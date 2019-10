Le pagelle di Sassuolo-Inter 3-4: Lautaro scatenato, disastro Muldur, Berardi illumina

===Le pagelle del SASSUOLO===

Andrea CONSIGLI 6 - Sui gol dell'Inter può poco. Sicuro su Lautaro e Candreva.

Mert MULDUR 4,5 - Imbarazzante in fase difensiva. Regala un rigore con un fallo sciocco. 77' minuti di totale sofferenza. (Dal 77' TOLJAN 6,5 - Entra bene in partita. Affonda, si sistema altissimo e partecipa al forcing finale).

MARLON 5 - Fallo da rigore da dilettante. Non è brillante, spesso fuori posizione.

Federico PELUSO 4,5 - Disastroso da centrale difensivo. Lascia girare più volte Lukaku, come in occasione del raddoppio nerazzurro. Balla per tutto il match.

Alessandro TRIPALDELLI 5 - Spaesato e poco propositivo. Candreva lo salta di continuo. Un po' meglio nel finale con Lazaro come avversario.

Alfred DUNCAN 6,5 - Uno dei migliori nel Sassuolo. Doppia fase intensa, attacca e copre.

Francesco MAGNANELLI 5 - Non bene. Troppi problemi nella circolazione del pallone per il Sassuolo. Lui ci mette il solito impegno, ma non basta.

Pedro OBIANG 5 - Lento, macchinoso, falloso. Fatica a trovare la posizione e a contenere la vivacità di Barella. (Dal 52' BOGA 7 - Grande impatto nel match. Rivitalizza il Sassuolo. Avvia l'azione della rete di Djuricic e realizza un gran gol)

Junior Hamed TRAORÉ 6,5 - Ha gamba, visione e talento. Innesca Berardi sul gol, si propone sempre, va alla conclusione. Esce stremato. (Dal 66' DJURICIC 6,5 - Bel gol. Entra vispo, ha voglia e la mette in mostra. Solita tecnica sublime)

Domenico BERARDI 7 - Timbra il sesto gol in questo campionato con un gran destro incrociato. Gioca per la squadra, subisce falli, va al tiro, si impegna. Un nuovo Berardi.

Francesco CAPUTO 6 - Si abbassa molto, generoso, tra le linee. Due conclusioni pericolose. Sponda-assist per Djuricic.

ALL. Roberto DE ZERBI 5 - Questo Sassuolo rischia grosso. Squadra che non difende ordinata, che attacca a folate, che non è compatta. Altri quattro gol subiti. Cinque sconfitte in sette partite. Non ci siamo.

L'esultanza di gruppo dell'Inter dopo il gol al Sassuolo, Sassuolo-Inter, Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6 - Punito senza responsabilità con tre conclusioni ravvicinate.

Milan SKRINIAR 6 - Il più lucido dei tre dietro. Non commette errori e tiene bene la linea.

Stefan DE VRIJ 5,5 - Suo l'assist per Lukaku. Spesso imposta con intelligenza. Sorpreso però su secondo e terzo gol del Sassuolo. Boga lo salta secco.

Alessandro BASTONI 5,5 - Insomma. Bene nel primo tempo, meno nel secondo dove cala fisicamente e viene anche ammonito.

Antonio CANDREVA 6,5 - Bene a destra. Cross, tiri, inserimenti. Pimpante e volitivo. (Dal 73' Valentino LAZARO 4,5 - Conte gli dà una chance e lui la spreca malamente. Perde palla in occasione del gol di Djuricic, viene ammonito, non entra in partita. Malissimo. Chissà quando lo rivedremo)

Roberto GAGLIARDINI 6 - Non riesce ad inserirsi sempre con costanza, ma si limita a contenere. Prova comunque sufficiente.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Suo il passaggio vincente per Lautaro, sua una regia sempre preziosa.

Nicolò BARELLA 6,5 - Si conquista un rigore, si propone sempre, dà copertura dietro. Positivo.

Cristiano BIRAGHI 6 - A sinistra, diligente e puntuale. Si sovrappone con costanza. Dietro soffre quando viene puntato.

LAUTARO Martinez 8 - Scatenato. Dopo un minuto e 4 secondi piazza un gran destro all'angolino. Su rigore firma la doppietta. Pericoloso, in forma, incontenibile. Quattro gol nelle ultime tre tra Champions e campionato. (Dal 78' POLITANO SV)

Romelu LUKAKU 7,5 - Prima un destro in diagonale, poi un rigore perfetto. Una doppietta che lo rilancia e gli dà morale. Grande intesa con Lautaro, condizione fisica in crescita. (Dall'89' VECINO SV)

ALL. Antonio CONTE 6,5 - L'inter domina per un'ora, esprimendo un ottimo calcio. Nel finale altro calo di concentrazione. Non lo gradirà.