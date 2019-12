Le pagelle di Sampdoria-Parma 0-1: bene Sepe e Kucka, molto male la squadra di Ranieri

=== SAMPDORIA ===

Emil AUDERO 6 - In fin dei conti subisce gol nell'unico vero tiro nello specchio della porta del Parma. Sfortunato.

Morten THORSBY 5,5 - Non benissimo. Gervinho nella ripresa quando spinge fa male e lui non riesce mai a fermarlo.

Alex FERRARI 6 - Uno dei pochi sufficienti, anche perché Cornelius oggi non è certo in giornata di grazia.

Omar COLLEY 6,5 - Prestazione complessivamente in linea con quella del compagno. Utile anche in fase offensiva, ma nella palla gol più importante del match Sepe si supera.

Nicola MURRU 5,5 - Così come Thorsby, si limita unicamente a difendere. Malissimo nel primo tempo con Darmian che lo salta in ogni modo, migliora nella ripresa, ma nel complesso non è sufficiente.

Gaston RAMIREZ 4,5 - Molto male la Sampdoria nella zona mediana del campo, ma è lui il peggiore, dato che sbaglia praticamente ogni pallone che tocca. (Dal 58' Mehdi LERIS 5 - Di poco meglio rispetto al collega sostituito).

Albin EKDAL 5 - Protegge in maniera preziosa la difesa, anche se il Parma spinge poco. Però fatica ad impostare e la Sampdoria si ritrova praticamente senza centrocampo.

Ronaldo VIEIRA 5,5 - Qualche cosa buona, qualche errore e un brusco calo ad inizio ripresa. (Dal 58' Karol LINETTY 5 - Entra ma non riesce mai a rendersi utile e corre semplicemente a vuoto sulla mediana).

Sampdoria-Parma, Jankto rimane 'al palo'LaPresse

Jakub JANKTO 5,5 - Torna spesso e volentieri a dare una mano a Murru in difficoltà nel primo tempo. Così davanti non punge praticamente mai. Bravo e lucido nella ribattuta del rigore, peccato che entra in area prima della battuta e quindi il gol non è valido (Dal 79' Gianluca CAPRARI S.V).

Manolo GABBIADINI 5 - Se almeno Quagliarella prova a muoversi e a farsi vedere in zona offensiva, Manolo non riesce mai. Corre a vuoto, anticipato perennemente da Iacoponi.

Fabio QUAGLIARELLA 5 - Ha una palla giocabile, il rigore, e la sbaglia.

All. Claudio RANIERI 5 - Dopo qualche gara positiva la Sampdoria torna a giocare veramente molto male. Ok vero, con il rigore poteva arrivare il pareggio, però la squadra blucerchiata per molti tratti fatica a fare tre passaggi di fila, troppo incline all'errore. E poi oggi il centrocampo veramente non si vede. Partita negativa nel complesso, e il calendario non aiuta...

=== PARMA ===

Luigi SEPE 7,5 – E' lui il volto immagine di questo Parma, cinico davanti e solido dietro. Bravissimo a respingere il rigore di Quagliarella, pazzesco nell'intervento qualche minuto dopo su Colley.

Matteo DARMIAN 6,5 - Soprattutto nel primo tempo è uno dei migliori, con le tante sgroppate e i molti cross sulla fascia. Cala nella ripresa.

Simone IACOPONI 6 - Gabbiadini non è certo un pericolo quest'oggi e passa una serata senza grossi patemi.

BRUNO ALVES 6 - Sempre perfetto sulle palle alte, sono tutte sue. Per il resto tiene Quagliarella senza troppe sbavature.

Riccardo GAGLIOLO 6,5 - Non spinge tanto, ma dietro è una sicurezza. Perfetto anche in alcune diagonali difensive.

HERNANI 7 - In crescita. In Coppa Italia aveva fatto bene contro il Frosinone, oggi si conferma. Bene in impostazione e in ripiegamento, si cimenta anche in diverse sortite offensive.

Kucka, Sampdoria-Parma, Serie A 2019/20LaPresse

Juraj KUCKA 7,5 - Solo 45' di gioco ma partita di grandissima qualità. Sia da falso nove che in mezzo al campo domina. Giocatore veramente sottovalutato, un vero e proprio tuttocampista. Il più in forma del Parma di questo periodo. (Dal 46' Gaston BRUGMAN 6 - Entra nella ripresa e aiuta Hernani in fase di interdizione e di impostazione).

Antonino BARILLA' 6,5 - E' tornato finalmente il gladiatore Tonino! Corre per quattro, subisce una caterva di falli, fa ammonire due avversari. Fa esattamente quello che gli chiede D'Aversa.

GERVINHO 6 - Nel primo tempo è quasi irritante, dato che giochicchia in mezzo al campo a due all'ora. Nella ripresa però si ricorda di essere un attaccante dalla velocità paurosa e quando inizia a correre fa veramente male. Alcune sue rasoiate seminano il panico nella difesa ospite.

Dejan KULUSEVSKI 5 - Secondo passo indietro dopo il match non irresistibile contro il Milan. Forse inizia a sentire la pressione e i troppi occhi addosso, forse si pretende anche troppo da un giocatore che, ricordiamolo sempre, ha solo 19 anni. Il risultato comunque è un match negativo, mai nel vivo dell'azione. (Dall'83' Alberto GRASSI S.V)

Andreas CORNELIUS 5 - Spesso rallenta il gioco, non riesce mai a farsi trovare pronto in mezzo all'area. (Dal 68' Kastriot DERMAKU 4,5 - Entra per dare solidità in difesa, combina la frittata su Quagliarella).

All. Roberto D’AVERSA 6,5 - Vittoria ottenuta col minimo sforzo, ma comunque a guardare la classifica il suo Parma vola ed è lui l'artefice di questo. Bravo a scegliere Hernani nel mezzo ispirato, Kucka solito gladiatore. Stavolta però deve anche ringraziare Sepe per i miracoli nel finale.