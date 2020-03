Le pagelle di Sassuolo-Brescia 3-0: Boga, re dei dribbling. Chancellor, serata da dimenticare

--- Le pagelle del Sassuolo ---

Andrea CONSIGLI 6 - Un paio di parate del portierone ex Atalanta salvano il risultato sullo 0-0

Jeremy TOLJAN 6 - Difende bene su Martella, ma attacca poco (dal 54' MULDUR 6 - Fa il suo quando entra)

Filippo ROMAGNA 6,5 - Nessuna sbavatura in marcatura su Balotelli. Poi un infortunio, probabilmente grave, lo costringe al forfait (dal 71' MARLON 6 - Entra a freddo, ma il Brescia è già negli spogliatoi)

Gian Marco FERRARI 6,5 - Le Rondinelle non attaccano? Bene, il centrale si diverte in attacco. Solo la traversa gli nega la gioia più grande

ROGERIO 6 - Il suo rientro restituisce ritmi e equilibrio all'out di sinistra di De Zerbi. Partita sufficiente senza acuti

Manuel LOCATELLI 6,5 - Una gran punizione e tanto lavoro sporco a centrocampo

Mehdi BOURABIA 6,5 - Lancio di 40 metri sui piedi di Caputo: un capolavoro

Domenico BERARDI 6 - Un paio di guizzi, ma si fa male quasi subito (dal 32' DEFREL 6,5 - Entra benissimo e spacca la partita: suo l'assist per il primo gol di Caputo)

Filip DJURICIC 6 - Come tutto il Sassuolo malino nel primo tempo, in crescita nella ripresa

Jeremie BOGA 7 - Il re dei dribbling della Serie A tira fuori il coniglio dal cilindro in occasione del 3-0: l'istantanea perfetta del suo gioco. Potenza, velocità e precisione. E poco prima aveva colpito il palo. Unstoppable

Francesco CAPUTO 8,5 - Basterebbe anche solo il pensiero delicato del messaggio agli italiani, ma l'ex Empoli decide la gara di Reggio Emilia con due colpi da maestro: prima un piazzato dentro l'area di rigore e poi un missile da fuori. Sempre nel vivo dell'azione, un killer implacabile. Con la doppietta di stasera sono 13 gol in campionato, Mancini ci farà un pensierino?

All. Roberto DE ZERBI 7 - Altra vittoria, come all'andata, contro il suo passato. La sua squadra ha un'identità ben precisa. Il tridente d'attacco diverte, la difesa subisce sempre meno (4 gol nelle ultime 5). Si può puntare all'Europa?

Caputo esulta dopo il gol - Sassuolo-Brescia Serie A 2019-20Getty Images

--- Le pagelle del Brescia ---

Jesse JORONEN 5,5 - Sul primo e il terzo gol non può nulla data la distanza ravvicinata, sul 2-0 è troppo statico, ma si riscatta con una paratona sulla punizione di Locatelli

Stefano SABELLI 6 - Uno dei migliori dei suoi, nonostante dalla sua parte ci sia Boga. Spinge in fase offensiva e corre indietro a coprire con spirito di sacrificio

Andrea PAPETTI 5,5 - Complice l'infortunio di Cistana, diventa il terzo giocatore più giovane ad esordire di questa Serie A. La personalità non manca, ma l'attacco del Sassuolo è un brutto cliente e alla fine sfigura anche lui, concedendo troppo spazio a Boga

Jhon CHANCELLOR 4 - Decisamente il peggiore in campo (e non è la prima volta quest'anno). Regala il vantaggio al Sassuolo con un rinvio sbilenco contro Defrel, lascia troppo spazio a Caputo sul 2-0 e si perde Ferrari in occasione della traversa colpita dal centrale. Serata horror

Bruno MARTELLA 5 - In confronto a Sabelli attacca poco e male

Dimitri BISOLI 6 - Dinamismo e velocità al servizio della squadra anche se i suoi lo seguono poco (dal 66' SKRABB 5 - Si lascia scappare Boga in occasione del tris emiliano)

Daniele DESSENA 5 - Manca Tonali, manca qualità. Lui non riesce a colmare il vuoto

Birkir BJARNASON 5,5 - Un cross a Balotelli nel primo tempo rimane l'unica azione dell'silandese degna di nota

Jaromir ZMRHAL 5 - Dovrebbe essere il valore aggiunto, ma è uno dei peggiori

Florian AYE' 5 - Chi l'ha visto? (dal 56' TORREGROSSA 5,5 - Entra per dare peso all'attacco delle Rondinelle, ma dopo 2 minuti Caputo firma la doppietta e il Brescia sparisce)

Mario BALOTELLI 6 - Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso con un paio di occasioni da gol, nella ripresa sparisce (dal 78' DONNARUMMA S.V.)

All. Diego LOPEZ 5 - Troppo poco per sperare nella salvezza. La difesa fa acqua da tutte le parti, l'attacco è sempre più sterile (3 gol nelle ultime 5 uscite). La reazione nervosa latita