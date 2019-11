Le pagelle di Sassuolo-Bologna 3-1: Caputo decisivo

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6: Rvedibile sul gol del Bologna, per il resto è sempre attento fino al 96'. Promosso.

Jeremy TOLJAN 6,5: Spinge con continuità e copre bene in difesa. L'ex Dortmund sta crescendo in maniera esponenziale.

Filippo ROMAGNA 6,5: Prova di personalità per l'ex Cagliari che annulla Palacio.

MARLON 6: Il suo sanguinoso retropassaggio a inizio gara poteva compromettere la partita del Sassuolo. Un po' troppo svagato.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6: Si limita al compitino ma non commette particolari errori.

Manuel LOCATELLI 6,5: Gioca con personalità e con grinta. L'ex Milan sta crescendo sia come intensità che come qualità. . (dal 78’ Medhi BOURABIA- Entra a far legna e lo fa bene)

Francesco MAGNANELLI 6,5- Il suo cuore, come sempre, è immenso e anche oggi picchia e copre per tutti. Quattro polmoni

Domenico BERARDI 6,5: In questa stagione è ispirato e si vede. Prende tante botte ed esce stremato. (dal 74’ Grégoire DEFREL 6- Si muove bene e sfiora il gol nel finale)

Filip Djuricic 6: Ha tecnica e gioca sempre in maniera intelligente: giocatore prezioso. (dal 61’ Hamed Junior TRAORE 6- Entra e non sfigura rispetto a chi lo ha preceduto.

Jeremie BOGA 6,5: Non si vede molto ma segna il gol del 2-0 in un momento delicato del match e con il Bologan che poco prima aveva sfiorato l'1-1. Decisivo

Francesco CAPUTO 7,5 Non segnava da troppo tempo e con la doppietta realizzata oggi ha dato un chiaro segnale a De Zerbi e ai fantallenatori: Ciccio è tornato

Mister Roberto DE ZERBI 6,5: il suo Sassuolo è vivo più che mai e vince con merito un derby ben giocato dal primo all'ultimo minuto

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5,5 – Incolpevole sul secondo e terzo gol, qualche dubbio resta sul primo dato che poteva fare meglio dopo un precedente miracolo su Locatelli.

Ibrahima MBAYE 5,5 – Spinge male e difende male.

Mattia BANI 5,5 - Un po' meglio rispetto al compagno di reparto ma è sempre in affanno.

DANILO 5 - Caputo gli fa venire il mal di testa e gli scappa via due volte in occasione del primo e del terzo gol. Negativo

Ladislav KREJCI 6 – Uno dei pochi a giocare con continuità fino alla fine.

Andrea POLI 5,5 - La grinta non gli manca ma nel finale spalanca la porta a Caputo che segna il 3-1. Esce stremato (dall’83’ Jerdy Shouten sv)

Gary MEDEL 5,5 Ammonito e non pienamente in partita (dal 61’ Blerim DZEMAILI 5,5 Un po' meglio rispetto a chi lo ha preceduto ma non sufficiente

Mattias SVANBERG 6– Il coraggio non gli manca e prova a tenere in piedi il centrocampo con risultati alterni.

Andreas SKOV-OLSEN 5- Male. Abulico e fuori dal gioco: perdonato per via della giovane età. (dal 54’ Nicola SANSONE 6- L'ex della partita prova a dare la scossa ai suoi compagni: senza successo)

Riccardo ORSOLINI 6,5 – Uno degli ultimi a mollare. Segna il gol del 2-1 e quello del 3-2 gli viene cancellato dal direttore di gara per fuorigioco.

Rodrigo PALACIO 5,5- Don Rodrigo oggi non è decisivo come in altre circostanze. La classe è come sempre cristallina ma le polveri bagnate.

All Sinisa MIHAJLOVIC 5,5- La sua assenza in panchina inizia a pesare. Ai suoi ragazzi sembra mancare brillantezza e grinta. La pausa è una manna dal cielo.

Sassuolo-Bologna 3-1