Le pagelle di Sassuolo-Cagliari 2-2: super Djuricic, gioia Ragatzu, Berardi croce e delizia

Le pagelle del Sassuolo

Stefano TURATI 5,5 – Non è il pomeriggio di Torino e il passo indietro costa caro. Sul primo gol subito viene scavalcato da Joao Pedro, ma è sul secondo che viene proprio sorpreso. Il tiro di Ragatzu lo trafigge sul primo palo.

Jeremy TOLJAN 7 – Motorino inesauribile, va sul fondo sulla corsia destra e fa quello che vuole. Suo l’assist per Djuricic e nella ripresa si procura anche il rigore fallito da Berardi.

MARLON 6 – Contiene senza problemi Simeone nel primo tempo. Poi viene richiamato da De Zerbi e lascia il campo (dal 46’ Federico PELUSO 5,5 – Meno preciso di chi l’aveva preceduto, è anche sfortunato sulla carambola da cui nasce il gol di Joao Pedro).

Filippo ROMAGNA 6 – Roccioso nel primo tempo, subisce gli inserimenti di Nainggolan e Joao Pedro nella ripresa.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - La sua è una partita di contenimento, il Sassuolo sfonda sempre dall’altra parte del campo.

Francesco MAGNANELLI 5,5 – Si perde nel traffico e con il passare dei minuti il controllo del centrocampo diventa preda dei centrocampisti sardi.

Manuel LOCATELLI 6 – Prova con alcune conclusioni da fuori a entrare nel tabellino, quantità garantita.

Domenico BERARDI 6 – Segna l’ottavo gol in campionato in 11 partite e parte molto bene con un approccio veemente: non male se si considera che nella scorsa stagione era arrivato a quota 8 nell’arco di 35 match disputati. La valutazione scende, però, perché spreca il gol che avrebbe dato i tre punti al Sassuolo: il suo rigore sbatte sulla traversa (dal 74’ Hamed TRAORE’ s.v.).

Filip DJURICIC 7 - Autore dell’assist per Berardi, raccoglie quello di Toljan irrompendo in area e trovando la rete del provvisorio 2-0. Ispiratissimo (dall’89’ Pedro OBIANG s.v.).

Jeremie BOGA 5,5 – Non è il suo pomeriggio ed è poco coinvolto dal fraseggio neroverde, soprattutto in termini di conclusioni.

Francesco CAPUTO 6 – Punto di riferimento dell’attacco di casa nel primo tempo, finisce man mano troppo lontano dalla porta e si accontenta così del gioco di sponda.

All. Roberto DE ZERBI 6 – I punti persi cominciano a esseri troppi. Il Sassuolo gioca bene ma si specchia e alla fine puntualmente paga. Servono cattiveria e cinismo.

Domenico Berardi in Sassuolo-Cagliari - Serie A 2019-2020Getty Images

Le pagelle del Cagliari

RAFAEL 6 – La prima rete che incassa a freddo è anche viziata da una deviazione, sulla seconda può solo inchinarsi. Incolpevole, per il resto effettua parate di routine.

Fabrizio CACCIATORE 6 – Imbriglia Boga come può, non tira mai indietro la gamba e fa valere l’esperienza.

Fabio PISACANE 6 - Il duello con Caputo è senza vincitori né vinti. Cresce alla distanza.

Ragnar KLAVAN 6 – Contiene abbastanza bene Caputo, a volte ricorre alla cattive ma non demorde.

Luca PELLEGRINI 4,5 – Disastroso in una prima frazione da incubo. Berardi lo sbeffeggia, mentre Toljan trova una prateria nella corsia che lui dovrebbe presidiare (dal 46’ Charis LYKOGIANNIS 5,5 – Dà più garanzie in copertura ma commette un fallo da rigore che poteva costare molto caro. Nell’occasione protesta molto spiegando a Pairetto di aver colpito la palla con il fianco).

Nahitan NANDEZ 5,5 – Rispolverato dal primo minuto, sembra aver perso un po’ di convinzione. Forse i fraintendimenti con la società e le pretese dell’agente in tema di mercato lo stanno condizionando (dal 78’ Daniele RAGATZU 7 – L’uomo della provvidenza. Dopo tanti anni in giro tra un prestito e l’altro, segna per la squadra che l’ha cresciuto e lanciato. Il gol in Serie A mancava da otto anni e mezzo. Se lo regala al 90’. Gioia pura).

Daniele Ragatzu - Cagliari-Sassuolo - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Luca CIGARINI 6 – Lotta come un leone, prende qualche gomito in faccia e cerca di far girare il pallone. Giornata non banale dinnanzi ai palleggiatori neroverdi.

Marko ROG 6 – La prima parte di gara è sottotono, ma si sveglia e suona la carica a inizio secondo tempo con il gol da cui nasce l’1-2 di Joao Pedro.

Radja NAINGGOLAN 6,5 – Alla presenza da titolare numero 300 in Serie A, il belga questa volta non regala né gol né assist ma è come sempre l’ultimo a mollare e la sua presenza nell’undici sardo si sente. Eccome se si sente. Guerriero.

Giovanni SIMEONE 4,5 - Arriva sempre un attimo dopo sul pallone e quella frazione per un attaccante fa tutta la differenza del mondo. Rimandato anche da Maran con la sostituzione all’intervallo (dal 46’ Alberto CERRI 6 – Il peso dell’attacco del Cagliari cresce parecchio con la sua presenza. Mossa azzeccata).

Giovanni Simeone in Sassuolo-Cagliari - Serie A 2019-2020Getty Images

JOAO PEDRO 6,5 - Erano 46 anni che un giocatore del Cagliari non andava in doppia cifra nelle prime 15 giornate. Il primo è stato un certo Gigi Riva, il secondo Joao Pedro. Sull’1-2 scavalca Turati con un pallonetto, poi contribuisce al pareggio in extremis di Ragatzu.

All. Rolando MARAN 6 – Il Cagliari gioca male nel primo tempo, sembra un’altra squadra probabilmente condizionato dalla stanchezza. L’entusiasmo e il cuore, però, non mancano mai. Il quarto posto in coabitazione con la Roma è confermato.