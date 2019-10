SAMPDORIA

Emil AUDERO 6 - Non deve compiere alcuna parata, fortunato sul destro di Pastore che finisce a fil di palo. Reattivo nel primo tempo in uscita con i piedi ad anticipare Kalinic.

Bartosz BERESZYNSKI 6,5 - Buon primo tempo: non soffre dietro e si fa vedere anche al tiro con un destro velenoso da fuori. Ripresa più complicata, ma supera ampiamente la sufficienza.

Jeison MURILLO 6 - Pomeriggio tranquillo per il colombiano: Kalinic e Dzeko non gli creano grossi grattacapi.

Omar COLLEY 6 - Stilisticamente non impeccabile, ma efficace al punto giusto. Quando serve usa la sciabola senza farsi troppi problemi.

Nicola MURRU 6 - Il terzino si fa apprezzare nelle due fasi anche se la Roma attacca soprattutto dalla sua parte nella ripresa. Nel finale causa l'espulsione di Kluivert con l'ennesima percussione.

Emiliano RIGONI 5,5 - Le potenzialità per spaccare la partita le avrebbe, ma non sfrutta a dovere i pochi spazi concessi dalla Roma. Troppo timido.

dal 60' Fabio DEPAOLI 6,5 - Entra benissimo in partita piazzandosi sulla destra e spingendo con buona continuità. Va anche vicino al gol con un destro dal limite dell'area.

Ronaldo VIEIRA 6 - Si fa subito ammonire per una trattenuta evidente ai danni di Zaniolo. Il cartellino giallo tuttavia non lo condiziona più di tanto: gioca una partita ordinata facendo un buon filtro davanti alla difesa.

Andrea BERTOLACCI 6 - Rientro incoraggiante dell'ex centrocampista del Milan che non giocava da quasi un anno. Nei primi 20 minuti prende per mano la squadra, poi comprensibilmente cala alla distanza chiudendo la partita con i crampi. Mezzo voto in meno per l'inutile ammonizione per una gomitata evitabile ai danni di Zaniolo.

dal 73' Albin EKDAL 6 - Entra nel finale dando il suo contributo in mezzo al campo e recuperando anche qualche pallone.

Jakub JANKTO 6 - Presidia la corsia sinistra di metà campo senza incidere più di tanto nel match. Nel finale prova a farsi vedere con il sinistro ma non ha fortuna.

Manolo GABBIADINI 5 - Si fa notare più per le incomprensioni con i compagni che per le giocate. Un colpo di testa debole a lato e poi il nulla. Inconcludente.

dal 65' Federico BONAZZOLI 6 - Tutta un'altra musica rispetto a Gabbiadini. Non fa sfracelli, sia chiaro, ma attacca la profondità e va anche alla conclusione con un sinistro che impegna Pau Lopez.

Fabio QUAGLIARELLA 5 - Lotta su tutti i palloni ma non è certo la sua giornata migliore. Impegna Pau Lopez solo con un sinistro innocuo dal limite dell'area. Alla Samp mancano terribilmente i suoi guizzi e soprattutto i suoi gol.

All.: Claudio RANIERI 6,5 - Imposta una partita attenta e umile imbrigliando la Roma con un 4-4-2 solido. Nel finale prova a vincerla indovinando in cambi. Punto incoraggiante e pesante che muove la classifica.

Jordan Veretout - Sampdoria-Roma Serie A 2019-20LaPresse

ROMA

Pau LOPEZ 6,5 - Viene impegnato seriamente solo in una circostanza da un sinistro potente sul primo palo di Bonazzoli facendosi trovare pronto. Per il resto la fa da spettatore.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Prova attenta del terzino che viene impegnato poco in fase difensiva. A differenza del solito si fa vedere poco in fase offensiva.

Gianluca MANCINI 7 - Il migliore in campo. Dietro non commette sbavature e spesso si sgancia in avanti alla ricerca del gol. Conferma di digerire sempre meglio la difesa a quattro.

Chris SMALLING 6,5 - Prova molto positiva quella del difensore inglese, bravo nelle chiusure e negli anticipi. Splendida una diagonale nella ripresa ad anticipare Depaoli lanciato verso Pau Lopez.

Aleksandar KOLAROV 5,5 - Il terzino serbo è stranamente impreciso negli appoggi. Nel primo tempo sbaglia un paio di palloni non da lui, nella ripresa può calciare in due occasioni col sinistro ma spara in tribuna.

Jordan VERETOUT 6,5 - Il belga va a sprazzi, ma quando si accende incanta. Splendidi un paio di lanci nella ripresa a tagliare il campo.

Bryan CRISTANTE s.v. - Si fa male dopo pochi minuti, non giudicabile.

dall'8' Javier PASTORE 6,5 - Schierato nel ruolo di mediano, si fa apprezzare per la precisione dei suoi tocchi. Prova anche diversi lanci in profondità, nel finale sfiora il gol con un destro a fil di palo.

Justin KLUIVERT 5 - Combina poco o nulla per tutta la partita, nel finale si fa anche espellere piuttosto ingenuamente. Partita da dimenticare in fretta per lui.

Nicolò ZANIOLO 5,5 - Costringe Vieira e Bertolacci a spendere due falli da ammonizione. Quando parte palla al piede è incontenibile, ma sbaglia troppe scelte negli ultimi 20 metri. Sciagurato il passaggio in profondità fuori misura per Kalinic nel primo tempo.

Alessandro FLORENZI 5,5 - Gioca esterno alto a sinistra e si vede pochissimo. Non è il suo ruolo, ma da lui è lecito attendersi qualcosa in più.

dal 75' Diego PEROTTI 5,5 - Impatto nullo sulla gara, trova anche il modo di farsi ammonire nel finale.

Nikola KALINIC 5,5 - Cerca di dare una mano ai compagni con un lavoro di sponda e qualche scatto in profondità, ma di fatto non gli arriva un pallone giocabile. A fine primo tempo è costretto a uscire per infortunio.

dal 47' pt. Edin DZEKO 5,5 - Gioca con una maschera a protezione dello zigomo destro e comprensibilmente è condizionato. Si fa notare solo per un destro telefonato tra le braccia di Audero.

All. Paulo FONSECA (in panchina Nuno CAMPOS) 5,5 - Nel primo tempo il giro palla è di una lentezza esasperante. La squadra cresce nella ripresa ma fa troppo poco per meritare i 3 punti. E la maledizione infortuni prosegue.