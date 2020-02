Le pagelle di Sampdoria-Napoli 2-4: Quagliarella ci regala un altro capolavoro. Demme entra e segna

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 5,5 - Non ha colpe nei primi tre gol, ma macchia la sua prestazione con un'uscita sciagurata proprio all'ultimo respiro che costa il 4-2 di Mertens

Morten THORSBY 6 - Reinventato da Ranieri terzino si vede che non è il suo, ma si sacrifica per la causa. Lotta come sempre, ma concede a Zielinski il cross dell'1-0

Lorenzo TONELLI 6 - Seconda presenza nel secondo ritorno a Genova e altra buona prova, densa di anticipi e chiusure puntuali

Omar COLLEY 5 - Altra serata da dimenticare per il difensore gambiano. Dopo 180 secondi si fa anticipare da Milik alla prima occasione utile del Napoli. Sbaglia tempi e modalità degli interventi, perdendo puntualmente il duello con il polacco. Nel 3-2 è sfortunato e fornisce l'assist a Demme

Tommaso AUGELLO 6 - E' chiamato ad un compito non facile: contenere le scorribande di Callejon. Ci riesce egregiamente. Ha tempo anche di regalarsi un paio di azioni offensive

Gaston RAMIREZ 6,5 - Nei primi 20 minuti soffre tantissimo il duello con Lobotka, poi Ranieri lo avanza da trequartista e inizia lo spettacolo: l'uruguaiano sfrutta tutto lo spazio tra le linee del Napoli e con un paio di fiammate costringe il centrocampo partenopeo ad abbassare il baricentro. Unica macchia del primo tempo? Sbaglia un gol già fatto colpendo il palo nel finale. Nella ripresa La Penna gli annulla un eurogol in mezza rovesciata per un tocco di mano dubbio di Gabbiadini a inizio azione. Si innervosisce, si fa ammonire e... si fa togliere da Ranieri (dal 67' MARONI 5,5 - Entra sul 2-2, ma non riesce a lasciare il segno sulla gara)

Albin EKDAL 6 - Lotta e corre senza pausa, anche a costo di commettere qualche fallo di troppo. Da una sua invenzione nasce il capolavoro di Quagliarella

Karol LINETTY 5,5 - E' sempre in rincorsa, come quando perde Elmas in occasione del 2-0 Napoli. Passo indietro rispetto alle ultime prestazioni

Jakub JANKTO 6 - E' il quarto moschettiere dell'attacco di Ranieri con strappi improvvisi e assist al bacio come nel caso del cross prima del palo di Ramirez nel primo tempo (dal 79' R. VIEIRA S.V.)

Manolo GABBIADINI 6,5 - Si vede poco, ma è essenziale quando tocca il pallone. Bellissima la sponda per Ramirez sul gol annullato dal Var per un suo tocco di mano. Freddo dal dischetto

Fabio QUAGLIARELLA 7 - Per intensità e presenza, la migliore gara della sua stagione. Poi, beh poi c'è la perla al 25'. In casa, era da marzo 2008 (contro il Catania, con l'Udinese) che non segnava un gol da fuori area in Serie A. Quando Fabio vede il Napoli fiuta la preda: è andato a segno quattro volte nelle ultime sei gare di campionato contro i partenopei. La mezza rovesciata ricorda un suo gesto identico in un Napoli-Udinese del gennaio 2009. Un capolavoro. Per tutto il primo tempo prova a segnare la doppietta, ma viene fermato da Meret sul più bello. Nella ripresa si guadagna il rigore (poi realizzato da Gabbiadini) vincendo il duello con Manolas che gli aggancia la caviglia e lo costringe a chiedere il cambio. Con la sua uscita dal campo, si spegne l'entusiasmo blucerchiato (dal 76' BONAZZOLI 5 - Chi l'ha visto?)

All. Claudio RANIERI 6 - La sua Samp segna per la prima volta in campionato nella prima mezz'ora alla 22a giornata. Ha concesso sempre un terzo di gara agli avversari. E' da qui che deve partire il tecnico romano, dall'approccio mentale. Gli elementi per raggiungere la salvezza ci sono, ma vanno cambiati gli interpreti della retroguardia: 37 gol subiti sono un campanello d'allarme. Yoshida ci sarà contro il Torino?

Milik - Sampdoria-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

--- Le pagelle della Napoli ---

Alex MERET 6 - Nessuna colpa nè sull'acrobazia di Quagliarella nè sul rigore di Gabbiadini. Preciso e attento sul resto

Elseid HYSAJ 5,5 - Scivola sul gol di Quagliarella, mezzo punto in meno

Giovanni DI LORENZO 6 - Adattato ancora centrale difensivo, non sfigura contro un tandem ben assortito come quello doriano. Spizzata d'autore in occasione del 2-0 di Elmas

Kostas MANOLAS 5,5 - Regala le speranze agli uomini di Ranieri franando letteralmente adosso a Quagliarella: intevento che poteva risparmiarsi

MARIO RUI 6 - Spinge tanto, ma soffre anche la spinta e il fisico di Gabbiadini, come in occasione del gol annullato a Ramirez

Eljif ELMAS 6,5 - Schierato da titolare per l'indisponibilità di Allan va vedere tante cose buone e sfruttando, specialmente nel primo tempo, le voragini concesse dalla mediana blucerchiata. Dopo aver segnato il 2-0 il macedone piange calde lacrime: il primo gol in Serie A non si scorda mai (dal 78' POLITANO S.V.)

Stanislav LOBOTKA 6 - Esordio dal primo minuto per il nuovo arrivo dal Celta Vigo. Avvio di personalità dello slovacco, co-adiuvato da Elmas in cabina di regia. Più passa il tempo, però, più sparisce dalla manovra azzurra, fino a quando Gattuso lo richiama in panchina (dal 61' DEMME 7 - Non parte tra gli undici titolari per un attacco influenzale. Entra, prende le redini del centrocampo e mette la firma della vittoria con un tiro al volo. Secondo gol in carriera per il classe '91. What Else?)

Piotr ZIELINSKI 6 - Pronti-via e offre un assist al bacio a Milik per l'1-0. Si spegne un po' per poi riaccendersi nella ripresa quando segna in fuorigioco. Partita altalenante

José Maria CALLEJON 5,5 - Si vede poco, per la gioia di Augello (dal 72' MERTENS 6,5 - Anche lui entra (dopo quasi due mesi di assenza) e segna, dopo aver rischiato un infortunio alla spalla. Il record realizzativo di Hamsik è 2 soli gol

Arkadiusz MILIK 6,5 - 15 dei 35 gol in Serie A del polacco sono arrivati con il suo primo tiro dell’incontro. Cinismo al servizio della banda di Ringhio

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Gara da vero capitano con qualche colpo di genio qua e là

All. Gennaro GATTUSO 7 - Azzecca i due cambi di Mertens e Demme: l'essenza del mestiere dell'allenatore sta tutta qui. Interpretare il tempo della partita. Lo sta facendo egregiamente: i risultati, ora, sono dalla sua