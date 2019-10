Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 1-2: Castrovilli strepitoso, Berardi e Chiesa non convincono

SASSUOLO

Andrea CONSIGLI 6,5 - Incolpevole sui gol della Fiorentina, mostra di avere ottimi riflessi su un'incornata di Milenkovic e su un sinistro ravvicinato nel finale di Chiesa.

Jeremy TOLJAN 6 - Uno dei migliori nel reparto difensivo: gioca con buona personalità senza commettere grossi errori e mostrando buon senso della posizione.

Filippo ROMAGNA 5,5 - Un solo errore ma pesante, quando si perde Castrovilli in occasione del gol del pareggio della Fiorentina.

MARLON 5,5 - Dietro non soffre più di tanto, ma ha sulla coscienza un gol clamorosamente sbagliato nei minuti finali quando con il sinistro spara a lato da due passi sbagliando un gol che sembrava già fatto.

Federico PELUSO 6 - Partita diligente, la sua. Si trova spesso ad affrontare Sottil contenendolo senza patemi, poi nella ripresa contiene altrettanto bene Vlahovic.

Francesco MAGNANELLI 6 - Lotta come un leone in mezzo al campo cercando di recuperare il maggior numero possibile di palloni con alterna fortuna.

Filip DJURICIC 5,5 - Si dà un gran daffare soprattutto in fase di contenimento senza mai rendersi pericoloso negli ultimi 16 metri. Il primo a essere sostituito da De Zerbi per esigenze tattiche.

dal 56' Pedro OBIANG 5,5 - Entra e si piazza in mezzo al campo a fare filtro senza riuscire a lasciare il suo segno nel match.

Alfred DUNCAN 5 - Gioca con buon dinamismo ma ha sulla coscienza quel pallone sanguinoso perso al limite dell'area che dà il la all'azione del 2-1 della Fiorentina.

dall'82' Hamed Junior TRAORÉ s.v. - Entra nei minuti finali, troppo poco per giudicarlo.

Domenico BERARDI 5,5 - Lavora molto per la squadra giocando largo a destra e rientrando spesso a dare un mano in fase di recupero palla. In attacco, però, non si vede quasi mai.

Francesco CAPUTO 5 - Un pallone lisciato in piena area di rigore, un'ammonizione per un gomito troppo largo su Pezzella e poi il nulla. Forse andava sostituito un po' prima.

dal 69' Gregoire DEFREL 5,5 - Si guadagna un calcio di punizione dal limite difendendo un buon pallone ma nel finale, quando ci sarebbe bisogno di maggiore presenza in area di rigore, sparisce.

Jeremie BOGA 6,5 - Segna un gol straordinario con una delle sue accelerazioni palla al piede che stanno diventando un marchio di fabbrica. Una magia che non basta a evitare la sconfitta. Deve essere più continuo all'interno della partita.

All.: Roberto DE ZERBI 5,5 - La sua squadra gioca un buon primo tempo, ma nella ripresa subisce il ritorno della Fiorentina che dimostra di avere più voglia di vincere la partita. Non convince fino in fondo nei cambi (Caputo forse andava tolto un po' prima).

L'esultanza di Jeremie Boga - Sassuolo-Fiorentina Serie A 2019-20Getty Images

FIORENTINA

Bartlomiej DRAGOWSKI 6 - Sul gol di Boga non può fare nulla, per il resto non deve compiere particolari interventi.

Lorenzo VENUTI 6 - Rimedia subito un'ammonizione che rischia di condizionare la sua partita. Ha il merito di confezionare l'assist per il gol di Castrovilli con un cross preciso.

Nikola MILENKOVIC 7 - Si fa saltare con troppa facilità da Boga in occasione del gol del Sassuolo, poi però si riscatta alla grande nel secondo tempo: nel giro di un minuto sfiora il gol con un colpo di testa respinto da Consigli e poi piazza la zampata decisiva da vero bomber che vale tre, pesantissimi punti.

German PEZZELLA 6 - Il capitano viola gioca una partita tutto sommato attenta: Boga lo salta di netto una sola volta e lui lo ferma con le cattive meritandosi il cartellino giallo.

DALBERT 5,5 - Parte bene spingendo con convinzione sulla sinistra, ma nella ripresa fatica a trovare la giusta posizione in campo favorendo qualche ripartenza di troppo del Sassuolo.

Marco BENASSI 6 - Nel primo tempo trova un gran gol con un sinistro sotto la traversa, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa alza il ritmo in mezzo al campo orchestrando la rimonta.

dall'87' Milan BADELJ s.v. - Entra solo nei minuti finali, non giudicabile.

Erick PULGAR 6 - Non fa nulla di straordinario, ma la sua presenza davanti alla difesa rappresenta un punto di riferimento importante per i compagni di squadra. Dà ordine e detta i tempi.

Gaetano CASTROVILLI 7,5 - Già prima del gol era senza dubbio il migliore dei viola. Raddrizza la partita con un gran colpo di testa, poi serve a Milenkovic un pallone che il difensore deve solo spingere in rete. In più ruba palloni su palloni non risparmiandosi mai. Qualità e quantità: giocatore super.

Federico CHIESA 5,5 - Pasticcia troppo col pallone al momento di concludere: si fa vedere solo nel finale con un sinistro sul primo palo respinto da Consigli in corner. Da lui ci si aspetta molto di più negli ultimi 16 metri.

Kevin-Prince BOATENG 6 - Torna titolare a causa dell'assenza di Ribery e va vicino al gol dopo pochi minuti colpendo il palo da due passi. Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi, nella ripresa si spegne un po' ma la sua prova è sufficiente.

dal 75' Dusan VLAHOVIC 6 - Ha un buon impatto sulla partita: tiene alta la squadra piazzandosi sulla corsia di destra dell'attacco e lavorando un paio di palloni interessanti.

Riccardo SOTTIL 5 - Davvero impressionante la quantità di cross dalla destra che riesce a sbagliare: il suo destro è da dimenticare, spedisce regolarmente il pallone in tribuna senza pressione e senza avversari davanti. Bocciato.

dal 61' Rachid GHEZZAL 5,5 - Entra ma rimane nell'anonimato non portando benefici concreti alla manovra della Fiorentina.

All.: Vincenzo MONTELLA 6,5 - Importante reazione d'orgoglio dopo il ko con la Lazio di domenica al Franchi. Torna ad affidarsi a Boateng falso 9 e il risultato gli dà ragione. La squadra gioca con coraggio e buona personalità, un altro mondo rispetto a inizio stagione.