Le pagelle di Sampdoria-Udinese 2-1: Gabbiadini favoloso, Ramirez e Nestorovski scatenati

=== Sampdoria ===

Emil AUDERO 6: incolpevole sulla rete di Nestorovski. Allo scadere del match, blocca in due tempi un insidioso tiro a incrociare di Pussetto.

Fabio DEPAOLI 5,5: spinge a tratti in un momento di difficoltà della squadra. Poi si fa male e, al 38', è costretto a uscire.

Dal 38' Morten Thorsby 6: il norvegese ex Heereenven gioca fuori ruolo, da terzino destro, limitandosi al compitino, tuttavia senza commettere sbavature.

Guanmarco FERRARI 5,5: qualche difficoltà di troppo nel contenere Nestorovski nei primi 45'. Compiti facilitati, nella ripresa, con l'Udinese in 10 uomini.

Omar COLLEY 6,5: sbarra la strada a chiunque gli si pari di fronte. Prestazione granitica da parte del centrale difensivo gambiano.

Nicola MURRU 6: buona corsa lungo la corsia sinistra, da cui lascia partire anche qualche cross interessante.

Gaston RAMIREZ 7: talento, dribbling, giochi di prestigio palla al piede. Di quelli che fanno impazzire Jajalo, che si fa pure espellere. E, aspetto fondamentale, freddezza sul penalty che risolve la partita.

Andrea BERTOLACCI 5: perde malamente, nella propria trequarti, il pallone che si trasformerà poi nella rete di Nestorovski. Poi si infortuna al polpaccio e viene sostituito al 44'.

Dal 44' Karol Linetty 6: ossigeno e tanti palloni recuperati a metà campo. Fisicamente non sembra patire il rientro dopo il lungo stop.

Albin EKDAL 6,5: fosforo e lucidità in fase nevralgica. Lo svedese è un ottimo "lido" di raccordo tra le due fasi.

Jakub JANKTO 6,5: percorre i chilometri instancabilmente. L'ex di turno sfiora anche l'acuto personale sullo 0-0: Musso glielo nega.

Fabio QUAGLIARELLA 6,5: non segna ancora ma si sacrifica tantissimo per la squadra. Sia tatticamente, sia quando si tratta di andarsi a prendere il rigore che deciderà il match.

Dal 78' Gianluca Caprari: sv.

Manolo GABBIADINI 7,5: quando si parla di gesto tecnico "che vale il prezzo del biglietto"... La sua punizione-capolavoro, oltre ad assolvere a questo nobile scopo, rimette in carreggiata la Sampdoria che poi, nella ripresa, anche approfittando dell'espulsione di Jajalo fa suo il match. Talento.

Mister Claudio RANIERI 7: ancora una volta, fa lo stesso effetto di un antibiotico su un'influenza da cui è difficile guarire. Quarto risultato utile consecutivo: 8 punti che portano la Samp a quota 12, buona per tenersi fuori dalla zona retrocessione.

=== Udinese ===

Juan MUSSO 7: gli unici palloni su cui non arriva sono quelli imprendibili calciati da Gabbiadini (su punizione) e Ramirez (dal dischetto). Per il resto, è una saracinesca umana.

Sebastien DE MAIO 6: commette pochi errori in marcatura. Prestazione certamente positiva. Suo il pallone per Nestorovski in occasione del gol annullato al 3'.

Dall'89' Lukasz Teodorczyk: sv.

William TROOST-EKONG 5: tutto bene fino allo sciagurato pestone rifilato a Quagliarella, valso il calcio di rigore per la Sampdoria.

Bram NUYTINCK 6,5: tornato primo nelle gerarchie difensive con l'avvento di Luca Gotti, gioca un match senza sbavature in difesa e, là davanti, sfiora addirittura l'acuto in un paio di circostanze.

Nicholas OPOKU 6: schierato in fascia per l'infortunio dell'ultimo minuto di Sema, se la cava benino, risultando più efficace, effettivamente, in fase difensiva.

Dal 78' Ignacio Pussetto: sv.

Rolando MANDRAGORA 6,5: lavora per due dopo l'espulsione di Jajalo. Giornata difficile ma da premiare con un'abbondante sufficienza.

Mato JAJALO 4: detto francamente, un giocatore della sua esperienza non può macchiarsi di simili ingenuità. Un tackle da dietro a metà campo, sotto ammonizione e sul punteggio di 1-1, è qualcosa di "criminale", calcisticamente parlando.

Rodrigo DE PAUL 6: pochi spunti sopraffini: con la squadra in inferiorità numerica deve badare maggiormente al sodo.

Jens STRYGER-LARSEN 6: sempre sgusciante sulla fascia sinistra, da cui partono palloni buoni per la fase offensiva.

Kevin LASAGNA 5,5: un'occasione sciupata e ancora troppa timidezza là davanti.

Ilija NESTOROVSKI 7: un gol annullato per posizione di offside millimetrica, uno realizzato aprendo bene il piatto mancno, tanta grinta e corsa là davanti. La sua prima gioia in maglia Udinese, tuttavia, è stata resa vana dalla sciocchezza di Jajalo al 51'.

Dal 53' Hidde ter Avest 5: confusionario, specie quando si tratta di dare una mano in fase di ripiego.

Mister Luca GOTTI 6: la squadra è ben dsposta in campo e lo spirito è quello giusto. La sciocchezza di Jajalo incide tantissimo.