempre nel vivo, sempre ispirato. Uomo chiave di questa Inter, sempre piú indispensabile. (Dal 65' BARELLA 6 - Dentro con temperamento. Non é giornata per il fioretto, allora usa la spada. Saggio)

Kwadwo ASAMOAH 6,5 - Gagliardo e volitivo. Si propone spesso, crossa, copre e appoggia. Positivo.

LAUTARO MARTINEZ 5 - Impreciso al tiro, impreciso negli appoggi, poco cinico. (Dal 56' LUKAKU 6 - Entra, si sistema davanti, fa salire la squadra e sfiora due volte il gol)

Alexis SANCHEZ 6 - Valutazione difficile. Entra nel primo gol, timbra il secondo, poi si fa espellere con una sciocca simulazione, mettendo i suoi compagni in difficoltá. Primo tempo comunque di alto livello. Salterá la Juventus.

ALL. Antonio CONTE 7 - Inter caratterialmente pronta al doppio impegno Barcellona-Juventus. Squadra che vuole vincere e che sa gestire anche i momenti delicati. C'é la sua mano ovunque, c'é la sua mentalitá in ogni contrasto.