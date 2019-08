Le pagelle di Sampdoria-Lazio 0-3: Immobile e Luis Alberto da sogno

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 7 - 7 a un portiere che ha preso tre gol? Ebbene sì, perché è grazie al suo stoico lavoro - su Immobile, su Correa, ma non solo - che la Sampdoria limita la goleada.

Bartosz BERESZYNSKI 4,5 - Lascia sempre troppo spazio a Lulic, ma la vera frittata la combina nel secondo tempo, con quel pallone perso che apre il contropiede dello 0-2 di Correa.

Jeison MURILLO 6 - Nonostante il netto ko, almeno fin quando la Samp rimane in partita lui non demerita. Ottimo in più di un intervento in uno contro uno.

Omar COLLEY 5,5 - Individualmente non ha troppe colpe nemmeno lui per la sconfitta, ma non riesce minimamente a mettere una pezza ai tagli laziali.

Nicola MURRU 5 - Attacca poco e subisce le avanzate di Lazzari. Serata complicata.

Albin EKDAL 5 - Resiste finché può, ma non ha la qualità per contrastare il palleggio e le ripartenze della Lazio.

Ronaldo VIEIRA 5,5 - Troppo compassato quand'è in possesso del pallone, anche se è lui, a fine primo tempo, ad avere la prima palla gol vera creata dalla Samp.

Karol LINETTY 5,5 - Motorino inesauribile di centrocampo, prova a dare una sferzata alla Sampdoria ma si affloscia ben presto (dal 66' Mehdi LERIS 6 - Trova il tempo di calciare in porta, senza spaventare troppo Strakosha)

Manolo GABBIADINI 6,5 - Il migliore della Sampdoria dopo Audero. Se non altro ci prova, calciando a ripetizione e, sull'1-1, costringendo Strakosha a un gran volo (dal 76' Federico BONAZZOLI s.v.)

Fabio QUAGLIARELLA 5 - Si batte come può, ma stavolta non è serata. Ha pochi palloni giocabili e non riesce mai a calciare verso la porta.

Gianluca CAPRARI 4,5 - Lento, fuori forma, senza idee. Da sinistra non crea pericoli, regalando un apporto nullo alla Sampdoria. Inevitabilmente sostituito a metà ripresa (dal 66' Jakub JANKTO 5,5 - Entra in un contesto sfavorevole e praticamente non si vede)

All. Eusebio DI FRANCESCO 5 - A centrocampo patisce una evidente differenza di qualità con la Lazio e non riesce ad attuare le contromosse corrette.

L'abbraccio fra Luis Alberto e Ciro Immobile, Sampdoria-Lazio, LaPresseLaPresse

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 7 - Fa ampiamente il suo, dimostrandosi all'altezza quando la Sampdoria lo punge: grandi le parate su Vieira nel primo tempo e Gabbiadini nella ripresa.

Luiz FELIPE 6,5 - Ha buon gioco dell'evanescente Caprari. Non deve impegnarsi più di tanto per portare a casa la sufficienza.

Francesco ACERBI 6,5 - Avvio difficoltoso, con qualche scivolone che non fa ben sperare. Poi prende completamente le misure a Quagliarella (dal 70' Denis VAVRO 6 - Esordisce in A nel contesto più semplice possibile)

Stefan RADU 6 - I rientri verso il centro di Gabbiadini lo costringono a qualche affanno, ma anche lui se la cava bene.

Manuel LAZZARI 7 - Bell'esordio in campionato con la nuova maglia. Ara la fascia per un tempo intero, sfornando assist ai compagni e dimostrando di non aver patito il salto dalla SPAL alla Lazio (dal 65' Adam MARUSIC 6 - Un paio di sgroppate, ma il grosso era già stato fatto)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7,5 - A tratti lussuoso. Ha voglia, è in forma e si vede. Tra un'ottima giocata e l'altra, regala a Immobile lo splendido assist del tris (dal 77' Danilo CATALDI s.v.)

Marco PAROLO 6 - Non ha l'eleganza di Lucas Leiva, ma la Lazio non ne risente. Essenziale nelle giocate, non porta troppo palla e protegge bene la difesa.

Luis ALBERTO 7,5 - Testa alta, piedi educati, assieme a Milinkovic-Savic è il delizioso uomo assist della Lazio: due volte manda in porta i compagni, due volte i compagni vanno a segno.

Senad LULIC 6 - Ha subito la palla del vantaggio, ma non la sfrutta. Fa il suo, partecipando alla manovra laziale e facendo partire qualche cross interessante.

Joaquin CORREA 7 - Timbra il gol dell'ex, senza esultare. Rete meritata, perché in coppia con Immobile crea scompiglio per tutta la gara nella difesa di casa.

Ciro IMMOBILE 7,5 - Ha intenzione di riscattarsi dopo una stagione a due facce e inizia come meglio non potrebbe. Pericolo costante per la difesa doriana, segna due gol e ne sfiora almeno il doppio. Ritrovato.

All. Simone INZAGHI 7 - Il gioco è sempre lo stesso: piacevole, gradevole, organizzato. Se Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile continueranno così, la Lazio potrà davvero divertirsi.