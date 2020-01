Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 - Spettatore non pagante nella prima frazione, maggiormente sollecitato nella ripresa: ringrazia il palo, poi è bravo a dire di no a Caputo.

Bartosz BERESZYNSKI 6 - Controlla bene Boga nel primo tempo, ma dopo l'intervallo viene messo in difficoltà dall'avversario: lo salva il palo (dal 72' Ronaldo VIEIRA 5,5 - Non granché. Qualche pasticcio, un destro malamente sparacchiato in curva)

Lorenzo TONELLI 6 - Qualche pallone buttato in avanti senza troppo senso, ma difensivamente non si complica la vita nel giorno del suo secondo esordio con la Samp (dal 72' Vasco REGINI 6 - Controlla la situazione nel finale)

Omar COLLEY 6 - Un'ammonizione e un disimpegno rivedibile verso Audero, ma nel complesso anche lui se la cava.

Tommaso AUGELLO 6,5 - Spinge con continuità e pure con buona qualità. I palloni più pericolosi nell'area del Sassuolo spiovono proprio dal suo piede.

Gaston RAMIREZ 5,5 - Spento. Un paio di giocate di qualità e poco altro. Tanto che Ranieri lo toglie già al quarto d'ora della ripresa (dal 60' Gianluca CAPRARI 5,5 - Porta maggiore brillantezza nell'attacco doriano, ma nemmeno lui è preciso alla conclusione)

Morten THORSBY 6 - Il suo contributo in fase di interdizione c'è, anche se qualità tecniche non sono esattamente eccelse. E per una squadra che deve cercare la vittoria è un guaio.

Albin EKDAL 6 - Suo il lancio per Gabbiadini che porta al rosso per Peluso. Prova a portare ordine in mezzo al campo, senza strafare.

Karol LINETTY 6 - Elettrico e propositivo. In coppia con Augello è uno dei blucerchiati che provano a spezzare l'equilibrio. Prima a sinistra e poi sulla fascia opposta.

Manolo GABBIADINI 6 - Provoca l'espulsione di Peluso e nel finale prova in tutti i modi a rendersi pericoloso: Consigli e poi Obiang si oppongono.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Senza rifornimenti nel primo tempo, nella ripresa riceve più palloni e va pure vicino al gol. Ma non è giornata, né per lui né per la Sampdoria.

All. Claudio RANIERI 5,5 - Altro passo indietro. Nemmeno quando la propria squadra rimane in superiorità numerica trova il modo di bucare l'organizzazione difensiva del Sassuolo.

Quagliarella in Sampdoria-SassuoloGetty Images

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 - Bravo a farsi trovare pronto sui tentativi doriani verso la sua porta, in primis quelli di Gabbiadini e Linetty. Sicuro.

Jeremy TOLJAN 6 - Una sola sfrecciata verso il fondo in 90 minuti in cui, ovviamente, è costretto a tenere la posizione. Con qualche spazio di troppo lasciato ad Augello.

Filippo ROMAGNA 7 - Nonostante l'inferiorità numerica, e nonostante abbia di fronte uno come Quagliarella, non trema. Gran bella prestazione.

Federico PELUSO 5 - La sua gara dura appena 25 minuti: fallo in (presunta) chiara occasione da gol e rosso diretto. Decisione discutibile di Piccinini, ma anche lui va a cercarsela, venendo beffato sullo scatto da Gabbiadini.

Georgios KYRIAKOPOULOS 7 - Costretto quasi immediatamente a spostarsi al centro dopo il rosso a Peluso, non delude. Anzi: assieme a Romagna forma un muro difficilmente valicabile.

Pedro OBIANG 7 - Uomo ovunque del Sassuolo. Preziosissimo con i suoi interventi difensivi e pure nella gestione del pallone. E nel finale è fondamentale nel deviare sopra la traversa un sinistro a botta sicura di Gabbiadini. Bella prestazione da ex.

Manuel LOCATELLI 6,5 - Positivo anche lui in coppia con Obiang. Specialmente in una ripresa in cui si "scioglie", gestendo bene i palloni che passano per i suoi piedi.

Domenico BERARDI 6 - Limitato offensivamente e spesso costretto a dare una mano in fase difensiva. Però trova il modo di mandare in porta Boga, che colpisce il palo (dal 90' Filip DJURICIC s.v.)

Hamed TRAORE 5,5 - Non ha nemmeno il tempo di entrare veramente in partita che De Zerbi lo toglie dal campo per equilibrare la squadra dopo il rosso a Peluso (dal 29' ROGERIO 6 - Entra quasi a freddo, ma non si fa sorprendere, tenendo bene la propria fascia di competenza)

Jeremie BOGA 6,5 - Si esprime meglio dopo l'intervallo, creando non pochi grattacapi alla difesa della Sampdoria. Sua l'occasione più grande del match: palo pieno.

Francesco CAPUTO 5,5 - Unica punta di una squadra in 10 uomini, non può che soffrire. Anche se si batte assieme ai compagni e rischia pure il colpaccio, trovando le gambe di Audero (dall'85' Mert MULDUR s.v.)

All. Roberto DE ZERBI 6,5 - Porta a casa uno 0-0 che vale come una vittoria, visto il contesto. E senza nemmeno rinunciare al proprio stile di gioco.