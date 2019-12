Le pagelle di Sampdoria-Juventus 1-2: Ronaldo e Dybala da Oscar, Rabiot è troppo lento

SAMPDORIA

Emil AUDERO 6 - Incolpevole sui gol, nel finale sbaglia l'uscita in anticipo su Ronaldo ma il VAR lo grazia. Per il resto non deve compiere grossi interventi.

Jeison MURILLO 5 - Nel ruolo di terzino destro non è del tutto a suo agio e si vede. Nel primo tempo rimane a galla, nella ripresa un po' meno perché Ronaldo alza il livello e lo fa soffrire non poco.

Alex FERRARI 6 - Qualche indecisione di troppo, sia nei piazzamenti che quando ha il pallone tra i piedi. Ma dirige con buona personalità la linea difensiva blucerchiata.

Omar COLLEY 6,5 - Il migliore nel pacchetto arretrato della squadra di Ranieri. Dal punto di vista atletico non si discute, quando deve impostare non è certo una delizia per gli occhi ma merita un'ampia sufficienza.

Nicola MURRU 6 - Pronti, via e fa gridare al rigore quando cade appena dentro l'area dopo un contatto con Demiral. Sulla sinistra garantisce buona presenza. Si fa sovrastare da Ronaldo in occasione dell'1-2, ma contro i marziani (va detto) c'è poco da fare. Spinge fino a quando è costretto a uscire per infortunio.

dal 76' Tommaso AUGELLO s.v. - Entra nel finale, troppo poco per giudicarlo.

Fabio DEPAOLI 5,5 - Gioca una partita diligente coprendo la sua zona in modo scolastico. Soffre quando Alex Sandro avanza. Nella ripresa deve uscire per un problema fisico.

dal 50' Mehdi LERIS 5,5 - Prestazione fotocopia di quella di Depaoli almeno dal punto di vista del rendimento. Prova a dare una mano in mezzo al campo con risultati scarsi.

Morten THORSBY 6 - Il norvegese gioca un buon primo tempo e nella ripresa si fa vedere anche in fase offensiva scagliando un gran destro dal limite di poco a lato. Se le maglie del centrocampo della Samp sono molto strette, il merito è anche se non soprattutto suo.

Jakub JANKTO 5,5 - Grande dinamismo in mezzo al campo: si fa notare per due bolidi dalla distanza neutralizzati da Buffon. Ma può e deve dare di più.

dal 62' Manolo GABBIADINI 5 - Impatto zero sulla partita. Non si vede quasi mai e non dà quella vivacità necessaria alla Samp per provare a raddrizzare la partita.

Karol LINETTY 5,5 - Prestazione opaca. Si vede poco ed è nettamente al di sotto dei suoi standard abituali.

Gaston RAMIREZ 6 - Gioca tra le linee a supporto di Caprari e a conti fatti non sfigura. Ha il merito di soffiare il pallone ad Alex Sandro dando il la all'azione del momentaneo 1-1 della Sampdoria. Ha un piede velenoso e nel finale crossa a centro area una punizione che fa venire i brividi a Buffon.

Gianluca CAPRARI 6,5 - Poche fiammate, ma importanti. Segna un gol da grande opportunista con un destro di prima intenzione che non dà scampo a Buffon e prova a mettere pressione alla difesa bianconera nonostante sia un po' troppo isolato. Rovina in parte la sua prova rimediando l'espulsione nel finale.

All.: Claudio RANIERI 6,5 - Merita un bel voto perché ha il merito di tenere viva la partita fino all'ultimo secondo. Linee strette in mezzo al campo e ripartenze ficcanti con Ramirez bravo a giocare tra le linee. L'aveva preparata bene: poi è chiaro che, di fronte a prodezze come quelle di Dybala e Ronaldo, anche il miglior stratega del mondo può fare poco.

Paulo Dybala in azione in Sampdoria-Juventus Serie A 2019-20Getty Images

JUVENTUS

Gianluigi BUFFON 6,5 - Sicuro tra i pali, festeggia con una vittoria il primato di presenze in Serie A (647) che ora detiene a pari merito con Paolo Maldini. Sul gol di Caprari non può fare nulla, attento su due conclusioni da fuori di Jankto.

DANILO 6 - Presidia la corsia di destra senza andare mai in sofferenza, fatta eccezione per qualche leggerezza di troppo nei minuti finali.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Preciso nelle chiusure, bravo come al solito quando deve far partire l'azione. E stavolta non commette sbavature restando concentrato fino alla fine.

Merih DEMIRAL 6 - Parte malissimo perdendo un pallone sanguinoso e rischiando il fallo da rigore su Murru. Si riprende e vince tutti i duelli in area di rigore. Troppo nervoso, rimedia un giallo evitabile per uno 'scambio di cortesie' con Caprari.

Alex SANDRO 6,5 - Combina un doppio pasticcio in occasione del gol della Sampdoria. Però i due assist per i gol di Dybala e Ronaldo sono semplicemente perfetti: quando crossa così è una gioia per gli occhi.

dall'82' Mattia DE SCIGLIO s.v. - In campo solo pochi minuti, non giudicabile.

Adrien RABIOT 5,5 - Lento, prevedibile e poco intraprendente. Si limita al compitino e perde sempre un tempo di gioco. A tratti dà l'impressione di essere un corpo estraneo alla squadra. Cresce nella ripresa dopo un primo tempo pessimo.

Miralem PJANIC 6,5 - Appoggi sempre precisi e la solita nitidezza di pensiero. In più almeno 2-3 interventi preziosi a fare da schermo davanti alla difesa. Si conferma un giocatore insostituibile.

Blaise MATUIDI 5,5 - Solita prova generosa del centrocampista francese che non si risparmia e ripaga la fiducia concessagli da Sarri. Però quel gol di testa sbagliato a tu per tu con Audero grida vendetta e spiega l'insufficienza.

Paulo DYBALA 7,5 - Sblocca il risultato con un sinistro al volo dal coefficiente di difficoltà altissimo. Una prodezza straordinaria che lo esalta: si rende utile anche in fase di ripiegamento dando una mano ai compagni. Cala leggermente nella ripresa.

dal 77' Douglas COSTA s.v. - Gioca uno scampolo di partita, prova qualche accelerazione ma entra in una fase in cui la Juventus pensa soprattutto a tenere il pallone.

Gonzalo HIGUAIN 6 - Tatticamente fondamentale nel tridente sarriano per la sua capacità di essere un punto di riferimento per i compagni e per la sua propensione al dialogo quando viene chiamato in causa. Si vede poco nella ripresa e viene sostituito.

dal 70' Aaron RAMSEY 6 - Il gallese stenta a entrare in partita, poi all'improvviso si accende e serve un assist in profondità perfetto per il 3-1 di Ronaldo cancellato dal VAR.

Cristiano RONALDO 7,5 - Fino al momento del gol del 2-1 non aveva giocato una gran partita, per usare un eufemismo. Ma il gesto atletico che precede l'incornata è impressionante: rimane letteralmente sospeso in aria per un lasso di tempo che sembra un'eternità. La prodezza lo esalta e gioca un secondo tempo da protagonista assoluto.

All.: Maurizio SARRI 7 - Insiste nel tridente e ha ragione sia dal punto di vista del gioco che del risultato. La sua Juventus tiene sempre il pallone e impone il proprio gioco a costo di rischiare qualcosa dietro. Quella di Marassi è la sua vittoria numero 100 in Serie A in 169 panchine complessive: non male.